Yusuf/Cat Stevens: Die Balance zwischen Musik und Islam

Yusuf/Cat Stevens tritt am Montagabend in der Zitadelle Spandau auf.

Zu Kirschtee und Sandelholz-Räucherstäbchen gehörte in den Siebzigern unweigerlich ein Song von Folk-Poet Cat Stevens. Welthits wie die Hippie-Hymne „Peace Train“ oder das tausende Male gecoverte „Morning Has Broken“. Doch dann geriet der Weltstar 1975 vor der Küste Malibus beim Schwimmen in Seenot. Ein plötzlich aufgezogener Sturm ließ die Wellen höher schlagen. Stevens trieb ab, konnte sich nicht mehr selber aus den Fluten befreien und fing an, in seiner Not zu beten. Sollte er überleben, würde er sein Leben voll und ganz Gott widmen. Kurz darauf trug ihn eine Welle ans rettende Ufer. Cat Stevens konvertierte zum Islam und änderte seinen Namen in „Yusuf Islam“. Danach wurde es für lange Zeit still um ihn.

Heute firmiert der 74-Jährige offiziell unter dem Künstlernamen Yusuf/Cat Stevens. Nach über zehn Jahren Arbeit hat er im März mit „Take The World Apart“ das erste Stück aus seinem neuen Album „King of a Land“ veröffentlicht, das am 16. Juni erscheint. Nun tourt der Sänger, der weltweit über 100 Millionen Tonträger verkauft hat, nach neun Jahren wieder und gibt zwei Konzerte in Deutschland. Am Montagabend spielt er in der Zitadelle Spandau. Drei Tage später steht er in Hamburg auf der Bühne. Mit im Gepäck hat Yusuf/Cat Stevens natürlich viele berühmte Titel aus seinem legendären Songkatalog aus sechs Jahrzehnten wie „Father and Son“ oder „Wild World“. Aber er dürfte auch einige der neuen Tracks performen.

Cat Stevens bei einem Auftritt 1972.

Foto: dpa / picture-alliance / dpa

Dabei sah es lange so aus, als würde der Musiker, der 2014 in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen wurde, nie wieder Konzerte geben. Geboren 1948 in London als Steven Demetre Georgiou, hatte der Sohn eines griechisch-zypriotischen Vaters und einer schwedischen Mutter seine erste kreative Hochphase Ende der Sechziger. Er war gerade mal 19 Jahre alt, als sein erstes Album „Matthew And Son“ mit funkelnden Popsongs 1967 die Charts stürmte. Genauso wie der Nachfolger „New Masters“ im gleichen Jahr.

Der Singer-Songwriter mit der samtweichen Stimme avancierte quasi über Nacht zum Teenie-Idol. Dann jedoch erkrankte er lebensgefährlich an Tuberkulose. Dem Tode nahe, verbrachte er drei Monate im Krankenhaus und brauchte anschließend über ein Jahr, um sich zu erholen. In dieser Zeit wurde er Vegetarier, beschäftigte sich zudem intensiv mit Meditation, Yoga, Metaphysik und Religion. Für ihn ein Teil seines spirituellen Erwachens.

Cat Stevens beendete mit 29 Jahren seine Karriere als Musiker

Infolge seiner schweren Krankheit und der langen Genesung wandte er sich vom Pop ab und entdeckte stattdessen den Folk für sich. Er schrieb über 40 Lieder, die später auf seinen Alben erschienen. In ihnen entwickelte er seinen verträumten, hochmelodiösen Stil. Im Frühjahr 1970 meldete er sich musikalisch zurück und startete mit noch größerem Erfolg neu durch. Seine berühmtesten und für viele besten Alben „Mona Boe Jakon“ und „Tea For The Tillerman“ erschienen in diesem Jahr. Mit zeitlos schönen Songs, die bis heute nicht gealtert sind.

Noch bis 1978 erschienen in hochfrequenter Regelmäßigkeit elf Studioalben. Da hatte Cat Stevens bereits den radikalsten Schnitt in seinem Leben vollzogen. Er konvertierte 1977 zum Islam, nahm 1978 den Namen Yusuf Islam an und beendete schließlich mit 29 Jahren seine Musikkarriere. Er verkaufte sogar all seine Gitarren. Mit der „Sünde und Gier“ des Branche wolle er nichts mehr zu tun haben, sagte er seinerzeit. Genau so wenig wie mit seinen früheren Songs, deren Texte für ihn mit seinem neuen Glauben nicht mehr zu vereinbaren schienen.

Cat Stevens, inzwischen unter dem Namen Yusuf Islam bekannt, rezitiert im Dezember 1993 während der Eröffnung der Arabisch-Islamischen Volkskonferenz in Khartum/Sudan aus dem Koran.

Foto: AFP / picture-alliance / dpa

Er heiratete die Muslima Fauzia Mubarak Ali, zeugte sechs Kinder, von denen eines starb. Er gründete drei islamische Schulen in London, darunter die erste muslimische Schule, die von der damaligen britischen Regierung unter Margaret Thatcher anerkannt wurde. Vor allem aber widmete er sich seinem neuen Glauben und dessen Lehre. Und er engagierte sich Islam in vielen karitativen sowie Organisationen.

Seine politischen Äußerungen indes gaben immer wieder Anlass zu Aufregung. Als der damalige iranische Staatschef Khomeini den Schriftsteller Salman Rushdie mit einer Fatwa zum Tode verurteilte, nahm Yusuf Islam an einer Diskussion im britischen Fernsehen teil. Auf die Frage, ob er als gläubiger Muslim dieses Urteil vollstrecken würde, reagierte er ausweichend, versuchte jedoch, die Fatwa zu erklären. Die Schlagzeile am nächsten Tag lautete: „Cat says: Kill Rushdie!“

Cat Stevens: Die Anschläge vom 11. September 2001 veränderten alles

Dass er nach seiner Konversion in die Nähe des islamistischen Fundamentalismus begeben hatte, zeigt auch eine Schrift, die er 1988 für eine der Hamas nahestehende Organisation mit klar antisemitischem Inhalt verfasste. Israel verweigerte ihm nach diesen Äußerungen 1990 die Einreise.

Durch die Anschläge vom 11. September 2001 änderte sich jedoch sein Verhältnis zum Islam. Er löste sich von radikalen Vorstellungen, wandte sich der mystischen Strömung des Sufismus zu. Schon Ende der 1990er-Jahre griff er wieder zur Gitarre. Seit den Nuller Jahren veröffentlicht er Alben unter dem Namen Yusuf/Cat Stevens. Die Songs erinnern seither an die Musik von „Tea For The Tillerman“. Ein Künstler, der sich mit seinem früheren Ich versöhnt und so zu sich selbst zurückgefunden hat.

Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, Spandau, Tickets 01806 - 57 00 70, 12.6. um 19.30 Uhr