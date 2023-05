Ein Marathon durch die zeitgenössische Dramatik: Die Lange Nacht der Autor:innen am Deutschen Theater.

Julia Windischbauer und Ulrich Matthes in Lukas Bärfuss’ „Verführung“ (Regie: András Dömötör).

Zwölf Tage für Theatertexte: Die Autor:innentheatertage 2023 am Deutschen Theater sind die letzten unter der Ägide des Intendanten und Format-Erfinders Ulrich Khuon. Wie jedes Jahr sind hochkarätige Gastspiele aus dem deutschsprachigen Raum geladen, aus Frankfurt, Hamburg, Leipzig, Zürich. Iris Laufenberg, die zur nächsten Spielzeit am DT startet, tut gut daran, die Autor:innentage weiterzuführen, die Khuon 1995 noch in Hannover begründet hat.

An ihrem Anfang steht diesmal die Lange Nacht der Autor:innen, sonst ein bunter Abend zum Festival-Ende. Drei Uraufführungen hintereinander weg, wie immer. Aber ohne Einreichungen, aus denen ein Juror drei Texte auswählt. Vielmehr feiert das DT „Bekenntnisse zu kontinuierlicher Autor:innenarbeit“. Lukas Bärfuss, Caren Jeß und Nele Stuhler sind dem Haus lange verbunden. Das Team rüttelt sein Konzept zum Abscnluss gehörig durch: Die sonst einmalige Lange Nacht steht noch viermal auf dem Spielplan.

Lange Nacht der Autor:innen: Einer Ratte geht es an den Kragen

Drei sehr unterschiedliche Handschriften sind zu erleben. Das bereitet Spaß an dieser mit sechs Stunden (inklusive ausgedehnter Pausen) wirklich sehr langen Nacht. Wer sie körperlich durchsteht, bekommt einen guten Eindruck von der Spannbreite der Formen in der zeitgenössischen Dramatik.

Caren Jeß’ „Dem Marder die Taube“ eröffnet in der Regie des langjährigen Khuon-Begleiters Stephan Kimmig den Abend. Die junge, fröhlich-naive Krankenpflegerin Erike (Linn Reusse) lernt Theta (Anja Schneider) kennen, eine Ex-Berlinerin, die in Elmshorn ihre Tauben gegen den Marder verteidigt. Anja Schneiders Theta ist robust und „’n bisschen komisch“ – sie war Kuratorin, hat aber „keine Lust mehr gehabt auf das eitle Kulturgedöns in der Hauptstadt“. Die Freundschaft der beiden ist ungelenk. Zärtlich bisweilen, aber dann ist Erike geschockt, weil Theta mit einer Schaufel ruckzuck einer Ratte den Kopf abhackt.

„Gaia am Deutschen Theater (GÖ)“. Lisa Hrdina, Lorena Handschin, Caner Sunar, Bernd Moss, Elias Arens, Maren Eggert, Samuel Wiese (Live-Musik, von links).

Foto: Arno Declair

Daneben gibt es noch Erikes zombieartige, stumme „Puppeneltern“ (Sidney Fahlisch und Ananda Luna Cruz Grünbauer). Ihnen setzt Erike in der anstaltsweißen Wohnküche (Bühne: Katja Haß) lieblos Dosenfutter vor. Etwas Unheimliches durchzieht das Setting, auch der Erzähler Herr Roland (Paul Grill), der in einer Art Kassenhäuschen schräg in eine Kamera linst, wirkt gruselig. Und vielleicht ist alles anders als gedacht: Am Schluss ist Erike eine Psychiatrie-Insassin und Theta ihre Pflegerin.

Die Songs von Jeß’ fiktiver Punkband Your Toothbrush handeln von Massensterben und Mutanten: Psychische Labilität ist hier nur ein Oberflächenphänomen der drohenden Auslöschung.

Von einer Abschaffung handelt auch Nele Stuhlers „Gaia am Deutschen Theater (GÖ)“. Aber in einer gänzlich anderen Tonlage – als Betriebssatire. Gaia (Maren Eggert) macht sich auf, ihre Schöpfung zu besuchen, denn trotz Feuersflut sind „Leute“ übrig geblieben, die es von Hand zu beseitigen gilt. Eggerts Antlitz schwebt bei dieser Verkündung mild lächelnd auf dem Eisernen Vorhang, übergroß zwischen Wolken projiziert. Verschanzt ist das Häuflein Hartnäckiger im „deutschen theater göttingen“, wie ein Aufkleber verkündet.

„Dem Marder die Taube“: Linn Reusse und Anja Schneider (rechts).

Foto: Arno Declair

Klamaukig veralbern Stuhler und die Regisseurin Sarah Kurze ihre eigene Profession: In einer Dramaturgiesitzung wird die endlose Nabelschau propagiert. Die Leitung der Chaos-Combo – Lisa Hrdina mit dicken schwarzen Augenbrauen – ersinnt unterdessen einen faustischen Trick. Gaia solle doch mal ihre Geschichte erzählen, damit die Leute lernen könnten. Das klappt, denn auch Göttinnen sind eitel. Und so arbeitet sich das komödienversierte DT-Ensemble als sein fiktives Ebenbild durch endlose Selbsterfahrungs-Workshops. Das ist hochkomisch, doch leider hat das Regieteam nicht auf „Nele“ gehört, die ihrem überbordenden Text vorausschickt: „Das muss ja wirklich nicht alles immer ausgespielt werden“. Wird es aber, aus Respekt vor der Autorin. Und so dehnen sich die hundert Minuten.

Wohltuend ökonomisch erscheint da Lukas Bärfuss’ gut gebautes Konversationsstück „Verführung“. Der Hochstapler Hauke (Ulrich Matthes) sitzt seine letzten Hafttage ab. Ringt mit seiner Therapeutin Tanja (Birgit Unterweger) und begegnet seiner ihm unbekannten Tochter Sonja (Julia Windischbauer). Sorgfältig arrangiert Regisseur András Dömötör die Zweier- und Dreieckskonstellationen.

Ulrich Matthes spielt rollengemäß charmant und übergriffig

Im Versteckspiel auf offener Bühne geht es immer auch um die sieben Millionen Euro, die Hauke der Millardenerbin Britta abgeluchst hat. Das überraschende Ende dieser Trickster-Handlung sei nicht verraten. Aufgesetzt aber wirkt die Blutgeld-Story, ein reiner plot device: Brittas Vermögen gründet in Nazi-Unrecht, und Windischbauer schildert drastisch das historisch verbürgte SS-Massaker von Gardelegen 1945. Wertet Hauke mit dem Verweis auf diese Gräueltaten sein Verbrechen auf? Oder macht es ihn zu einem aufrechten Rächer? Das diskutieren Therapeutin und Tochter in einem hitzigen Streit.

Ulrich Matthes ist wie stets souverän und rollengemäß charmant-übergriffig, Julia Windischbauer spielt klug und jugendflott, Birgit Unterwegers Therapeutin kühl distanziert. Wie die anderen beiden Stücke hätte auch „Verführung“ einen eigenständigen Platz im Programm der Autor:innentheatertage verdient. Aber bei der Langen Nacht geht es ja auch um das Marathon-Gefühl: Um MItternacht ist es geschafft.

Deutsches Theater, Schumannstr. 13a, Mitte. Weitere Termine: 13. und 27. Mai; 10. und 24. Juni.