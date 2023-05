Theatertreffen in Berlin: Eine Netflix-Serie für die Bühne

Störungsfrei feiern will man beim Theatertreffen nicht. Die neue Dreier-Leitung, die das Festival in seine 60. Ausgabe führt, hat einen Osteuropa-Schwerpunkt kuratiert. Rund um die Auswahl der zehn bemerkenswerten deutschsprachigen Inszenierungen, die traditionell den Kern des Mai-Ereignisses bilden.

Während die Prominenz aus dem Theaterbetrieb unter den üppig blühenden Kastanien vor dem Haus der Berliner Festspiele die erste Pause begeht, tritt die Artivistin Jana Shostak zu ihrem „1 Minute Scream“ an. Hinweisen möchte sie auf die politischen Gefangenen in Belarus, deren Fotos auf ihr Kleid gedruckt sind. Als „Geste der Solidarität“ soll das Publikum in ihren Schrei mit einstimmen. Aber als sie ihre Stimme erhebt, ist zaghaft nur eine einzige Person mit von der Partie. Wir anderen schauen stumm: Das Leid ist, anders als intendiert, nicht emotional fühlbar geworden. Zwischen Sektglas-Geklingel und Geplauder verpufft die Intervention.

Jana Shostak bei ihrem „1 Minute Scream“.

Foto: Jacek Dominski East News / EAST NEWS

Eröffnet wird das diesjährige Schaufenster des Theaters aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vom Residenztheater München. Dort hat der Film- und Theaterregisseur Philipp Stölzl „Das Vermächtnis“ des US-Dramatikers Matthew López inszeniert, ein episches Stück über eine Gemeinschaft schwuler Männer. Wir beobachten, wie Autor Toby Darling (Moritz Treuenfels) einen Broadway-Hit landet und sich von seinem Verlobten Eric Glass (Thiemo Strutzenberger) trennt, weil er den jungen Schauspieler Adam McDowell (Vincent zur Linden) begehrt, der in seinem Erfolgsstück „Loved Boy“ die Hauptrolle spielt. Parallel verlaufen ihre Leben ab der Trennung, und die Bühnenhandlung springt zwischen den Figuren und Zeiten hin und her. Eric heiratet den republikanischen Milliardär Henry Wilcox (Oliver Stokowski), Toby beginnt ein Verhältnis mit dem 19-jährigen Stricher Leo, weil der Adam so ähnlich sieht (Vincent zur Linden spielt ihn zuckendem Gesicht und gekrümmter Haltung).

Sieben Stunden lang leiden und lachen wir mit dieser Gruppe, die sich verliebt und Sex hat, ihre Emotionen ausbreitet und immer wieder, informierend bis pädagogisch, von den Kämpfen früherer Generationen für Schwulen-Rechte berichtet. Eine starke Szene verdeutlicht, wie viele Homosexuelle während der AIDS-Epidemie verstarben – Eric wird von den anderen umringt, die Namen um Namen rufen: infiziert, im Krankenhaus, tot. Hier funktioniert Theater als Empathie-Maschine.

„Vermächtnis“ von Philipp Stölzl: Ein Writers Room spielt mit

López’ setzt in seinem Stück Spannungsbögen, wie man sie von Netflix-Serien kennt: Eben hat man sich in eine melodramatische Liebesszene eingeschaut, da tritt – Cut – wieder die Combo schwarz Gekleideter auf, die als Autoren eines Writers’ Room die Geschichte mitgestalten. Sie testen Anfänge, rufen den Figuren Regieanweisungen zu und formen so deren Schicksale. Toby wehrt sich gegen die Zuschreibungen, ist sein Charakter doch das destruktive Zentrum des Geschehens. Während Adam vom Rand der Spielfläche Stichworte für seine Dialoge einfordert, verwandelt sich Eric zum strahlenden Zentrum der Community.

Tempo bringt diese Rahmenhandlung in das längliche Stück, sie sorgt für eine selbstironische Distanzierung, bis in der zweiten Hälfte immer mehr die Handlung übernimmt. Ein Abstand zwischen Figur und Spieler bleibt, weil die Schauspieler oft an der Rampe aufsagen, was sie als Eric oder Toby gerade tun oder denken, ohne es szenisch auszugestalten. Das Formprinzip bleibt dabei ähnlich, und so sieht man sich trotz all der Cliffhanger an der konventionellen Ästhetik des gut geölten Konversationsstück allmählich ab. Aber die Geschichte dieser Emanzipationsbewegung muss erzählt werden, gerade weil der Status einer weitgehenden Gleichstellung homosexueller Lebensweisen fragil ist und in den USA durch eine LGBTQ- und transfeindliche Gesetzgebung derzeit wieder bedroht ist.

Das Leitungsteam des Theatertreffens: Joanna Nuckowska, Carolin Hochleichter und Olena Apchel (v.l.).

Foto: Fabian Schellhorn

Nachempfunden ist „Das Vermächtnis“ E. M. Forsters Roman „Howard’s End“. Darin spielt ebenfalls ein mit Erinnerungen aufgeladenes Haus eine Hauptrolle. Bei López ist das Landhaus drei Stunden von New York ein „Ort der Heilung“, an dem Walter Poole, Henrys kürzlich verstorbener Partner, AIDS-Kranke bis zu ihrem Tod pflegte. Mehr als 200 Männer hat er begraben, mit seiner Helferin Margaret, die dort ihren Sohn Michael in seinen letzten Stunden begleitet hat. Sie tat Buße; sonst bewirken Frauen in López’ Stück eher Böses im Leben ihrer Söhne. Vermutlich hat jedes emanzipatorische Narrativ auch blinde Flecken. Dass hier aus einer Mittelschichts-Perspektive erzählt wird, reflektieren die Figuren – sie weisen auf die höhere Ansteckungsgefahr für Schwarze Männer hin und denken auch an ihre „Trans-Geschwister“. Aber vor allem schockiert Trumps Präsidentschaft die Community, Erics Freund Tristan (Patrick Bimazubute) beschließt, nach Kanada auszuwandern. Dialogisches Erzählen funktioniert eben vor allem im Nahraum von Figuren.

Am Schluss steht ein riesiger Ahornbaum auf der von Regisseur Philipp Stölzl gestalteten Bühne. Naturalistisch zeigt sie Salons und Schlafzimmer, mit lila Licht werden Bars und Clubs angedeutet, für Henry steht ein schwerer Schreibtisch bereit. Das heilende Haus hat den letzten großen Auftritt – und dann ist es geschafft. Anders als vielleicht gewünscht: störungsfrei.