Film der Woche „Beau is Afraid“ mit Joaquin Phoenix: Odyssee in den Irrsinn

Von Ängsten und Paranoia getrieben: Beau (Joaquin Phoenix) flieht vor seinen Wahnvorstellungen. Und landet doch nur in einem noch schlimmeren Grauen.

Kultfilmer Ari Aster treibt seinen Star in „Beau is Afraid“ von einem Grauen in das nächste. Damit fordert er auch seine Fans heraus.