Wolffsohn: Juden und Israel werden oberlehrerhaft belehrt

Michael Wolffsohn hat sein erstmals 1988 erschienenes Buch „Ewige Schuld“ (Langen Müller, 24 Euro) aus Anlass der 75 Jahre währenden deutschjüdisch-israelischen Beziehungen grundlegend überarbeitet. Der in Tel Aviv geborene und in Berlin aufgewachsene Historiker spricht im Interview über die Höhen und Tiefen des Verhältnisses beider Länder.

Sie haben Ihr Buch nach 35 Jahren aktualisiert und anhand der in blauer Schrift eingefügten Passagen kann man sehen, dass es überraschend viele Ergänzungen gibt. Was hat Sie selbst bei der Überarbeitung am meisten thematisch überrascht oder aufgewühlt?

Michael Wolffsohn Dass sich in den vergangenen 35 Jahren die deutsch-jüdisch-israelischen Beziehungen von deutscher Seite, wie ich anhand harter Fakten nachweise, deutlich verschlechtert haben. Ich gehöre bekanntlich nicht zu denen, die gleich bei allem und jedem und gegen jeden „Antisemitismus“ rufen, aber dieses aufwühlende Ergebnis muss einfach mitgeteilt werden. Umgekehrt ist es faszinierend, dass und wie sehr jüdische Israelis und Juden weltweit ihren Frieden mit dem neuen Deutschland und den neuen Deutschen geschlossen haben. Nur in Politiker-Phrasen wird diese jüdische und israelische Noblesse erwähnt. Doch deutsche Politiker bringen das Kunststück fertig, dass selbst solche Wahrheiten aus ihrem Mund abgedroschen klingen. Warum ist das so? Weil jeder merkt, dass jüdische und erst recht israelische Themen kein Herzensanliegen der meisten deutschen Politiker sind. In der Gesellschaft erst recht nicht. Da werden Juden und Israel wird allenthalben moralisch und politisch oberlehrerhaft belehrt. Peinlich.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im neuen Vorwort schreiben Sie, dass Ihr früherer Optimismus verflogen sei. Was genau meinen Sie damit?

Schauen wir doch auf Umfragen in Deutschland. Seit mehr als dreißig Jahren zählt Israel in den Augen der Deutschen bei Umfragen konstant zu den weltweit unbeliebtesten Staaten. Ungefähr auf dem Niveau von Nord-Korea oder dem Mullah-Iran. Das ist weder rational noch emotional proportional. Das betrifft nicht nur Hans und Franz und Erna oder Erika, sondern viele Politiker, Journalisten, Wissenschaftler, Leute mit und ohne Nadelstreifen-Anzüge oder -Kostüme.

Chronologisch fortgeführt haben Sie Ihre Einschätzungen, wie jeweilige Bundesregierungen mit Israel umgingen. Wann waren die besten, wann die schlechtesten Zeiten des Umgangs miteinander?

Am besten unter Adenauer von 1957 bis 1963. 1957 hat Adenauer dem Druck der USA trotzend die Beziehungen zu Israel ausgebaut und gemeinsam mit Franz Josef Strauß erheblich zur Sicherheit des Jüdischen Staates beigetragen. Dann unter Helmut Kohl von 1982 bis 1998. Unter Angela Merkel war mehr guter Schein als gutes Sein. Unter ihrer und ihres Außenministers Frank Walter Steinmeiers Regie wurde das Nuklearabkommen mit dem Iran geschlossen. Es gefährdet Israels Existenz. Das bestreiten beide und viele andere bis heute, aber so ist es.

Bundeskanzler Willy Brandt wird bei Ihnen mehr oder weniger vom Denkmal gestürzt. Seine Ostpolitik mit dem symbolischen Kniefall in Warschau 1970 war demnach eine Anbiederung an die propalästinensischen und tendenziell antisemitischen Diktaturen im Ostblock, dafür habe der Politiker das Verhältnis zu Israel geopfert. Überhaupt scheinen sich SPD-geführte Bundesregierungen mit Israel schwerer zu tun?

Ja, so ist es. Schon als Außenminister hat Willy Brandt am Vorabend des 6-Tage-Krieges Seltsames gesagt. Allewelt fürchtete Israels Untergang. Da erklärte Brandt vor dem Bundestag, Deutschland, West-Deutschland, sei politisch neutral, doch es gebe keine Neutralität des Herzens. Zu so ´was sagt der Berliner: Dafür kann ick mir nüscht koofen. Die Ostpolitik ging eindeutig auf Kosten der traditionellen Nahostpolitik. In meinem Buch „Friedenskanzler Brandt?“ habe ich das genau belegt. Ebenso, dass Brandt und sein Außenminister Scheel im Oktober 1973 den USA verboten, Israel den im Jom-Kippur-Krieg zum Überleben dringend benötigen Waffennachschub über Deutschland zu liefern. Kanzler Helmut Schmidt nannte 1980 Israels Premier Begin, der den Friedensnobelpreis erhalten hatte und 1981 den Irak als Atommacht ausschaltete, die größte Gefahr für den Weltfrieden. Da haben wir wieder das Problem der Proportionen. Kanzler Gerhard Schröder betrieb eine offen antiisraelische Politik. Sein Außenminister Joschka Fischer bremste ihn dabei nicht immer erfolgreich.

