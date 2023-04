Richtfest beim neuen Zentraldepot der Staatlichen Museen

Seit der Wiedervereinigung sind die Staatlichen Museen im Umbruch: Zusammenführungen, Renovierungen, Neubauten, Umzüge, unzählige Planungen und Verwerfungen. In Friedrichshagen entsteht seit 2019 auf dem ehemaligen Gelände des Amtes für Standardisierung, Messwesen und Warenprüfung der DDR ein 13.000 Quadratmeter großes, multifunktionales Zentraldepot für die Museen der Museumsinsel, des Kulturforums und des Hamburger Bahnhofs.

Die probeweise Inbetriebnahme ist für Sommer 2024 geplant. Anfang 2025 erfolgt die endgültige Schlüsselübergabe an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), die auf dem Gelände bereits seit 2014 das Magazin für die Staatsbibliothek, das Iberoamerikanische Institut und die Bildagentur bpk betreibt. Im Werden ist also eine richtige Speicherstadt für die sichere Erhaltung, Restaurierung und Archivierung eines kulturellen Erbes, das bislang verstreut in der ganzen Stadt aufbewahrt wurde. Die Situation in den Kellern der Museen sei prekär, sagt SPK-Präsident Hermann Parzinger anlässlich des Richtfests und verweist auf das besonders problematische Möbellager des Kunstgewerbemuseums in einer ehemaligen Garage unter dem Kulturforum.

Die Baustelle in Friedrichshagen.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Dementsprechend groß sind die Erwartungen beim Richtfest. Petra Wesseler vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung spricht von einem hochmodernen Schatzhaus, der Architekt Albert Urig (AV1 Architekten, Kaiserslautern) von einem Kunsttresor auf dem neuesten Stand der Technik. Obwohl der Wettbewerb bereits vor 15 Jahren stattfand – Finanzierungs- und Nutzungsfragen hatten den Baubeginn verzögert –, habe das Projekt nichts an Aktualität eingebüßt. Nachbesserungen gab es im Bereich des Klimaschutzes und der Technik, so ist auf dem Dach jetzt eine Photovoltaikanlage vorgesehen. Die ursprünglich geschätzten Kosten von 68 Millionen Euro sind 2019 auf 97 Millionen gestiegen und wurden aktuell mit 130 Millionen veranschlagt, was auch mit der allgemeinen Teuerung im Baugewerbe zu tun hat.

Der vorherrschende Baustoff ist Beton

Die Architekten sind wie Bildhauer von einem großen Stein ausgegangen, den sie in zwei rechteckige Baukörper gegliedert haben, dazwischen Einschnitte, die Licht einfallen lassen. Das sei auch der Multifunktionalität geschuldet: einerseits lichtlose Depots, andererseits helle Werkstätten mit variablem Lichtschutz, die jeweils über kurze Wege verbunden sind. Der vorherrschende Baustoff ist Beton, weil er gut isoliert und Robustheit und Tragfestigkeit bietet. Auch die vorgehängte Fassade besteht aus Betonplatten, gegossene Reliefs mit kantigen Nullen und Einsen, eine Referenz an das digitale Zeitalter. Im Untergeschoss soll ein digitales Langzeitarchiv für die SPK-Einrichtungen entstehen.

Beim Umzug der Objekte werden die Lkws durch eine Entwesungsanlage geschleust, die tierische Schädlinge wie Motten oder Läuse vernichtet. Über einen der größten Aufzüge Deutschlands gelangen sie in zum Teil 1000 Quadratmeter große Depots mit ausgeklügelter Klima- und Lagertechnik. Ein breiter Hauptgang, die Magistrale, verbindet Depots und Werkstätten. Zwischen den Baukörpern, einer für die alte und älteste Kunst, einer für die neue und neueste, fungiert ein Foyer als Eingang und Bindeglied.

Die ursprüngliche Planung sieht noch einen zweiten, noch größeren Bauabschnitt vor, für den es aber noch keinen Termin gibt. Zuvor will man das Konzept erproben und dann schrittweise je nach Bedarf erweitern.