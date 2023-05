Simon Gosejohann: Wie man es vermeidet, ein peinlicher Vater zu werden

Eines Morgens ist Simon Gosejohann aufgewacht und dachte sich: „Die Bodybuilding-Heinis sind immer so lustig angemalt.“ Weil viel zu selten über sein Workout geschrieben wird – einmal im Monat ein gestemmtes Kilo – dachte er sich, das mache ich auch. Also hat er den höchsten Farbgrad gewählt, den es gab: Dunkelbraunorange. Allerdings nur vorn. Er fand: „Es hat alles gut funktioniert und war gar nicht teuer. Ich war megahappy mit dem Ergebnis.“

Seinen Durchbruch als Comedian hatte Simon Gosejohann in der Pro7-Reihe „Comedystreet“. Dafür schlüpfte er in verschiedene Comedyfiguren. Auf dem Foto interviewt er 2011 als Rocker mit Fistelstimme die Trash-Metal-Band „Sodom“. Mit der infantilen Fiepsstimme hat er sogar Metal-Legende Lemmy Kilmister interviewt. Der 2015 verstorbene Motör­head-Frontmann reagierte cool. „Einsilbig, wie in allen anderen Interviews auch. Jeder Satz eine Pointe.“

Beste Freunde. Ausgewählt, weil Elton und Gosejohann 2004 deutlich jünger waren. Kennengelernt haben sie sich bei der Viva-Preisverleihung „Comet“. Gosejohann fand Elton auf Anhieb sympathisch. „Er ist niemand, der sich verstellt. Beruflich ist das bei mir anders. In der „Comedystreet“ habe ich schon was Pöbelndes, Provokantes.“ Privat ist es für ihn hingegen ein Gebot des Anstandes, sich zu benehmen und niemandem auf die Nerven zu gehen.

Nachdem es der Hardcore-Punk endlich nach Gütersloh in die Provinz geschafft hatte, gründete der 17-Jährige mit ein paar Kumpels die Band „No Hope“. „Das harte Zeug war bei uns in der Skateboard- und BMX-Szene total präsent.“ Nur an Streetcredibility mangelte es den ambitionierten Neu-Punks erheblich. Die fehlende Haltung hat Gosejohann mit falschen Tattoos und lustigen englischen Ansagen wettgemacht. Dem Punkrock ist er bis heute treu geblieben.

Schon im Schlafanzug, wurde Simon Gosejohann kurz vor dem Zubettgehen dazu geholt, um zwischen Thilo und Robin das Brüder-Trio zu komplettieren. Die Größeren hatten sich an der immer bereit stehenden Klamottenkiste bedient und als Cowboys kostümiert. „Wir durften uns verkleiden wie die Helden aus Funk und Fernsehen“, erinnert sich der Comedian. „Hier war das Motto offenbar „Western von Gestern“. Das haben wir gerne geguckt. Am liebsten mit Zorro.“ Inspiration für die Brüder, später Trashfilme und Superhelden-Persiflagen zu drehen

Beruflich ist Simon Gosejohann nichts Peinliches fremd. Angefangen als Moderator bei Viva, hat er sich durch unzählige Comedy-Formate geblödelt. Unvergessen, wie er sich für die TV-Kultshow „Comedystreet“ eine Banane in die viel zu enge Radlerhose steckte, um mit versteckter Kamera ahnungslose Passanten aufs Korn zu nehmen. Privat hingegen ist der gebürtige Ostwestfale deutlich zurückhaltender. Auf keinen Fall will er ein peinlicher Vater werden, für den sich sein Sohn schämt. Deshalb unternimmt er lieber präventiv etwas dagegen.

Simon Gosejohann: Sich wundern, was aus dem Kind heraussprudelt.

Das war zumindest der Grundgedanke bei seinem neuen wöchentlichen Podcast „How to Dad“. Dafür unterhält er sich mit Kindern, was er ganz fantastisch findet, weil sie alles neu mischen und herrlich offen sind. „Sie haben Spaß am Medium Podcast und plaudern freimütig einfach drauf los“, sagt er. Witzig sei auch die Reaktion der Eltern hinterher, die sich wundern, was so alles aus ihrem Kind heraussprudelt. Langfristig verfolgt Simon Gosejohann damit das Ziel, der coolste Papa der Welt zu werden. Aber er weiß auch: „Das ist vielleicht eine Mission, auf der ich noch sehr lange unterwegs sein werde.“