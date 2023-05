Patricia Aulitzky ist immer schon viel und gern gereist. Was auch an der weit verstreuten Familie liegt. Ihre Großmutter lebte in Australien, wo weitere Verwandtschaft an den verschiedensten Küsten wohnt. Dazu kommen Onkel und Tanten in Südafrika, Spanien, Kenia und Portugal. „Ich bezeichne uns immer als moderne Nomaden,“ scherzt sie. Der Schnappschuss am Strand entstand in Venezuela. Dort war sie 1997 mit ihrer Mutter auf Familienbesuch.

Foto: PrivaT