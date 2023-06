Jennifer Lawrence mit Sex-Komödie „No Hard Feelings“ im Zoo Palast

Als sie den roten Teppich betrat, waren viele der überwiegend weiblichen Fans so überwältigt, dass sie ehrfürchtig verstummten. Andere brachten nicht mehr hervor als: „Oh mein Gott“. Oder auch: „Oh mein Gott, ist sie schön.“ Hollywoodstar Jennifer Lawrence kam im kurzen, wie eleganten, schwarzen Blazerkleid zum Zoo Palast, um ihren neuen Streifen „No Hard Feelings“ vorzustellen. „Das ist der perfekte Sommerfilm. Den sollte man sich an einem schönen Tag zusammen mit Freunden angucken“, sagte sie während der sehr kurzen Interviews, die sie auf dem Teppich gab. Danach ein kurzer Abstecher zu den Fans, dann ging es hinein zur Deutschlandpremiere.

Jennifer Lawrence in Sex-Komödie „No Hard Feelings“

„No Hard Feelings“ ist Lawrences erste Komödie. Eine Sex-Komödie unter der Regie des ebenfalls anwesenden Regisseurs Gene Stupnitsky („Good Boys – Nix für kleine Jungs“), die es in sich hat. Der „Tribute von Panem“-Star spielt eine bankrotte Uber-Fahrerin, die ein delikates Jobangebot annimmt: Sie soll den Sprössling wohlhabender Helikopter-Eltern entjungfern, ehe der daheim auszieht. Eine Sex-Komödie mit Sprüchen unter der Gürtellinie, dämlichen Jugendlichen und Hauspartys, so wie sie in den Kinos zuletzt zu Beginn der 2000er in Mode waren. Über das Drehbuch sagte die 32-Jährige im Vorfeld: „Es war das Lustigste, was ich je gelesen habe.“

Es war der erster Berlin-Besuch von Lawrence seit sieben Jahren und ihre erste Dreharbeit nach der Geburt ihres Sohnes Cy im Februar 2022. Zur Premiere erschienen auch der Schauspieler Sönke Möhring, seine Kollegin Mariella Ahrens sowie Natascha Ochsenknecht. Am 22. Juni kommt „No Hard Feelings“ in die deutschen Kinos.