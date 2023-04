Juli-Sängerin Eva Briegel: „Die Stimmung kippt“

Auch schon wieder fast 20 Jahre her, seit Juli mit Lebensumarmungs-Hymnen wie „Geile Zeit“ und „Perfekte Welle“ in der deutschen Popmusik ihre kräftigen Duftmarken setzten. Seitdem ist viel passiert, die Band, die sich in Gießen zusammenfand und heute in Berlin ansässig ist, meldet sich nur noch sporadisch. Doch nun laufen Eva Briegel, Simon Triebel, Jonas Pfetzing, Andreas Herde und Marcel Römer wieder an – und klingen fast wie früher. Wir unterhielten uns mit Sängerin Eva Briegel (44) über alte und neue Zeiten, Chorproben, ihr Psychologiestudium und Bungeespringen.

„Der Sommer ist vorbei“ ist ein etwas ungewöhnlicher Titel für ein Album, das Ende April rauskommt.

Eva Briegel: Das ist völlig richtig, und ich kann auch schlecht erklären, wie es dazu kam, dass die Platte so heißt, wie sie heißt. Ich zitiere mal die Jugend, die immer sagt „Ich fühle das“ (lacht). So war es auch bei uns mit „Der Sommer ist vorbei“. Wir alle haben diesen Albumtitel gefühlt. Für mich schließt sich auch so etwas der Kreis zum ersten Album „Es ist Juli“. Verglichen mit 2004 ist heute vieles nicht mehr so leicht und so unbeschwert wie damals.

Also ist Ihr heutiges Lebensgefühl eher von Sorgen und Ungewissheit geprägt?

Ich habe kein negatives oder pessimistisches Gefühl, wenn ich an das denke, was vor uns liegt. Es wird anders, aber es muss nicht schlechter werden. Mich erinnert der Albumtitel auch ein bisschen an den Film „Die fetten Jahre sind vorbei“, den ich großartig finde. Es liegt etwas in der Luft, die Stimmung kippt.

Steht unser Gesellschaftssystem vor einem Umbruch?

Auch das ist wieder nur so ein Gefühl. Als Künstlerin bin ich eher Seismograph als Welterklärerin. Mir kommt es jedenfalls vor, als würde sich meine persönliche Lebenssituation wesentlich bedrohlicher und auch bedrohter anfühlen als früher. Vor zehn, 20 Jahren dachte ich noch „Wenn alles schiefläuft, kaufst du dir ein Haus im Vogelsbergkreis und baust dort deine Kartoffeln an“. Aber jetzt sagt der Klimawandel: „Nee, Baby, vielleicht kannst du bald keine Kartoffeln mehr pflanzen, weil es einfach nie wieder regnet“. Auch dem Plan „Ich ziehe nach Thailand, wenn ich hier die Schnauze voll habe“, könnte die Klimarealität einen Riegel vorschieben. Wir sind in den letzten Jahren krass in der Wirklichkeit gelandet, viel von diesem früheren Sicherheitsgefühl ist mir genommen worden. Ich bin zum Beispiel oft in Brandenburg, und dort freue ich mich über jeden einzelnen Tropfen Regen.

Schwingt in neuen Songs wie „Fette Wilde Jahre“ oder „Die besten Dinge“ auch eine Sehnsucht nach der Unbeschwertheit von früher mit?

Ein bisschen Nostalgie ist dabei, aber mein Blick ist schon eher auf die Gegenwart und auf die Zukunft gerichtet. „Fette Wilde Jahre“ handelt eher davon, dass ich es nicht verstehe, warum sich die Leute zurückziehen, sobald sie Kinder bekommen und dann auch später nie wieder wirklich auftauchen. Viele werde richtig hineingesaugt in ihre Herkunftsfamilie und sind dann nur noch mit Eltern, Schwiegereltern oder Geschwistern zusammen. Mir würde das nicht reichen. Für mich gehört dazu, rauszugehen, was mit Freunden zu machen, zu feiern, zu verreisen. Ich hoffe sehr, dass die fetten wilden Jahre eben noch nicht vorbei sind.

Gefällt Ihnen die Idee des Erwachsenseins nicht?

Ganz furchtbar finde ich den Satz „Aus dem Alter bin ich raus“. Nein, wieso denn? Ich kann doch zum Beispiel ein Kind haben und trotzdem in einer WG wohnen. Der Spaß muss doch nicht vorbei sein, nur weil ic:h Familie habe, einen festen Beruf, ein gewisses Alter. Die rebellische Stimme in mir sagt „Du musst auf nichts verzichten, das geht schon alles.“ Nichts ist deprimierender als das Leben der Charaktere in der Serie „Friends“. Die haben erst eine Riesenzeit, dann kommen Kinder, dann kommt das Haus, und plötzlich ist Schluss mit lustig.

Die Band Juli, seit Jahrzehnten unverändert: Gitarrist Simon Triebel, Sängerin Eva Briegel, Gitarrist Jonas Pfetzing, Bassist Andreas „Dedi“ Herde und Schlagzeuger Marcel Römer.

Foto: Michael Bahlo / picture alliance/dpa

Ist Ihre Tochter Yoko schon im Teenageralter?

Fast. Sie ist jetzt zwölf. Und reagiert wie alle in dem Alter sehr allergisch auf Ratschläge, deshalb verkneife ich mir Mamas Lebensweisheiten, so gut es geht (lacht).

Wie ist heute Ihr Verhältnis zu euren großen Hits „Perfekte Welle“ und „Geile Zeit“?

„Geile Zeit“ spiele ich sehr gerne auf dem Klavier. Ich schaffe es, an dem Stück immer noch neue Seiten zu entdecken. Und „Perfekte Welle“ liebe ich nach wie vor sehr. Der Song hat ein krasses Eigenleben entwickelt, und wir haben ihm sehr, sehr viel zu verdanken. Mit dem Gefühl, dass das Lied ausdrückt, nämlich auf die Welle zu springen und mich ganz weit tragen zu lassen, wohin auch immer, kann ich mich bis heute sehr gut identifizieren.

Es sind immer noch dieselben fünf Bandmitglieder wie vor 22 Jahren. Wie haben Sie das hinbekommen?

Da gibt es eine Reihe von Gründen. Wir machen sehr gerne zusammen Musik, wir haben einen sehr ähnlichen Humor und wir mögen uns einfach gern. Wir haben unser halbes Leben miteinander verbracht und eben nicht nur die schlechten, sondern auch die besten Seiten der anderen kennengelernt. Mit jedem Jahr wächst mir diese Band mehr ans Herz.