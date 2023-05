Roger Waters geht gerichtlich gegen geplante Absage von Konzerten in Deutschland vor

Roger Waters geht gerichtlich gegen geplante Absage von Konzerten in Deutschland vor

Der Musiker und Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters will gerichtlich gegen die geplante Absage seiner Konzerte in Frankfurt und München vorgehen. Waters sei der Ansicht, "dass dieser eklatante Versuch, ihn zum Schweigen zu bringen, ernsthafte und weitreichende Folgen für Künstler und Aktivisten in der ganzen Welt haben könnte, wenn er nicht angefochten wird", teilte das Management des Künstlers mit.

Video: Justiz, Kriminalität, Krise, Krieg, Konflikt, Kultur, Kunst, Unterhaltung, Wirtschaft und Finanzen