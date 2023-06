Cormac McCarthy war der Chronist der Gewalt

Für Cormac McCarthy war die Literatur immer der Schauplatz für den Kampf zwischen Leben und Tod. In einem seiner seltenen Interviews sagte er 1992 der „New York Times“, er habe mit den Romanen von Marcel Proust oder Henry James nie besonders viel anfangen können, weil sie sich seiner Ansicht nach nicht damit beschäftigten: „Ich verstehe sie nicht. Für mich ist das keine Literatur.“

Keine Schönheit, die nicht von Düsternis umgeben ist: Die Härte des Daseins, nicht seine flirrende Leichtigkeit war McCarthys Thema – und wenn er doch einmal die ergreifende Präsenz einer Landschaft oder die Lichtreflexionen auf einer Wasseroberfläche schilderte, wenn ihm die Liebe zwischen den Menschen auf seine Schreibmaschinenseiten geriet, dann stand sie doch immer im Spannungsverhältnis zu dem kalten, von Göttern unbewohnten Universum, in dem wir leben.

Cormac McCarthy: Das dritte von sechs Kindern

„Die Zeitalter der Menschen ziehen sich von Grab zu Grab“, heißt es auf den letzten Seiten seines erst 2022 veröffentlichten Romans „Der Passagier“ – das liest sich wie die Essenz der nihilistischen Weltsicht, die dem literarischen Werk Cormac McCarthys eingeschrieben ist. Woher sie rührte und was sie nährte, lässt sich schwer sagen angesichts der wenigen Selbstauskünfte, zu denen er bereit war. Sicher ist nur, dass sich eine Spur mitunter irritierender Gewalt durch die Endzeitvisionen dieses scheuen Schriftstellers zieht – und er damit oft genug den ästhetischen Nerv seiner Gegenwart traf.

Das galt schon für seinen ersten, 1965 bei Random House veröffentlichten Roman „The Orchard Keeper“ („Der Feldhüter“), mit dem McCarthy seinen ersten Achtungserfolg erzielte. Geboren 1933 in Providence, Rhode Island, war er, das dritte von insgesamt sechs Kindern, 1937 nach Knoxville, Tennessee gezogen. Nach vier Jahren bei der United States Airforce hatte er sein unterbrochenes Kunststudium an der University of Tennessee wieder aufgenommen und erste Kurzgeschichten veröffentlicht – bis er sein erstes Langmanuskript an Random House schickte, weil das, wie er sagte, „der einzige Verlag war, den ich kannte“. Es landete auf dem Schreibtisch von Albert Erskine, der zuvor schon William Faulkner betreut hatte und 20 Jahre lang McCarthys Lektor bleiben sollte.

„No Country for Old Men“ wurde von den Cohen-Brüdern verfilmt

Schon im „Feldhüter“ spielten Schweigen und alte Rechnungen im Setting des amerikanischen Südwestens eine tragende Rolle, in den folgenden Romanen kamen noch Serienmord, Kannibalismus und Perversionen hinzu – immer eingefügt in die Gewaltgeschichte der Vereinigten Staaten. „Die Abendröte im Westen“ hieß die deutsche Übersetzung des Romans „The Blood Meridian or the Evening Redness in the West“ (1985), mit dem Cormac McCarthy seinen bis dahin größten Erfolg erzielen sollte – die Geschichte einer marodierenden Verbrecherbande im Grenzgebiet von Mexiko und den Vereinigten Staaten, die die indigenen Ureinwohner massakrieren. „McCarthy beschreibt Geschichte und Fortschritt des Menschen als Ausgeburt niedrigster Triebe, die ihn zum unausweichlichen Untergang verdammen“, hieß es seinerzeit in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“: „Er tut das lakonisch und poetisch, ohne Mitleid, ohne falsche Hoffnung, aber mit den traumklaren Bildern eines großen Visionärs“.

McCarthys von vergleichbarer Drastik durchsetzter Roman „No Country for Old Men“ wurde 2007 von Ethan und Joel Cohen verfilmt, seine Dystopie „Die Straße“ (2006) brachte ihm den Pulitzer-Preis ein. Danach blieb es anderthalb Jahrzehnte still um ihn, bis er sich zuletzt mit den beinahe zeitgleich erschienenen Romanen „Der Passagier“ und „Stella Maris“ zurückmeldete – Büchern, die auch von McCarthys Obsession für die Naturwissenschaften in Beschlag genommen waren und darunter nach Ansicht nicht weniger Kritiker literarisch litten.

Seinem Ruf wird das nichts anhaben können. „Den vielleicht größten amerikanischen Romanautoren meiner Zeit“ nannte ihn Bestsellerproduzent Stephen King, viele seiner Kolleginnen und Kollegen zeigten sich bestürzt. Wie sein Verlag mitteilte, ist Cormac McCarthy am Dienstag mit 89 Jahren in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico gestorben.