Sven Ratzke: Wie man zugleich Mann und Frau sein kann

Das Rock-Musical „Hedwig and the Angry Inch“ erzählt die Geschichte von Hansel aus Ost-Berlin, der sich aus Liebe zu einem GI in Hedwig verwandelt. Was schrecklich schief läuft. Hedwig strandet in den USA, erweist sich aber als Rock-Queen der Herzen. Das vielfach preisgekrönte Off-Broadway-Stück ist für den „Rolling Stone“ das beste Rock-Musical überhaupt. Und für Autor James Cameron Mitchell ist Sven Ratzke der Beste in dieser Rolle. Jetzt feiert der charismatische Sänger und Entertainer im Renaissance-Theater das 10-Jährige des Kult-Erfolgs. Ein Gespräch über eine der ungewöhnlichsten Bühnenrollen und die Macht der Inspiration.

Wie sind Sie eigentlich zu „Hedwig“ gekommen?

Sven Ratzke: Ich bin damals in New York aufgetreten und kannte das Stück sowie den Film sehr gut. John Cameron Mitchell, der „Hedwig“ erfunden, gespielt und legendär gemacht hat, sah mich und sagte zu mir: „Du musst Hedwig machen.“ Und genau in diesem Augenblick bekam ich aus Berlin das Angebot. Marcus Flügge vom Theater Mogul, der auch „Caveman“ und „Cavewoman“ produziert hat, bot mir die Rolle an. Er hat im Admiralspalast eine Location für das Stück eingerichtet. „Hedwig“ sollte dort in der Regie von Guntbert Warns quasi bis in alle Ewigkeit laufen. Bühnenbildner Momme Röhrbein hat den Raum mit Wandschränken, Sofas und furchtbaren Teppichen aus den Achtzigern gestaltet. Wir haben das Stück dort aber nur drei Monate gespielt.

Hätten Sie sich 2013 vorstellen können, dass Sie mit „Hedwig“ mal das 10-jährige Jubiläum feiern würden?

Nein, wirklich nicht. Zumal ich vorher noch nie punkigen Rock gesungen hatte, was mittlerweile ein Teil meines Lebens geworden ist. Damals war die Thematik von „Hedwig“ in der breiten Öffentlichkeit noch nicht so bekannt. Das hat in den letzten zehn Jahren komplett geändert. Wörter wie non-binär, aber auch gesamte Gender-Thematik sind heute gang und gäbe.

Hat „Hedwig“ die Gender-Debatte vorweggenommen?

Das Stück war seiner Zeit weit voraus. Unsere Inszenierung auch. Ich weiß noch, dass wir 2014 auf Tour in den Niederlanden waren als Conchita Wurst den Eurovision Songcontest gewonnen hat. Das war ein erster Schritt in diese Richtung. Danach hieß es auf einmal von Seiten der Presse, wir wollen dieses Stück mal erklären. Davor war es eher etwas aus dem kulturellen Underground. Wir setzen uns ja auf der Bühne damit auseinander, wer diese Figur zwischen Mann und Frau ist. Dass sie nicht das ein oder andere, sondern beides ist.

Bevor „Hedwig and the Angry Inch“ 2020 ins Renaissance-Theater ging, standen Sie in der Rolle auf eher kleinen Bühnen. Nach dem Admiralspalast noch 2014 und 2016 im BKA Theater. Hat sich durch die große Bühne etwas geändert?

Ja. Es ist ganz anders als im BKA Theater zuvor, wo Ades Zabel der Star des Hauses ist. Es gibt dort auch noch andere, wundervolle Dragshows. Aber dadurch wurde das Stück auch anders gesehen. Was manchmal zu Problemen geführt hat. Viele haben geglaubt, dass ich wirklich Hedwig bin. Die Leute kamen zu mir und meinten: „Es ist ja so mutig, dass du deine Geschichte erzählst.“ Die Menschen dachten, was ich als Hedwig sage, das sage ich als Sven Ratzke. So, wie es auch bei Ades Zabel und seiner Edith Schröder ist. Dabei sind Hedwig und ich zwei verschiedene Welten. Was im Sprechtheater mit einer hohen Bühne deutlich wird. Da kann man auch die Feinheiten des Stückes besser zeigen und die berührenden Momente kommen stärker rüber. Ich finde, das Stück ist im Renaissance-Theater erst richtig angekommen.

Auf der Bühne treten Sie auch in Ihren Solo-Shows meistens androgyn und schillernd auf. Egal, ob Sie nun Sven Ratzke oder wie in „Starman“ David Bowie sind. Was unterscheidet die androgyne Hedwig von diesen Bühnenfiguren?

Hedwig hat ihre eigene Biographie, ihren eigenen Schmerz und ihre eigene Weise, damit umzugehen. Sie ist ein offenes Buch und zeigt ihr Leben, teilt ihren Frust und ihren Schmerz, aber auch ihre Hoffnung mit dem Publikum. Das mache ich nicht. Ich würde auch nicht so gehässig sein, wie Hedwig in ihrem Frust oder so lasziv. Als Mensch ist sie mir aber sehr nahe. Meine Mutter ist Psychiaterin und sagte am Tag nach der Premiere zu mir, es sei stimmig, wie die Figur agiere und spreche. Auf psychologischer Ebene sei Hedwig absolut menschlich. Was natürlich toll ist, wenn man einen Menschen darstellt, der fiktiv ist. Vielleicht glauben deshalb alle, dass es Hedwig wirklich gegeben hat oder dass ich all das selbst erlebt habe.

