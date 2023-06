Berlin: Kultursenator Joe Chialo sieht Epochenbruch durch KI

Berlins Kultursenator will Kreativität in Berlin erhalten und sucht private Sponsoren für den Karneval der Kulturen.

Berlins neuer Kultursenator Joe Chialo (CDU) sieht die Kultur durch den „kulturellen Epochenbruch durch Künstliche Intelligenz“ gefährdet. Der Senat will daher eine Expertenkonferenz zu dem Thema einberufen, um die kreativen Potenziale in der Stadt weiter zu entfalten, kündigte Chialo am Montag im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses an.

Chialo rief die Kulturpolitiker der Stadt auf, sich künftig verstärkt dem Thema zuzuwenden. „Hier stellen sich Fragen künftiger Generationen“, sagte Chialo. In Zeiten, in denen Songs, Gedichte oder Bilder, die allein durch Künstliche Intelligenz geschaffen wurden, Preise gewinnen, stellen sich nach Überzeugung Chialos grundsätzliche Fragen unter anderem der Urheberschaft. Er wolle in den kommenden dreieinhalb Jahren einen Schwerpunkt auf die Folgen der Künstlichen Intelligenz für die Kultur legen, um „eine intellektuelle Flughöhe“ zu erreichen.

Joe Chialo appellierte daran, politische Grabenkämpfe zu unterlassen

Vor dem Hintergrund künftiger Herausforderungen für die Kultur in Berlin appellierte Chialo an alle Beteiligten, „den ein oder anderen politischen Grabenkampf zu unterlassen“. Chialo stellte am Montag die Schwerpunkte seiner Regierungspolitik vor.

Kultur gehöre zur DNA der Stadt und müsse besonders geschützt werden, sagte Chialo. „Kultur und gesellschaftlicher Zusammenhalt bilden den Kitt der Gesellschaft.“ Chialo kündigte an, sich für Planungssicherheit und tariflicher Bezahlung in der Kulturszene einzusetzen.

Corona hat die Fragilität der Kultur gezeigt

Corona habe gezeigt, wie fragil die Grundlagen für Künstlerinnen und Künstler in der Stadt seien. Deswegen sollen Kulturräume neu geschaffen und bestehende Standorte erhalten bleiben.

Zur internationalen Strahlkraft der Berliner Kulturszene gehört laut Chialo auch die Exzellenz. Besondere Bedeutung kommt für ihn daher der Neubesetzung des Postens des scheidenden Generalmusikdirektors Daniel Barenboim und der Neuordnung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu.

Um die Zukunft der Kultur zu sichern stellt sich Chialo auch eine engere Zusammenarbeit mit der Wirtschaft vor. Zur Sicherung des Karnevals der Kulturen kann sich der Kultursenator auch eine Sponsorenschaft, zum Beispiel durch den privaten Müllentsorger Alba vor, um das Müllproblem zu lösen und die Kosten für das Land zu senken.