Brigitte Waldach reflektiert, wie wir uns erinnern

Wie sprechen Texte miteinander? Als der französische Literaturwissenschaftler Gérard Genette Anfang der 1980er-Jahre das Phänomen der Intertextualität erforschte, gab er seiner epochalen Studie den Titel „Palimpseste“ – symbolisch bezogen auf antike oder mittelalterliche Manuskriptseiten, die zur Materialersparnis gereinigt und dann neu beschriftet wurden. Oft blieben Rückstände übrig, zuweilen wurde auch der Einfachheit halber im Leerraum zwischen den Zeilen geschrieben – in beiden Fällen ergab sich im Lauf der Jahrhunderte ein Gewebe aus schriftlichen Äußerungen, aus Über- und Neuschreibungen, das eine zeitliche und damit auch eine räumliche Tiefendimension erhielt.

Die großformatigen, mit Graphit, Pigmentstift und Gouache gefertigten Arbeiten der Serie „History now“ von Brigitte Waldach, die derzeit in der Galerie Pankow zu sehen sind, spielen auf spannende Weise mit intertextuellen Phänomenen, beziehen sich dabei aber ganz auf unsere digitale Gegenwart. Das Phänomen der Palimpsestierung hat sich nahtlos in die digitale Sphäre übertragen, es wird nun sogar – im besten Fall – nachvollziehbar archiviert. Brigitte Waldach, fokussierte sich auf die Online-Enzyklopädie Wikipedia und die Frage, welche Themen dort am stärksten nachgefragt und infolgedessen auch am meisten diskutiert und am häufigsten überarbeitet werden.

Dazu gehören auch heute noch die Weltreligionen, der Terrorismus und auch der Faschismus. Brigitte Waldach beobachtete über einen Zeitraum von sechs Monaten den sich ständig verändernden Textkorpus des Lexikons und überführte ihn in Zeichnungen, in denen sie ältere Einträge in dünnem, neuere in kräftigerem Graphitstrich auf das Büttenpapier aufbrachte – kombiniert mit thematisch passenden, in der Schriftwolke fast schwebend erscheinenden figürlichen Darstellungen historischer Personen wie Franz Kafka, Hannah Arendt, Buddha oder Sigmund Freud. Spannende Auflösungs- und Übergangsprozesse sind am Übergang zwischen Text und Bild zu beobachten, die zusammen mit der räumlichen Tiefe der Darstellung Reflexionen über Formen der Erinnerung und ihren Bestand ermöglichen.

Plasma (2021), Graphit, Gouache und Pigmentstift auf Bütten. Diptychon, 190 x 280 cm (Ausschnitt).

Foto: Gerhard Kassner

Brigitte Waldach, die 1966 in Berlin geboren wurde, schloss ihr Studium an der Hochschule der Künste im Jahr 2000 als Meisterschülerin von Georg Baselitz ab. Nach einem Stipendium in New York wurde sie mit großformatigen Zeichnungen, Raumbildern und ortsspezifischen Installationen bekannt. Ihre Arbeiten sind in zahlreichen Sammlungen und auch im öffentlichen Raum vertreten – im Café des Ausstellungshauses C/O Berlin an der Charlottenburger Hardenbergstraße war zum Beispiel die 2017 geschaffene Arbeit „Im Innersten das Äußere“ zu sehen, in der sich Textpassagen aus Peter Handkes Erzählung „Nachmittag eines Schriftstellers“ zu Wolken und Landschaften verdichten.

Brigitte Waldach: akustische und visuelle Verdichtung der Goldberg-Variationen

In der Ausstellung werden noch weitere Arbeiten von ihr präsentiert, die sich unter den Überschriften „Landschaft und Porträt“ und „Idee und Schöpfung“ eingruppieren. Darunter das großformatige Triptychon „Conflicts“ (2022), in dem Brigitte Waldach die neun Atommächte mit Zitaten aus den Literaturen der Länder zu einer beunruhigenden Weltkarte arrangiert. Die Zeichnung „Aria-Ende“ (2019) ist mit einer vielschichtigen und aufwendig produzierten Soundinstallation verbunden. Aus Johann Sebastian Bachs 30 Goldberg-Variationen entwickelt die Künstlerin Fragen zu Überlagerung und Gleichzeitigkeit.