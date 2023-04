Tyron Ricketts („Soko Leipzig“) gewährt Einblicke in sein privates Fotoalbum

„2002 brachte der African Courier ein Porträt über mich und meine Produktionsfirma Panthertainment, durch die wir auch für andere Menschen die Türen aufmachen konnten. Wir hatten die erste Agentur für schwarze Modells und Schauspieler. Das ist über 20 Jahre her, und ich finde schön, dass es noch immer eine gute Referenz zu dem ist, was ich heutzutage auch noch mache.“

„Mellowbag war meine erste Band mit einem Major Plattenlabel. Wir haben zwei Alben mit der Warner gemacht, das ist ein Dia vom Cover unseres ersten Albums. Aber bekannter wurde sicherlich danach der Song „Tabula Rasa“, den wir mit Freundeskreis und Gentleman gemacht haben. Das war 1998 und einer der ersten Rap-Hits in Deutschland. Das Video dafür haben wir in Ghana gedreht, und es wurde dann das „MTV“- Video des Jahres. Da war Rap noch, anders als heute, ein Werkzeug, um sich politisch Gehör zu verschaffen und auf Missstände hinzuweisen.“

„Es war eine Zeit, in der sehr viel los war. Neben der Schauspielerei moderierte und produzierte ich auf Viva eine Rap-Sendung. Es gab noch kein Youtube, und alle, die aus der Rap-Welt was mitbekommen wollten, mussten wohl oder übel meine Sendung gucken. Das war eine unheimlich gute Plattform, um unsere Gesellschaft kulturell zu beeinflussen. Dann habe ich noch Musik und Modeljobs gemacht – so wie auf dem Bild für das Berliner Streetwear-Label Iriedaily.“

„In ,Bunte Hunde‘ bekam ich 1995 meinen ersten Schauspielauftritt. Der Regisseur Lars Becker hatte einen Song von mir gehört, das Bild auf der CD gesehen und bei dem Label angefragt, ob ich mir denn vorstellen könne, in einem Kinofilm mitzuspielen. Und so bin ich aus dem Nichts an meine erste Filmrolle bekommen und hatte gleich 16 Drehtage mit Leuten wie Peter Lohmeyer und Til Schweiger. Dann hat mir das so gut gefallen, dass ich das danach auch weiter machen wollte.“

„Das war mit 15, nachdem Rap-Musik in mein Leben getreten war. Rap war wie eine Rettung, die aus dem Himmel kam, denn bis zu dem Zeitpunkt gab es keine Repräsentation von nicht-weißen Menschen in Film und Fernsehen. Das Bild stammt aus einem Shooting für meine ersten Band, die ich in Aachen hatte. Die Raiders-Jacke hatte ich mir aus Amerika mitbringen lassen, den Anhänger für die Afrika-Kette aus Fimo selbst gebastelt.“

„Ich wurde in Weiz, einem 10.000-Einwohnerdorf in der Oststeiermark, geboren und war tatsächlich das erste schwarze Kind, das dort zur Welt kam. Damals stürmten alle Nonnen, die in dem Krankenhaus arbeiteten, in den Operationssaal, um sich die Sensation anzugucken. Waren dann aber enttäuscht, weil ich genauso rosarot war, wie andere Babys auch. Es war eine schöne Kindheit, ich war viel auf der Alm und im Wald.“

„Ich hatte die Ehre, ein paar Jahre mit Harry Belafonte in New York zusammenarbeiten. Ich habe für seine Non-Profit-Organisation Antirassismus-Strategien durchgeführt. Wir hatten uns in Deutschland kennengelernt, und mit seiner Hilfe bekam ich ein Künstler-Visum für die USA. Harry hat immer gesagt: „Make them sing your song and they want to know who you are.“ Er meinte also, wenn du die Leute durch deine Kunst ansprechen kannst, dann entsteht vielleicht auch ein Interesse daran, was hinter der Kunst steht. So hat Harry sein Leben lang die amerikanische Gesellschaft und auch die Weltgesellschaft beeinflusst. Lustigerweise war das auch früher schon mein Ansatz, dass wir durch Entertainment aus unserer kulturellen Nische die Gesellschaft beeinflussen.“

Rap-Musiker, Viva-Moderator, Schauspieler, Produzent: Tyron Ricketts (49) ist ein Multi-Talent und das mit klarer Agenda. Im Fokus seiner Karriere stand und steht der Kampf für mehr Diversität und gegen all jene Klischees, mit denen People of Color in Film und Fernsehen belegt werden. Seinen Durchbruch als Schauspieler gelang ihm 1995 an der Seite von Til Schweiger in „Bunte Hunde“, zugleich gehörte er zu den Vorreitern der Rap-Kultur in Deutschland, als Musiker wie auch als Moderator. Dem breiten Publikum wurde er als TV-Kommissar in der ZDF-Serie „Soko Leipzig“ bekannt. Lesen Sie auch: Ein Blick ins Album der Weltumseglerin Stefanie Voss

Für die Bundesregierung realisierte er Integrationsprogramme wie „Respekt 2010“ und „Heimat Almanya“. 2012 wanderte er in die USA aus, engagierte sich an der Seite seines jüngst verstorbenen Freundes Harry Belafonte im Kampf gegen den Rassismus. Seit 2017 lebt der Sohn einer Österreicherin und eines Jamaikaners in Berlin , entwickelt neben der Schauspielerei mit seiner Produktionsfirma Panthertainment Filmstoffe mit den Perspektiven von People of Color. So auch für die Disney+-Produktion „Sam – ein Sachse“, die ab dieser Woche gestreamt werden kann. Es ist die unglaubliche, aber wahre Geschichte vom ersten schwarzen Polizisten Ostdeutschlands, zugleich die erste deutsche Disney-Serie und die erste große afrodeutsche Film-Saga.