Maike Cruse verlässt das Gallery Weekend Berlin

Maike Cruse, seit 2014 Direktorin des Gallery Weekend Berlin, gibt nach neun Jahren ihre Position ab und übernimmt im Juli 2023 die Position der Direktorin der Art Basel in Basel. Das teilte das Gallery Weekend Berlin am Donnerstag mit. Maike Cruse hat das jährliche Kunstwochenende im Frühjahr in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt, etwa durch eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem Berliner Senat und privaten Sponsoren.

Cruse, die in der Vergangenheit bereits als Kommunikationsleiterin für die Art Basel tätig war, sagte, sie freue sich, dorthin zurückzukehren: „Seit fast 20 Jahren habe ich keine Ausgabe der Art Basel verpasst und stand als Direktorin des Gallery Weekend Berlin stets in regem Austausch, auch weil viele unserer Berliner Galerien teilnehmende Galerien der Art Basel sind. Der Beirat des Gallery Weekend Berlin ließ mitteilen, man werde die Zusammenarbeit mit Maike Cruse vermissen und gratuliere ihr zu diesem Schritt: „Wir können uns niemand besseren in dieser Position vorstellen.“ Derzeit sei man dabei, in Abstimmung mit Maike Cruse eine geeignete Nachfolge zu finden und den Übergang zu organisieren. FM