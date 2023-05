Konzert in Berlin: So spektakulär fliegt Helene Fischer über die Bühne

Helene Fischer begeistert am Dienstagabend die Fans in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Nicht nur mit Schlagern, auch mit Akrobatik.

Foto: picture alliance / PIC ONE | Ben Kriemann

Helene Fischer auf der Bühne der Mercede-Benz Arena in Berlin.

Konzert Helene Fischer in Berlin: Akrobatik, Schlager und große Show

Berlin.

Helene Fischer hat am Dienstagabend ihr erste Konzert in Berlin gegeben

Mir ihren spektakulären Flugeinlagen begeistert sie die Fans

„Ist das wirklich ein Konzert und keine Akrobatikshow?!“, schießt es einem am Dienstagabend spätestens um 20.02 Uhr durch den Kopf. Denn was Deutschlands erfolgreichste Sängerin, Helene Fischer, da auf die Bühne der Mercedes-Benz-Arena bringt, ist weitaus mehr als einfach nur irgendein Schlager.

Schon während die unangefochtene Schlagerqueen auf einer Schaukel stehend aus einem riesigen Diamanten von der Decke schwebt, fährt ein euphorisiertes Raunen durch die Menge. Fischers währenddessen gesungenes „In nur einem Moment kann sich alles dreh'n/ Wir hab'n uns schon so lang nach diesem Tag gesehnt“ aus dem Song „Null auf 100“ passt da also wie die Faust aufs Auge. Lesen Sie auch: Helene Fischer kommt mit einer Supershow nach Berlin

„Berlin, seid ihr bereit?“, ruft die Sängerin ihren Fans zu, nachdem der erste Applaus verklungen ist. Und noch ohne eine Antwort abzuwarten, fliegt sie sogleich wieder durch die Lüfte: An einem roten Tuch turnend singt sie mit durchdringender Stimme „Genau dieses Gefühl“ ˜– eine melodische Stadionhymne, die sogleich ihre Wirkung entfaltet: Im Chor singt das Publikum „Genau dieses Gefühl/ Hab ich immer nur, wenn wir zusamm‘n sind“ und feiert seine Ikone.

Helene Fischer in Berlin: Das ist die Setlist

Erster Teil:

Null auf 100 Genau dieses Gefühl Fehlerfrei Herzbeben Mit keinem Andern Volle Kraft voraus Wunden Ich will immer wieder... dieses Fieber spür'n Nur mit Dir Rausch Vamos a marte Wenn alles durchdreht Never Enough (Benj Pasek cover) Hand in Hand

Zweiter Teil:

Medley: Hundert Prozent / Und morgen früh küss ich Dich wach / Mitten im Paradies / Die Hölle morgen früh / Von hier bis unendlich / Mit dem Wind Regenbogenfarben Luftballon Wann wachen wir auf Phänomen Atemlos durch die Nacht Liebe ist ein Tanz Flieger Unser Tag Achterbahn

Zugabe:

Blitz Alles von mir

Helene Fischer tritt gemeinsam mit Akrobatik-Gruppe „Cirque du Soleil“ auf

Die Begeisterung scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen: „Es ist so besonders, wieder hier zu sein, Berlin! Ihr bekommt nur Liebe von mir“, verkündet die Schlagersängerin jedenfalls freudestrahlend. „Meine Truppe war schon ganz aufgeregt und hat sich so auf die Hauptstadt gefreut“, fährt sie fort. Mit „ihrer Truppe“ meint Fischer die weltweitbekannte Akrobatik-Gruppe „Cirque du Soleil“. Denn die sorgt mit rund 40 Artisten und Künstlern für die atemberaubende Showeinlage bei Fischers „Rausch“-Tour.

Während Deutschlands Schlagerqueen also „Keiner ist fehlerfrei“ singt, legen ihre Artisten eine durchaus fehlerfrei Darbietung hin und machen einen Salto und Spagat nach dem anderen. Doch auch die Sängerin selbst ist die ganze Zeit Teil der Wahnsinns-Show. Während sie zum Beispiel den Dancefloor-Schlager „Herzbeben“ singt, klettert sie elegant und scheinbar völlig lässig in von der Decke hängenden Turnringen herum.

Helene Fischer singt die Töne auf den Punkt & sorgt für gute Stimmung

Der musikalischen Qualität nimmt diese akrobatische Verausgabung jedoch nicht im geringsten etwas. Egal, ob in älteren Liedern wie „Ich will immer wieder…dieses Fieber spür’n“ oder Songs ihres neuesten Albums wie „Volle Kraft voraus“ – Fischer singt die Töne auf den Punkt und sorgt für gute Stimmung. Es ist daher schwer zu sagen, ob das Publikum die Musik oder die Show beeindruckender findet. Aber vermutlich ist es eine Mischung aus allem. „Es ist einfach alles geil. Die Frau ist geil, die kann singen, die kann tanzen und ist einfach eine Powerfrau“, meint etwa die 44-jährige Jana. Wie es sich für einen richtigen Fischer-Fan gehört, trägt sie ein „Herzbeben“-T-Shirt und war zuvor schon auf mehreren Fischer-Konzerten. Kein Wunder. Es ist eben eine Show der Superlative. Und egal, was man von Fischers Musik hält, spätestens als sie mit ihrem Freund Thomas Seitel eine Akrobatik-Einlage hinlegt, bei der einem die Kinnlade runterfällt, ist klar: Die Schlagerqueen kann akrobatisch, gesanglich und showmäßig entertainen wie kaum ein anderer deutscher Künstler.

Wer sich in Berlin davon selbst überzeugen möchte, kann das noch bis zum 4. Juni tun, denn wie an jedem Ort ihrer Tour, gastiert die Sängerin auch hier mehrere Tage.