Bundesverdienstkreuz: Hans-Hermann Rehberg am Sonntag geehrt

Berlin. Der ehemalige Chordirektor des Rundfunkchores Berlin, Hans-Hermann Rehberg, hat am Sonntag das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Die Berliner Kulturstaatssekretärin Sarah Wedl-Wilson überreichte die Auszeichnung nach der Chorveranstaltung „Und dann?“ im Radialsystem.

Hans-Hermann Rehberg ist 1956 in der Altmark (Sachsen-Anhalt) geboren worden. Er studierte Gesang in Leipzig. Nach fünf Jahren im Ensemble der Musikalischen Komödie Leipzig wechselte der Bariton 1981 zum Rundfunkchor. Nach der Wende, ab 1990, leitete er als Manager das Ensemble bis zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand im Juli 2022. Rehberg war ein ebenso leiser wie charismatischer Leiter, der den aus dem Osten stammenden Rundfunkchor vom reinen Rundfunkklangkörper zu einem international wie auch im geeinten Deutschland führenden Konzertchor entwickelte.

Für den dunklen, warmen Ton des Rundfunkchors hat der Manager seine eigene Erklärung. Als er in den Chor kam, waren die Sänger gesellig und hätten auch Freizeit miteinander verbracht. „Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl konnten wir über viele Jahre hinweg bewahren“, so Rehberg. „Ich glaube, dass das soziale Miteinander auch eine Klangkomponente hat.“