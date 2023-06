Wie die Comedyfigur „Der Tod“ wurde, was sie ist

Lange Zeit war es für den Tod ein seltenes Gefühl, dass ihm alle zujubeln. Seit er auf der Bühne steht, hat sich das geändert. Was mindestens so erfreulich ist wie sein Nachwuchs.

Tod arbeitet oft mit älteren Menschen zusammen. Daher muss er an die Orte gehen, an denen sie sich aufhalten. Ob jemand Sport macht, um lange fit zu bleiben, sieht der Tod nicht. Seine Kutte ist blickdicht, weil der blinde Zufall für ihn das Beste ist. Er hat überlegt, ob er Guckschlitze in die Kutte macht, damit das Sterben gerechter wird. Dann müsste man allerdings festlegen, wie das funktioniert. Zu kompliziert. Es bleibt also beim Zufall.

Beruflich hat Tod ja dauernd mit Menschen zu tun, was er schön findet. Aber manchmal möchte er auch einfach nur seine Ruhe haben. Die leeren Strände auf Rügen kommen ihm da sehr entgegen. Den Aufpust-Sarg hat Exitussi in den USA aufgetan. Man kann ihn wie eine Luftmatratze nutzen und damit übers Meer schippern. Statt mit dem Floss übern Jordan zu gehen, kann man natürlich bei Interesse damit die letzte Überfahrt buchen. Bitte beim Tod anmelden.

Wer denkt, dass man in der Geisterbahn ist, wenn der Tod mit im Zug sitzt, der irrt. Für ihn ein gewöhnliches Transportmittel. Er macht alles mit der Bahn. Was einen immensen Vorteil für ihn hat: „Die meisten sagen, ich komme zu früh.“ Die notorisch unpünktliche Bahn gleicht das wieder aus. Kontrolliert wird er übrigens nie. Was an der Sense liegen könnte. Seine Fans sind allerdings weniger dezent. Sie fordern Selfies mit ihm und Autogramme.

Mit dem Erfolg wurde es für Tod schwierig, seinen Job zu erledigen. Deshalb hat er Exitussi ein Praktikum auf Lebenszeit gegeben. Eine Win-Win-Situation. Sie lebt länger und er hat eine kostenfreie Mitarbeiterin, die wegen ihres rosa Looks bei den Jüngsten sehr beliebt ist. Der Tod tritt nämlich auch in Kinderhospizen auf. „Auch diese Kids wollen über den Tod lachen. Nur auf eine andere Art. Deshalb machen wir witzige Kinderprogramme für sie.“

Tod geht gerne mit der Zeit. In der Flower-Power-Ära trug er Plateauschuhe und eine Kutte mit Schlag. „Du willst ja bei den Hausbesuchen auch nicht völlig weltfremd erscheinen,“ verrät er. Das Hippie-Motto „Love and Peace“ ist wie für ihn gemacht. Steht er doch für die ewige Ruhe. Er weiß aber auch, wie man lebt. Nach getaner Arbeit gönnt er sich immer eine Runde Chillen: „Die Seele baumeln lassen und die Knochen hochlegen, das ist mir wichtig.“

Lange Zeit belegte der Tod in der „Top Ten“ der Tabu-Themen den vordersten Platz. Doch das hat sich vor zwölf Jahren geändert. Damals startete der Schnitter nämlich auf Comedybühnen eine fröhliche Imagekampagne.

Dabei zeigte er, wie harmlos Radieschen von unten aussehen, spielte Blockflöte und preiste ein paradiesisches Jenseits an. Mit seiner „Death Comedy“ hat er das einst düstere Bild von sich so erfolgreich aufpoliert, dass es dafür unlängst die „Tuttlinger Krähe“ gab. Es ist nur einer der insgesamt neun hochkarätigen Kabarettpreise, die der Tod bislang eingeheimst hat.

Jetzt feiert er mit seinem vierten Programm „Gevatter Unser“ am 16. und 17. Juni in den Wühlmäusen (Pommernallee, Charlottenburg, Tel. 30 67 30 11, 20 Uhr) Premiere. In seiner neuen Show geht es unter anderem um Umweltsünden wie den lackierten Eichenholzsarg. „Todi“, wie ihn seine Freunde nennen, erzählt auch etwas über seinen Nachwuchs Totellini. Was er erst gar nicht gut fand, denn er erkannte darin den durchtriebenen Plan seines Erzfeind, des Klapperstorchs, die „Tod GmbH“ stillzulegen. Aber er entschied sich dann dazu, Totellini als zweiten Sensenmann großzuziehen. „Dann kann der blöde Zugvogel mal gucken, was er davon hat“, sagt der Tod.