Zeitgleich mit Brandts neuer Ostpolitik war es zur Häufung von palästinensischen Anschlägen gekommen. Warum räumen Sie dem Attentat auf die Olympiade in München 1972 so viel Raum ein? Was sind die neuen Erkenntnisse?

Ich erwähne das Versagen der Brandt-Scheel-Genscher-Regierung beim und nach dem Münchener Olympia-Attentat 1972, weil es so wichtig ist. Es zeigt den Zynismus der damaligen deutschen Israelpolitik und auch danach den hochnäsigen, eiskalten Umgang deutscher Politiker und Behörden mit Israelis. In „Ewige Schuld“ präsentiere ich verkürzt Ergebnisse, die für viele neu sind, die ich aber bereits 2019 im „Friedenskanzler Willy Brandt“ vorgelegt hatte.

Jetzt wurde ja eine Kommission eingesetzt, die alles – angeblich neu – erforschen soll. Viel Glück und viel Segen auf all´ ihren Wegen. Wirklich neu dürften dabei Details jenes eiskalten Umgangs mit den Angehörigen der israelischen Terror-Opfer sein. Die große Linie ist dabei bekannt. Auch das propalästinensische Agieren der deutschen Behörden. Unbehelligt lebt noch ein palästinensischer Terrorist in seiner arabischen Heimat. Nie hat sich Deutschland um seine Auslieferung bemüht.

Demographisch sind die heute in Deutschland Lebenden nicht mehr alle direkte Nachfahren der Deutschen von damals. Ein Viertel der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund, Millionen Menschen stammen aus islamischen Ländern. Welche Auswirkungen wird es auf das Holocaust-Gedenken und das Verhältnis zu Israel und auch zu den Juden in Deutschland haben?

Wenn das deutsche Erinnern, das seltsamerweise „Kultur“ genannt wird, also die deutsche „Erinnerungskultur“ wie bisher fortgesetzt wird, werden die Neu-Deutschen, also Ex-Migranten und ihre Nachfahren, zum deutschen Erinnern überhaupt keine Beziehung haben. Woher auch? Es wird ja bisher so getan, also ob die NS-Mega-Verbrechen allein von den damals einheimischen Deutschen begangen worden wären. Dass daher das Erinnern allein die Nachfahren der damaligen Deutschen im NS-Reich etwas anginge. Das ist total falsch, denn: Ja, der NS-Tod war ein Meister aus Deutschland, aber er hatte im besetzten Ausland viele freiwillige und sehr willige Gesellen. Nicht zuletzt in der Islamischen Welt. Aus der stammen viele Neu-Deutsche. Wenn man Alt- und Neu-Deutsche auch zu einer Erinnerungsgemeinschaft entwickeln möchte – und das sollte man des Zusammenhaltes wegen – dann muss auch die willige Zusammenarbeit der Islamischen Welt mit Hitler-Deutschland thematisiert werden.

Junge Leute scheinen sich heute lieber mit den Verbrechen des deutschen Kolonialismus befassen zu wollen als mit dem Holocaust?

Das ist keine Erfindung der jungen Deutschen, sondern eine modische Manipulation deutscher und ausländischer Akademiker, meist Nicht-Historiker, die Pseudo-Geschichte auftischen. Die finden den Holocaust deswegen weniger schlimm, weil dabei weiße Deutsche sozusagen nur weiße Juden ermordeten. Das soll menschlich sein, das soll Wissenschaft sein? Die Verbrechen des Kolonialismus an Schwarzen und anderen Nicht-Weißen finden sie schlimmer und begründen das mit ´zig Klügeleien, die letztlich Hirngespinste sind. Meine Urgroßmutter sagte über solche Scheinklugen: Hochstudiert und doch saudumm.

Überraschend kritisch gehen Sie mit dem Jüdischen Museum in Berlin um. Was ist Ihr Hauptkritikpunkt?

Ganz so sehe ich und beschreibe ich das nicht. Jüdische Kultur ist eine Wort-Kultur. Eine Wort-Kultur lernt man am besten durch das Wort kennen, also durch Bücher. Die Veranschaulichung des Wortes, zum Beispiel in Museen, ist daher eine Krücke. Ich habe nichts gegen Krücken. Manche brauchen sie manchmal. Ich habe den Gründungsdirektor des Jüdischen Museums als begnadeten Organisator bezeichnet, der vom Judentum wenig weiß und sich schon früh vom Judentum abwandte. Das ist sein gutes Recht, zumal die Menschwerdung nicht mit dem Judentum beginnt. Aber ein Direktor eines Jüdischen Museums, der, wie er selbst mal sagte, immer auf dem Hinflug von den USA nach Berlin sozusagen Jude wird, das ist doch seltsam. Das ist Kasperle-Theater oder Disneyland. Nichts gegen Kasperletheater, aber bitte nicht für Erwachsene. Kein Wunder, dass die mir bekannte Dauer-Ausstellung unter Blumenthal eine Mischung aus Kasperletheater und Disneyland war. Blumenthals Nachfolger Peter Schäfer ist ein herausragender Wissenschaftler. Für mich ist er der derzeit weltbeste Judaist. Er scheiterte aber an seiner politischen Naivität und mangelhaften Menschenkenntnis.