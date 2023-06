LaLeLu in der Ufa-Fabrik: Mit Gesang Spaltung der Gesellschaft überwinden

Man traut seinen Ohren nicht. Doch die hingehauchten ersten Töne lassen keinen Zweifel aufkommen: „New Romantic“ lebt. Also jener hippe, stylische Musiktrend um 1980, der Punks die Haare noch mehr zu Berge stehen ließ. Aber es gibt nichts zu deuteln. Das A-Cappella-Quartett LaLeLu hat tatsächlich Spandau Ballets Signature-Hit „True“ von 1983 aus der Mottenkiste geholt und schwelgt in gepflegt-pathetischem Schmachten. Eine herrlich sentimentale Ballade. So schön, dass den Zuschauern ganz wohl ums Herz wird.

Nur eine der fein ausgewählten Songperlen in „Alles richtig gemahct“, der neusten Show des norddeutschen Vokal-Quartetts, die nun an zwei Abenden im überdachten Sommergarten der Ufa Fabrik Berlin-Premiere feierte. Die Hamburger Fab Four rocken die Bühnen im Land seit nunmehr 28 Jahren ganz ohne Instrumente mit virtuosem Satzgesang und abwechselnden Soli. Dazu kommt pointierter Humor, den Regisseur Lukas Langhoff mit perfektem Timing rasant in Szene gesetzt hat.

Diesmal geht dreht sich alles um gefühlte, gekühlte und gegrillte Wahrheiten. Die liegen heutzutage ja immer öfter im Auge des Betrachters. Wobei man sofort Wutbürger und Querdenker assoziiert. Daher verbinden LaLeLu mit dem Programm diesmal eine Message: Die Vier wollen damit die Spaltung der Gesellschaft überwinden. Und zwar nach dem Motto „Verwöhnen statt spalten.“ Im Sommergarten gelingt das ratzfatz. Das Publikum kichert und jubelt gemeinsam. Deshalb fragt sich das Quartett: „Was machen wir nach der Pause?“

Ganz einfach. Weitersingen und herumalbern. Wozu schon die Bühnenoutfits eine Steilvorlage bieten. Bariton Frank Valet trägt lässig Rock und erklärt, er mache echte Rockmusik. Härter hat es hingegen Jan Melzer und Tobias Hanf getroffen. Der langhaarige Tenor ist leicht genervt davon, dass ihm ausgerechnet Loafer ohne Socken aufgedrängt wurden. „So was trugen früher Popper,“ empört er sich. Sein kurzhaariger Bass-Kollege hat indes nichts gegen die golden glitzernden Slipper an seinen Füßen. Schließlich wurden die Pailletten dafür einzeln von einer Discokugel abgepflückt. Echte Handarbeit also.

Auch Sanna Nyman, die von Mezzosopran bis Heliumgesang so ziemlich alles kann, hat keinen Grund an ihrem smarten Look rumzukritteln. Deshalb schlägt sie einen Themenwechsel vor und fragt, wer unberechenbare Nachbarn hat. In ihrer Heimat Finnland mit einer 3500 Kilometer langen Grenze zu Russland auf jeden Fall ein Dauerproblem. Früher auch im Radio, weil sowjetische Sender beim westlichen Wohlfühlpop dazwischen funkten.

Wie das Duell der Systeme klingt, führen LaLeLu optisch und akustisch vor. Und zwar anhand des Songbeispiels „There Must Be An Angel“. Nicht das zuckrig süße Cover von den No Angels, wie manch Jüngere hoffen, sondern natürlich das melodisch schwebende Original aus dem Jahr 1985 von den legendären Eurythmics, gesungen von Sanna. Die immer wieder vom tanzenden Herren-Trio durch knallige Kosaken-Rhythmen unterbrochen wird. Musikalisch eine versöhnlich stimmende Performance. Womit das Quartett seinem Motto „Verwöhnen statt spalten“ mehr als gerecht wird.