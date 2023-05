Admiralspalast Berlin: Jazz mit nackten Füßen und Bundeskanzler Olaf Scholz

Die nackten Füße von Vincent Peirani scheinen über den Boden zu tanzen, während er seinem Knopfakkordeon die Klänge von Astor Piazzollas „Fuga y Misterio“ entlockt. Schnell verwandelt sich die Melodie bei dem Jazzmusiker in etwas Eigenes. Zumal Sopransaxophonist Émile Parisien einsteigt und sein Instrument vor lauter vibrierenden High Notes förmlich übersprudelt. Unbändig treiben die beiden Franzosen das Stück im Geschwindigkeitsrausch immer weiter voran. Und performen anschließend furios noch „Deus Xango“ aus dem legendären Album „Summit“, das Bandoneon-Meister und Tangoerneuerer Piazzolla 1974 mit dem Baritonsaxophonisten Gerry Mulligan in Mailand aufnahm.

Eine Sternstunde, der noch weitere folgen. Denn die „Jazz Nights 2023“ im Admiralspalast blicken mit dem „Peirani/Parisien Project“ Richtung Frankreich. Also einer der ganz großen europäischen Jazznationen. Sowohl Akkordeonist Vincent Peirani als auch Saxophonist Émile Parisien sind in ihrer Heimat Top-Stars. Sie spielen in verschiedensten Formationen. Unter anderem in der Jazz-Supergroup Out of Land um den Pianisten Michael Wollny. Das Spitzenduo erfreut sich offenbar auch bei Olaf Scholz größter Beliebtheit. Der Bundeskanzler genießt das Konzert nämlich aus den vorderen Reihen. Und dürfte sich wie alle Jazzfans über die exquisite Dramaturgie des Abends gefreut haben.

Der Auftakt des Dreamteams Peirani und Parisien mit Tunes ihres Albums „Abrazo“ ist, wie der spanische Titel schon verrät, in der Tat eine Umarmung. Nicht nur aus Jazz und Tango. Hier stehen beste Freunde auf der Bühne, die einander so gut kennen, dass ihr musikalischer Clinch mal einer sanften Annäherung, mal einem Nahkampf gleicht. Kennengelernt habe sich Peirani und Parisien 2012 im Quartett des Schlagzeugers Daniel Humair. Sie waren auf einer Koreatour, als sie spontan ein erstes nächtliches Clubkonzert als Duo gaben. Das lief nicht ganz nach Plan. Laut Peirani war es eine „Catastrophe! Total disastre!“

Es folgen schließlich die aktuellen Bands der beiden Virtuosen

Davon ist längst nichts mehr zu hören. In den vergangenen zehn Jahren haben die beide über 1000 Konzerte zusammen bestritten, davon über 600 als Duo. Das Resultat ist spannungsreiche Lust am Spiel, die sich auf das Publikum überträgt. Und sich weiter fortsetzt. Es folgen schließlich die aktuellen Bands der beiden Virtuosen.

Zuerst startet das Émile Parisien Sextett mit dem Projekt „Louise“. Eine wahrlich illustre Truppe. Mit dem amerikanischen Star-Trompeter Theo liefert sich Parisien instrumentale Battles voller Wildheit und fantastischer Improvisationen. Eine europäisch-amerikanische Liaison mit einem hochenergetischen Sound. Dazu lässt der französische Gitarrist Manu Codija dazu seine Saiten mit atmosphärischer Intensität schwingen.

Besonders beeindruckend ist jedoch der Solotrip von Pianist Roberto Negro, der nicht nur die Saiten des Flügels bearbeitet, sondern auch noch mit dem Ellenbogen Cluster auf den Tasten erzeugt. Free-Jazz-Elemente, die Bassist Joe Martin und Schlagzeuger Nasheet Waits irrwitzig temporeich vorantreiben. Furioser Jazz auf Speed als Hochleistungssport.

Danach geht es mit dem Vincent Peirani Terzett und dem Programm „Jokers“ weiter. Mit Federico Casagrande an der Gitarre und Schlagzeuger Yoann Serra wandelt der Akkordeonist auf wundersam verschlungenen Pfaden. Mit dunklen Klangwelten, Poesie, rockenden Beats und einem bezwingenden Rhythmus lässt das Trio dabei immer wieder neue Bilder entstehen, in denen man sich nur zu gern verliert. Der Abend mit den Jazzvisionären Peirani und Parisien sowie ihrer kosmopolitischen Mitstreiter zeugt von der immensen Strahlkraft des französischen Jazz.

