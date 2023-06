Hetty Berg: Es herrschte Picknick-Stimmung

Hetty Berg, Direktorin des Jüdischen Museums Berlin, spricht auffällig gerne über den Kultursommer, der auch in diesem Jahr wieder in den weitläufigen Museumsgarten einlädt. Mit einem Comedy-Programm geht es am Donnerstag los, es folgen Filmvorführungen, Gespräche, Lesungen und Konzerte.

Frau Berg, eigentlich müsste man Sie mit Blick auf die Sommerbespielung als Direktorin des Jüdischen Museums und seiner Gärten ansprechen. Wie waren im vergangenen Sommer die Erfahrungen?

Hetty Berg Das JMB war sehr gut besucht im vergangenen Jahr. Es war das erste Jahr nach Corona und wir konnten den Kultursommer wieder richtig groß gestalten. Zum Sommerfest kamen Familien mit ihren Kindern und spielten auf der Wiese. Es herrschte Picknick-Stimmung. Wir haben sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen ein Programm mit Musik angeboten – wie in diesem Jahr. Das erste Konzert unserer Reihe „Jazz in the Garden“ ist bereits ausverkauft, aber im Juli und August finden weitere statt. Der Kultursommer ist uns auch wichtig, weil wir wollen, dass gerade auch viele Berliner, unsere Nachbarn in Kreuzberg, den Weg ins Museum finden.

Was haben Sie für den Kultursommer geplant?

Wir beginnen gleich mit einem Highlight, weil wir am 15. Juni mit dem Comedy-Abend „Boychiks in Berlin!“ starten. Eli Batalion und Jamie Elman alias Chaimie und Leizer von YidLife Crisis blicken mit viel Humor auf jüdisches Leben. Wir haben auch wieder das Jüdische Filmfestival Berlin Brandenburg, das am Dienstag begonnen hat, in unserem Haus. Kooperationen mit anderen Institutionen und Organisationen in der Stadt sind mir sehr wichtig. Als Vorgucker auf unsere nächste Ausstellung „Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR“ haben wir im Kultursommer bereits einen Tag über Filme in der DDR geplant. Am 18. Juni werden wir den vierteiligen Fernsehfilm „Die Bilder des Zeugen Schattmann“ von 1971/1972 zeigen, darüber hinaus stellt Lisa Schoß ihr Buch „Von verschiedenen Standpunkten. Die Darstellung jüdischer Erfahrung im Film der DDR“ vor.

Für die Ausstellung über Juden in der DDR, die ab dem 8. September zu sehen ist, hatten Sie einen Aufruf gestartet. Wie waren die Reaktionen?

Alle sagen, dass das ein tolles Thema sei. Auf unseren Aufruf haben sich 20 Personen beziehungsweise Familien gemeldet. Von den Zeitzeugen und Zeitzeuginnen haben wir Objekte bekommen, die wir in der Ausstellung zeigen dürfen. Wir haben auch Leihgaben aus den Familien Honigmann, Herzberg und Brasch. In der neuen Dauerausstellung ist das Thema Juden in der DDR zwar vorhanden, aber nicht wirklich präsent. Das liegt daran, dass wir zu dem Thema nicht allzu viel in unserer Sammlung haben. Also entstand die Idee, eine kulturhistorische Wechselausstellung dazu zu machen, um neue Sammlungsobjekte sowie die dazugehörigen Geschichten zu erhalten und einen Teil der deutschen Geschichte zu beleuchten, der bislang eher im Schatten anderer Erfahrungen und Erzählungen lag.

Um Objekte für den religiösen Betrieb kann es kaum gehen. Was sind typische Objekte aus dem Alltag?

Es sind sowohl religiöse als auch Alltagsgegenstände. Wir haben eine Schenkung bekommen, dabei handelt es sich um Gegenstände von der ersten Bar-Mitzwa in Dresden im Juli 1948. Es gab außerdem eine Schenkung der Jüdischen Gemeinde Magdeburg, die uns einen Thoravorhang von 1851 überlassen hat. Der Vorhang war lange Zeit verschwunden und dann zu DDR-Zeiten an die Gemeinde zurückgegeben worden. Darüber hinaus haben wir Dinge der Nürnberger Künstlerin Ruth Zadek bekommen, die eine Funktionärstochter war. Denn es gab in der DDR auch Juden, die im Regierungsapparat eingebunden waren. Gerhard Zadek war einer der wenigen Überlebenden der in Berlin gegen die Nazis aktiven Herbert-Baum-Gruppe. Nach Gründung der DDR 1949 wurde er zum Stellvertreter des Informationsamts der DDR berufen. Später fiel er politisch wieder in Ungnade. Die Tochter ging in den 1980er-Jahren nach West-Deutschland.

