Wie Antonia Kubas den Schlager revolutionieren will

Die zwei Seiten von Antonia Kubas beruflichem Leben: Einmal im Büro der Agentur in Schöneberg, wo sie Stars wie Ina Müller und Helene Fischer, aber auch internationale Größen wie Lady Gaga und Beyoncé betreut. Und als Künstlerin beim Cover-Shooting im Soho Haus. Sie hat im Lockdown angefangen, verstärkt Songs zu schreiben und sich schon bald überlegt, noch einmal solo mit Pop-Schlagern durchzustarten. Mit Musik also, die aus ihrem Herzen kommt.

Antonia Kubas lernte ihren Mann Jens-Uwe Benisch bei BMG kennen. Er war Management Director des Labels. Die beiden kamen nach ihrem Studium zusammen. Geheiratet wurde 2015 in Positano an der süditalienischen Amalfi-Küste. Mit dabei waren die Familie und engsten Freunde. Für alle ein einmaliges, unvergessenes Ereignis an einem malerischen Ort. Auf dem Foto strahlen die Frischvermählten mit ihrer damals dreijährigen Tochter Aurelia in die Kamera.

Als Teil von „Two in 1“ feierte Antonia Kubas ab 2001 europaweit Erfolge. Für sie eine aufregende Zeit mit TV- und Liveauftritten. 2004 lief es für das Dance-Music-Duo nicht mehr so gut. Daher studierte die Sängerin Musik- und Medienmanagement. Sie fand es spannend, beide Seiten des Business kennenzulernen. Das Bild mit Thomas Anders entstand übrigens 2001. Sie traf ihn 2018 wieder und hat mit ihrer PR-Agentur sein Album „Ewig mit Dir“ betreut.

Nicht ohne meine Gitarre, war das Motto der zehnjährigen Antonia Kubas. Ihr kleines Kinderinstrument hatte sie immer mit dabei. Auf dem Foto von 1992 klampft sie gerade ihrem Groß-Cousin Thomas beim Besuch in Senftenberg „Für Elise“ vor. Ihre Leidenschaft fürs Saitenspiel war recht einträglich. In der Adventszeit hat sie seinerzeit mit Weihnachtsliedern auf der Gitarre in die Tegeler Fußgängerzone pro Tag 80 bis 100 Mark erspielt. „Damit verdient man auf alle Fälle mehr als beim Streaming heutzutage“, scherzt sie.

Antonia Kubas hat sich vorgenommen, den Schlager zu revolutionieren. Denn mit ihrer Musik will sie in keine Schublade gesteckt werden. Sie macht modernen Schlager-Pop mit Singer-Songwriter-Elementen und einem erdigen, gitarrenbetonten freshen Sound.

Gerade ist ihre EP „Liebe und Musik“ erschienen. Zwei Themen, die der Berlinerin am Herzen liegen. In der Musikbranche ist Antonia Kubas keine Unbekannte. Ihren ersten Plattenvertrag bekam sie mit 18 Jahren eher zufällig. Ein Freund erzählte ihr von einem Casting am Kurfürstendamm, bei dem ein Haarmodel gesucht wurde. Die Gewinnerin sollte eine Haarverlängerung bekommen.

Ein verlockender Anreiz für den Teen. Also ging sie hin. Aber sie sollte nicht modeln, sondern singen. Was sie viel besser konnte. Sie siegte und startete mit dem Duo „Two in 1“ durch. Später gründete sie ihre eigene PR-Agentur, mit der sie seitdem internationale Musik-Stars und Newcomer vertritt.

Geboren im März 1982 im Dominikus Krankenhaus in Hermsdorf, wuchs Antonia Kubas am Tegeler See auf. Heute lebt sie mit ihrer Familie nahe des Kudamms. In ihren Songs erzählt sie Geschichten aus ihrem Leben. Von Freundschaft, schicksalhaften Begegnungen und natürlich vor allem von der Liebe.