Sven Ratzke als Titelfigur im Musical „Hedwig and the Angry Inch“ auf der Bühne.

Foto: AK Ruether

Musikalisch geht es bei „Hedwig“ zurück in die Zeit des Glam Rocks. Was verbinden Sie mit dem Genre?

Ich habe mit Brecht angefangen. Irgendwann kam Hedwig. Und daraus ist dann Bowie entstanden. Bei mir ist alles miteinander verbunden. John Cameron Mitchell erzählte mir, als er „Hedwig“ bei Performances in schwulen Underground-Clubs entwickelt hat, wollte er eigentlich die Musik von David Bowie benutzen, bekam aber keine Genehmigung dafür. Daher sind eigene Songs entstanden, die sich stark an Bowies „Ziggy Stardust“ angelehnt haben. Allerdings mit einem gewaltigen Schuss Patti Smith. Der punkige Glam Rock ist Hedwigs Stil. Eine sehr theatralische Rockmusik.

Begonnen haben Sie Ihre Bühnenlaufbahn als Chansonnier. Würden Sie heute noch mal dahin zurückkehren?

Ich versuche immer, möglichst ohne Label zu arbeiten. In meiner letzten Show „Twenty Century Songs“ war daher alles drin. Auch das intime Chanson, das ich immer neu definiere und anders mache. Viele der Songs hat man schon mal gehört. Aber nicht so wie bei mir. Für mich ist jedes Lied eine Geschichte, ein Mini-Drama. Ein kleiner Film, in dem es Charaktere gibt, die ich darstellen kann. Ob mit klassischem Orchester oder mit einer Rockband ist egal. Bei Hedwig erzählt die Musik auch ihre Geschichte. Wir spielen da ja nicht einfach nur fetzige Rocksongs, damit Leben in die Bude kommt. Jeder Song erzählt ihr Leben ein Stückchen weiter.

Sind diese Geschichten der Grund dafür, dass Sie keine reinen Rock- und Popkonzerte geben. Also nicht einfach Songs aneinanderreihen, wie andere Musiker?

Das kann gut sein. Ich fühle mich sehr wohl in einer intimen Atmosphäre wie in der Bar jeder Vernunft oder im Tipi. Ich spiele auch in größeren Sälen, aber ich hatte nie die Ambitionen, in Arenen oder Stadien zu gehen. Das ist auch toll und hat eine bestimmte Energie. Aber du siehst ja auch, was Harry Styles zwischen den Songs erzählt. Nämlich nichts. Ich möchte an den Geschichten aber festhalten. Für mich ist der Ursprung meiner Shows das Theater, wo das Licht aus- und der Vorhang hochgeht. Und auf der Bühne eine Welt entsteht, in die du mitgenommen wirst. Das passiert bei mir in Form von Musik. Die Geschichten dazu verstärken die Musik, schwenken sie in eine andere Richtung.

Ihre Fantasie hat oft einen surrealen Twist. Können Sie gar nicht anders als aus jedem Song einen irrsinnigen Trip zu machen?

(lacht) Das Leben ist ja auch irrsinnig und verrückt. Viele denken, dass ich die Geschichten für meine Shows erfunden habe. Aber das meiste davon ist wahr. Zumindest die Ausgangsbasis. Dadurch, dass es so authentisch wirkt, glaubt man es. In dieser Crazyness, dieser Verrücktheit das Authentische zu suchen, finde ich das allerspannendste. Einfach nur ein Knallbonbon explodieren zu lassen, wäre ja auch langweilig. So ist es auch bei „Hedwig“. Es gibt Leute, die sich erst mal zehn Minuten daran gewöhnen müssen, sich dann öffnen und das Theater danach vielleicht freier und verrückter verlassen.

Sie haben gerade auf Ihrem Instagram-Account gepostet, dass Sie 2024 in die Rolle von Marlene Dietrich schlüpfen werden. War Hedwig die Inspiration dafür?

Es ist eine Weiterführung der Zusammenarbeit mit dem Renaissance-Theater und mit Guntbert Warns. Wir lieben uns, wir verstehen uns schon seit vielen Jahren. Es ist aber natürlich auch eine Weiterführung der Figuren. Hedwig kennt man nicht. Marlene kennt hingegen jeder. Eine weltweite Ikone. Doch wir wissen ja nicht, was hinter der Fassade steckte. Daher kann ich ihr, wie bei David Bowie auch, meinen eigenen Atem einhauchen. Woraus natürlich ein ganz anderer Abend entstehen wird. Aber die Figuren haben unglaublich viel miteinander zu tun. Inspiration. Ohne den Bowie hätte es keine Hedwig gegeben. Und Bowie wiederum hat sich viel von Marlene abgeguckt. Aber das erzähle ich ab kommenden Herbst.

Renaissance-Theater, Knesebeckstr. 100, Charlottenburg, Tel. 312 42 02,13.-15.6. um 19.30 Uhr