Was haben die Gegenstände der Familien für neue Erkenntnisse gebracht?

In den Familiengeschichten ist erkennbar, wie die Generationen unterschiedliche Lebenswege gehen. Die erste Generation der Remigranten, der Überlebenden von Konzentrationslagern und derer, denen die Flucht in ein Versteck gelang, lebte noch mit dem Ideal, ein anderes, sozialistisches Land aufzubauen. Bereits die nächste Generation zu DDR-Zeiten beschäftigte sich mehr mit der eigenen jüdischen Kultur. Ihnen wurde das Judentum wieder wichtiger. In unserer Ausstellung wird es um diese Vielstimmigkeit und die widersprüchlichen Antworten auf die Frage gehen: Wie war es, in der DDR jüdisch zu sein? Jede Person hat seine eigene Geschichte und Erfahrungen. Es geht auch um die Frage nach der damaligen Zugehörigkeit. Natürlich geht es um die Jüdischen Gemeinden in Dresden, Leipzig oder Ost-Berlin. Es war nur eine kleine jüdische Gemeinschaft. Wir haben eine Fotoserie von Mathias Brauner für unsere Sammlung angekauft. Er hatte die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße 1987 fotografiert. Das war noch vor der Grundsteinlegung des Centrum Judaicum, die im Jahr darauf stattfand.

Sie kommen selber aus Amsterdam. Was hat Sie beim Blick auf das Judentum in den beiden deutschen Staaten am meisten überrascht?

Obwohl es andere politische Kontexte gab, sieht man ähnliche Entwicklungen. Auch in den Niederlanden gab es sehr viele Juden, die wegen des Traumas nach dem Krieg nichts mehr mit dem Judentum zu tun haben wollten. Das war in meiner Familie auch so. Aber die nächste Generation wollte zurück zur jüdischen Kultur und auch zur Religion. Das sind allgemeine Entwicklungen innerhalb der Länder Europas, die von der Shoa betroffen waren.

Die neuen Exponate sollen später Eingang in die Dauerausstellung finden. Die war erst im August 2020 eröffnet worden. Wie flexibel ist denn so eine ständige Ausstellung?

Eine Dauerausstellung muss man ständig verändern, weil viele Exponate, die wir zeigen, nicht so lange dem Licht ausgesetzt werden können. Unsere letzte Dauerausstellung lief sechzehn Jahre lang. In unserer Vitrine über nach Schanghai geflüchtete Juden haben wir gerade eine sehr schöne Seder-Platte, die man beim Pessach-Fest verwendet hat, ausgetauscht. Den Teller hatte ein Jude in Schanghai selber gebastelt. Unsere Ausstellung ist aber so frisch, dass wir noch keine größeren Änderungen vornehmen mussten. Auf eine Veränderung möchte ich aber hinweisen, weil sie mit dem vergangenen Kultursommer zu tun hat. Wir hatten ein Konzert mit dem King of Klezmer Giora Feidman, eine seiner Klarinetten hat er uns danach gegeben. Das Instrument befindet sich jetzt in der Dauerausstellung.

Museen stehen unter dem Druck, auch auf aktuelle gesellschaftliche Themen zu reagieren. Was beschäftigt Sie gerade?

Das Klima. Eine meiner Überlegungen betrifft die Nachhaltigkeit. Es gehört zu unseren strategischen Zielen, den Energieverbrauch zu senken. Wir haben langfristige Planungen, was die Begrünung der Michael-Blumenthal-Akademie oder die Verwendung von Solarpaneelen betrifft. Ein anderes Langzeitthema ist die digitale Transformation, um Menschen auf der ganzen Welt freien Zugang zu unseren Themen zu ermöglichen. Das JMB erschließt Wissen, vermittelt Erfahrungen und lädt auf allen relevanten Kanälen zum Austausch ein.