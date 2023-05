Scorpions in Berlin: Wie die Band ihre Solidarität mit der Ukraine zeigt

Berlin. Gerade noch war der Sound hart, fast metallisch. Dann erklingen sanfte Töne und die Arena ist in das Licht tausender Handys getaucht. Die Scorpions spielen ihre größte Ballade "Send Me An Angel". Und die Stimmung ist binnen Sekunden friedvoll. Was nur noch getoppt wird vom darauf folgenden Welthit "Wind Of Change".Statt "I follow the Moskva down to Gorky Park" singt Klaus Meine jetzt "Now listen to my heart, it says Ukrainia". Die Band zeigt damit ihre Solidarität zur Ukraine. Dann wird es wieder richtig laut. So, wie es die Fans lieben.

Nach ihrer ausgiebigen Tour durch Nordamerika im letzten Jahr sind die Scorpions jetzt in Deutschland unterwegs und haben nun in Berlin Station gemacht. Es lohnt sich, in der gut gefüllten Mercedes-Benz Arena nah an der Bühne zu stehen, den Sänger Klaus Meine wirft Drumsticks ins Publikum, während seine Mitstreiter für eine wuchtige Klangkulisse sorgen. Nachdem das Scorpions-Banner zum Konzertauftakt gefallen ist, fragt ein riesiger Schriftzug "Are You Ready To Rock?" Was mit lautem, zustimmenden Jubel quittiert wird.

Scorpions begeistern seit fast sechs Jahrzehnten die Fans

Aber schließlich heißt die Tour ja auch "Rock Believer", benannt nach dem aktuellen Album. Und wer, wenn nicht die Scorpions könnten die Halle so derart satt rocken. Mit über 120 Millionen verkaufter Tonträger sind die Hannoveraner schließlich Deutschlands erfolgreichste Rockband. Seit fast sechs Jahrzehnten begeistern sie ihre Fans rund um den Globus. Auch, wenn die fünf Musiker langsam in einem vorgerückten Alter sind, gehören sie noch lange nicht zum alten Eisen. Was sie nachdrücklich mit "Bad Boys Running Wild" beweisen. Mit begnadeten, krachenden Powerchord-Gitarrenriffs von Rudolf Schenker. Dazu immer wieder melodiöse Soli von Matthias Jabs zum Niederknien. Und natürlich Klaus Meines heller, metallischer Gesang. Wie immer auf den Punkt.

Scorpions-Gründer und Gitarrist Rudolf Schenker (74), Sänger Klaus Meine (74), der am Donnerstag 75. Geburtstag feiert, und Gitarrist Matthias Jabs (67) schafften den internationalen Durchbruch in den 1980ern mit "Rock You Like A Hurricane". Den Megahit gibt es später als letzte Zugabe. Die Band komplettieren inzwischen der polnische Bassist Paweł Mąciwoda (56) und der schwedische Schlagzeuger Mikkey Dee (59). Unterstützt vom wummernden Bass, sorgt der frühere Drummer von Motörhead mit einem minutenlangen furiosen Solo für Begeisterungsstürme.

Vorher geht es musikalisch durch die Bandgeschichte. "Wir nehmen Euch mit auf eine Reise", kündigt Klaus Meine am Anfang denn auch an. Neben einer Handvoll neuer Songs stehen natürlich auch die Hits aus den letzten 50 Jahren auf der Setlist. In 90 Minuten performen die Scorpions hochenergetisch 17 Songs. Die Resonanz auf jeden einzelnen ist überwältigend, bei einem Publikum, in dem fast jede Altersklasse vertreten ist. Eine absolute mitreißende Show von den Königen des Hardrock.