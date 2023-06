Karoline Herfurth: „Die ganze Welt ist männerdominiert“

Berlin. Kino, Party, Preisverleihung - was könnte es an einem Mittwochabend Schöneres geben? Für die deutsche Schauspiel-Szene offensichtlich nichts, denn in der Astor Film Lounge tummeln sich zu diesem Zweck am Mittwoch die Promis. Neben Party und Kino sind sie aber vor allem wegen des dritten Grundes in der Lounge am Kufürstendamm: Der diesjährigen Verleihung des Ernst Lubitsch Preises an Karoline Herfurth.

Der „traditionsreiche Preis“, wie Moderator Peter Twiehaus ihn nennt, wird in jedem Jahr für die beste komödiantische Leistung in einem deutschen Kinofilm verliehen. Außerdem soll der Preis an den Regisseur Ernst Lubitsch erinnern, wie im Laufe des Abend mehrmals betont wird. Aber bevor man sich zur Feier des Tages dessen Film "Ein himmlischer Sünder" anschaut, geht es erstmal um das Wichtige: die diesjährige Preisverleihung. Und die ist eine ganz besondere, denn dass der Preis am Mittwoch bereits zum 65. Mal vom Club der Filmjournalisten verliehen wird, ist nicht das einzige Jubiläum: „Es ist vor allem auch das erste Mal, dass wir den Preis an jemanden für die beste komödiantische Leistung in gleich zwei Filmen verleihen“, erklärt Twiehaus.

Karoline Herfurth wurde am Mittwoch der Ernst-Lubitsch-Preis verliehen. 🏆🔝Mit dabei waren viele deutsche Schauspieler; darunter auch Anton Petzold und Juri Winkler, die 2014 mit Herfurth zusammen „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ drehten! Mehr dazu bei der @morgenpost pic.twitter.com/XvKyjUY7el — Clara Andersen (@AndersenClara2) June 14, 2023

Denn Karoline Herfurth wird nicht nur für ihre schauspielerische Leistung in „Wunderschön“ gewürdigt, sondern gleichermaßen auch für „Einfach mal was Schönes“. Dass beide Filmen direkt aus dem Leben und von alltäglichen Problemen von Frauen erzählen, habe laut Herfurth einen bestimmten Grund: „Ich glaube, dass die ganz Welt immer noch Mänerdominiert ist. Deswegen ist es wichtig, auch die weibliche Seite zu zeigen und sie sichtbar zu machen“, erklärt die Filmemacherin der Berliner Morgenpost am Rande des roten Teppichs.

Und Herfurth verstehe es eben, „nicht mit dem moralischen Finger auf solche politisch-gesellschaftlichen Themen zu zeigen, sondern elegant und wie nebenbei auf sie aufmerksam zu machen“, meint Schauspieler Henry Hübchen. Der Schauspieler erhielt den Ernst-Lubitsch-Preis 2013 für die Komödie „Da geht noch was“ und lässt sich die Feierlichkeit am Mittwoch daher natürlich nicht entgehen. Neben mehreren weiteren Preisträgern wie Dani Levy und dem Sohn des Verstorbenen Peter Simonischek laufen auch zahlreiche andere Filmschaffende wie Sönke Möhring, Jasmin Shakeri, Timo Jacobs und Dieter Landuris über den roten Teppich. Von ihnen allen hört man Lobeshmynen auf Herfurth. „Sie versteht es einfach, die intelligente Art von Comedy zu machen“, sagt etwa Schauspielerin Barbara Schöne.

Doch für Herfurth selbst scheint der Ernst-Lubitsch-Preis weitaus mehr als nur eine Comedy-Asuzeichnung zu sein: „Ich freue mich am meisten darüber, dass ich eine Bühne bekomme, um mit solchen Filmen auf diese wichtigen Themen aufmerksam machen zu können“, sagt Herfurth unserer Redaktion. Und auch in ihrer Dankesrede schlägt sie einen perönlichen und ernsthaften Ton an. „Es gibt so viele Frauengeschichten, die nicht erzählt werden. Frauengeschichten über die nicht Unterricht wird. Und da frage ich mich: Ist das Bildung oder Propaganda? Propaganda für eine Welt, in der Frauen unterdrückt werden“, beginnt Herfurth ihre Rede.

Der Applaus brandet immer wieder auf. Denn wie in ihren Filmen auch, schafft Herfurth es, mit viel Ernsthaftigkeit und einer Prise Humor („Ich dachte der Preis wäre aus Holz“) das Publikum zu begeistern. Die Aftershowparty im Hotel am Steinplatz, zu der die Promis im Anschluss aufbrechen, muss sich also ins Zeug legen, um dieser beeindruckenden Frau das Wasser zu reichen.