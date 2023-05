Wie Berlins Museen ihre archäologischen Bestände erforschen

Im Frühjahr vergangenen Jahres gab das Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin (SMB) den Band „Konstantinopel – Samos – Berlin“ heraus, der sich in zahlreichen Aufsätzen mit den deutschen Ausgrabungen auf der heute zu Griechenland gehörenden Insel Samos an der Wende vom späten 19. zum frühen 20. Jahrhundert widmete. Die darin zu Wort kommenden Provenienzforscher konnten den teils illegalen Export archäologischer Funde nachweisen. Rund ein Dutzend Artefakte habe seinerzeit Samos unrechtmäßig verlassen, sagte der stellvertretende Direktor der Antikensammlung der Staatlichen Museen und Mitautor des Buches, Martin Maischberger.

Bei diesen Erkenntnissen soll es nicht bleiben, die SMB wollen die Erforschung der eigenen Bestände weiter vorantreiben. Gerade haben die Antikensammlung, das Museum für Islamische Kunst und das Vorderasiatische Museum unter Leitung des Zentralarchivs ein Projekt gestartet, das mit 350.000 Euro vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wird. Die drei Museen haben sich zusammengetan, um in Kooperation mit türkischen Institutionen die Sammlungsbestände unter die Lupe zu nehmen, die – wie im Falle der Insel Samos – im Zusammenhang mit Grabungen auf dem Gebiet des ehemaligen Osmanischen Reichs in Verbindung stehen. Konkret geht es um archäologische Stätten in Sam’al und Didyma in der heutigen Türkei und Samarra im heutigen Irak. Hier hätten sich, sagte Maischberger am Dienstag bei der Vorstellung des Projekts, Anhaltspunkte und Verdachtsmomente für eine illegale Praxis der Ausfuhr antiker Kulturgüter ergeben. Zu untersuchen und in die digitalen Datenbanken aufzunehmen sind nun Tausende von Objekten, im Gros Architekturteile, die mitunter an Fundteilungen und Grabungsvereinbarungen vorbei außer Landes gebracht worden sein könnten. Da steht viel Arbeit an.

Das Projekt fügt sich in die Bemühungen der SMB, ihre Sammlungen besser zu erschließen, auch im Hinblick auf problematische Herkunftsgeschichten, und sie entsprechend vermittelbar zu machen. Das ergibt sich aus einem Positionspapier, auf das sich die neun Museen verständigt haben, die in Berlin archäologische Objekte aufbewahren. Neben den bereits genannten sind das das Ägyptische Museum mit der Papyrussammlung, das Ethnologische Museum, das Münzkabinett, das Museum für Asiatische Kunst, das Museum für Byzantinische Kunst und das Museum für Vor- und Frühgeschichte. Das Ziel der Bemühungen, heißt es dort, sei ein zeitgemäßer, verantwortungsvoller Umgang mit den archäologischen Sammlungen: „Im Falle problematischer Provenienzen gehen die Staatlichen Museen – Preußischer Kulturbesitz auf Herkunftsländer zu und erarbeiten gemeinsam geeignete Lösungsansätze, zu denen die Rückgabe von Objekten gehören kann.“

Kann, nicht muss. Im Fall der Insel Samos, sagte Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, seien trotz Unterrichtung der Botschaft entsprechende Wünsche bislang nicht zu hören gewesen. Das primäre Interesse liege auch nicht in der Rückgabe der Objekte, sondern in der Erforschung der Sammlungsgeschichte. Auch sei der Drang nach Restitutionen im Fall der archäologischen Objekte in Berlin etwas reduzierter als im Fall der zuletzt breit debattierten und bereits zurückerstatteten Benin-Bronzen. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sollen Martin Maischberger zufolge auch in eine Ausstellung münden.