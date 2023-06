Neu im Kino: "Die Geschichte einer Familie"

Es beginnt mit einem Moment der Angst und Aufregung: Christina (Anna Maria Mühe) sitzt in einem Stunt-Auto und lässt den Motor ein paar Mal aufheulen. Sie trägt Helm, man hört ihren Atem, gepresst und angespannt. Dann ein Startschuss und mit durchdrehenden Reifen prescht sie los, eine Rampe hinauf – auf deren Spitze dann ein Sprung – der nicht ganz nach Plan läuft. In der nächsten Szene sitzt sie in einem anderen Transport-Auto, mit verbittertem Gesicht und aus ganz anderen Gründen gestresst. Aus der Unterhaltung mit der französisch sprechenden, mitfahrenden Freundin kann sich der Zuschauer zusammenreimen, dass die Reise an einen Ort geht, zu dem Christina gar nicht will. Das Auto hält vor einem Einfamilienhaus, Christina steigt aus und erst jetzt sieht man, dass sie im Rollstuhl sitzt. Feindselig betrachtet sie die Eingangstür. Die Begrüßung mit Vater Werner (Michael Wittenborn), dem Anschein nach ein Alkoholiker, fällt alles andere als herzlich aus. Keine Frage: dieser Familie ist noch etwas Schlimmeres zugestoßen als Christinas letzter Unfall.

Was sich zugetragen hat, das setzt der Theaterregisseur Karsten Dahlem im Lauf seines Spielfilmdebüts als Mosaik zusammen. Der ganze Film besteht aus Bruchstücken: Mal sieht man eine Szene mit Vater und Tochter am Küchentisch, die sich anschweigen. In der nächsten streiten sie sich heftig. Es geht um Geld und darum, dass Christina nicht hier sein möchte. Dann wieder sieht man die Beiden beim versöhnlichen Spaziergang.

Dazwischen gibt es Rückblenden, auch die bestehen aus Fragmenten. Sie zeigen eine jüngere Christina, die zusammen mit ihrem Freund Sascha (Anton Spieker) und dem besten Kumpel Murat (Walid Al-Atiyat) gerne mal über die Stränge schlägt. Oft dabei ist auch ihr jüngerer Bruder Jochen (Casper von Bülow). Die Umgebung ist als Provinz definiert, man ist irgendwo in Deutschland auf dem Land, wo die nächste Kneipe nur mit einem Auto zu erreichen ist. Werner trägt in diesen Rückblenden eine Polizistenuniform; häusliche Szenen zeigen ihn als humorigen Familienvater an der Seite von Ehefrau Karin (Therese Hämer), beide sind ihren fast erwachsenen Kindern freudig und kameradschaftlich zugetan. Die artikulieren mit wildem Feiern ihren unbedingten Willen, das Dorf bald verlassen zu wollen. Christina hat damals schon einen Hang zum rasanten Autofahren.

Auch wenn Dahlem die Story in Gegenwartsebene und Rückblenden aufbricht und dabei weniger chronologisch als assoziativ erzählt, ahnt man als Zuschauerin doch schon bald, was sich ereignet hat. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Viel interessanter an der „Geschichte einer Familie“ sind nämlich die Stimmungen, das Atmosphärische der einzelnen Szenen. Christina begegnet ihrem Exfreund Sascha wieder, der im Dorf geblieben ist und ihr einiges vorzuwerfen hat. Doch da ist auch eine Freundschaft, die fortbesteht. Bei Murat ist es ähnlich. Mit dem Vater ist es schon schwieriger. Auch da schlagen die positiven Gefühle trotz aller Ressentiments und Traumata immer wieder durch. Aber erst als Mutter Karin, die ihren Mann offenbar vor langer Zeit verlassen hat, um in Afrika Wohltätigkeitsarbeit zu verrichten, wieder auftaucht, wird so etwas wie Versöhnung möglich.

Da die fragmentarische Erzählweise allen Schauspielern immer nur Momente zur Entfaltung zugesteht, ist es umso erstaunlicher, wie überzeugend und dabei dreidimensional-komplex sie allesamt rüberkommen. Das gilt für Anna Maria Mühe, die die Balance zwischen Trotz und Verletzlichkeit in feinen Nuancen variiert, besonders aber für Michael Wittenborn, der als versagender Vater mit sparsamen Gesten und wenig Sätzen einen ganzen Kosmos von Schuldgefühlen, Lebensrealität und doch auch viel Liebe entfaltet.