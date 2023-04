Zoo Palast: Frühlingserwachen in der Plattensiedlung

Die Pubertät kann so schwer sein! Erst recht, wenn man ein paar Kilo zu viel hat, Brille trägt, völlig unsportlich ist und keine Freunde hat. Wie Florian Herbst. Gleich anfangs steht er im Regen auf dem leeren Platz vor dem Olympiastadion. Sein Vater dreht um ihn herum Runden auf dem Simson-Moped, das er ihm geschenkt hat.

Dabei wollte Julius doch lieber ein Klavier. Als der Sohn das Moped dann selbst ausprobieren soll, fährt er es prompt gegen Papas Auto. Das ist eine Schlüsselszene des Films „Ich fühl mich Disco“, in dem ein junger Mensch flügge wird, aber nicht von der Stelle kommt. Und wenn doch, knallt er gegen Wände.

„Ich fühl mich Disco“: Coming-of-Age- und Coming-Out-Geschichte in einem

Florian (Frithjof Gawenda) kann es seinem Vater Hanno (Heiko Pinkowski) nie recht machen. Der ist Schwimmmeister, trainiert Wasserspringer und will aus seinem Sohn einen richtigen Kerl machen. Einen Bauch hat der Papa zwar auch: „Aber in seinem Alter war ich nicht so fett!“

Trost findet der Sohn nur bei seiner Mutter Monika (Christina Große). Zusammen malen sie sich Schnurrbärte ins Gesicht, ziehen sich Glitzer-Klamotten an, tanzen zu Schlagern von Christian Steiffen. Und fühlen sich Disco – wie in Steiffens gleichnamigem Hit. Aber dann ist die Mutter plötzlich weg. Schlaganfall. Wachkoma. Und Vater und Sohn müssen alleine klarkommen.

Das ist die Ausgangslage in Axel Ranischs Coming-of-Age-Film, der auch noch eine Coming-Out-Geschichte wird. Denn Florian steht auf Jungs. Und als er doch mal zu Papa in die Schwimmhalle kommt, steht da Radu (Robert Alexander Baer) vor ihm. Ein Gleichaltriger, der genau so ist, wie er nie sein wird: sportlich, gutaussehend, frech, selbstbewusst. Als Julius ihn sieht, erklingen nicht nur Geigen, da erklingt gleich Rachmaninoff. Als Rumäne wird auch Radu ausgegrenzt. Das immerhin verbindet sie. So freunden sie sich an. Zarte Bande, die aber auf eine harte Zerreißprobe gestellt werden.

Axel Ranisch hat 2012 mit seinem Erstling „Dicke Mädchen“ ein Sensationsdebüt hingelegt. Ein Film, der gerade mal 517,23 Euro gekostet haben soll. Und den er einfach drauflos drehte, improvisiert, ohne Drehbuch. Mit zwei Schauspielern und seiner Oma, die da mit stolzen 90 Jahren ihre erste Hauptrolle spielte.

Die eigene Jugend wiederauferstehen lassen - mit allen Höhen und Tiefen

Und wenn’s doch ein paar Groschen mehr gewesen sein sollten, war der Film dennoch nicht nur Low-, sondern No-Budget. Radikaler Underground. Guerilla-Kino. Und Ranisch eine Art Frischzellenkur für den deutschen Film. Mit Weggefährten hatte er extra eine eigene Produktionsfirma gegründet. Mit dem ehrgeizigen Titel Sehr gute Filme. Und einem Sehr guten Manifest.

Sein zweites Oeuvre hatte schon drei Nullen mehr im Budget. War etwas konventioneller. Aber immer noch improvisiert. Gezielt rotzfrech. Und radikal ehrlich. Weil Ranisch damit ein bisschen seine eigene Jugend in Berlin erzählte. Weit weg von den üblichen Hotspots. In den Plattenbauten von Lichtenberg.

In seiner Fantasie fesselt Florian seinen Vater Hanno (Heiko Pinkowski) an seinem eigenen Auto fest.

In der Filmreihe „Hauptrolle Berlin“, in der die Berliner Morgenpost gemeinsam mit dem Zoo Palast an jedem ersten Dienstag im Monat einen waschechten Berlin-Film zeigt, wird diese herzerwärmende Tragikomödie am 2. Mai gezeigt, und Ranisch stellt ihn persönlich vor. Auch wenn der produktive 39-Jährige gerade ziemlich ausgebucht ist. Am 1. Juni startet sein neuer Film „Orphea in Love“. Und nur wenige Tage davor, am 27. Mai, hat seine Inszenierung von Händels „Saul“ Premiere in der Komischen Oper. Die Proben haben gerade begonnen.

Längst ist Ranisch Everybody’s Darling, als Kino- und Opernregisseur, auch als Buchautor und Klassik-Podcaster. Als pummeliges Kind hatte er es dagegen nicht leicht. Und dass er schwul war, gestand er sich erst mit 23 Jahren ein. Da studierte er längst an der HFF in Babelsberg. Aber dort hat ihn Rosa von Praunheim geschult. Und gestählt.

Der Rat des Filmprofessors wurde beherzigt. Dafür musste der selbst mitspielen

Ranisch ist ein bekennendes „Rosakind“, wie Tom Tykwer und Chris Kraus. Als Dozent hat Praunheim seine Eleven gefordert und provoziert. Aber er hat Ranisch auch eingetrichtert: „Mach einen Film darüber, womit du dich auskennst.“ Das hat der denn auch getan. Und beides, das Moppel-Ich und das Schwulsein, verarbeitet. Erst in „Dicke Mädchen“. Und dann in „Ich fühl mich Disco“.

Praunheim musste dafür bei „Disco“ auch mitspielen. Als Sexualtherapeut, der dem Vater helfen soll, seinen schwulen Sohn zu verstehen. Ein selbstironischer und urkomischer Gastauftritt. Und auch der Schlagersänger ist nicht erfunden. Christian Steiffen ist eine echte Lokalgröße, spielt sich hier selbst – und erscheint dem Vater immer dann, wenn der nicht weiter weiß. Mit sich und seinem Sohn. Aber letzterer ist es dann, der am Krankenbett seiner Mutter meint: „Wir schaffen das.“ Ein Satz, der nur zwei Jahre später durch Angela Merkel historisch werden sollte, hier aber noch ganz unschuldig ist.

Passende Besetzung: Regisseur Axel Ranisch (r.) und sein Hauptdarsteller Frithjof Gawenda.

Die Stadt kommt in diesem Berlin-Film nur am Rande vor. Keine Touri-Ecken. Bis auf das Olympiastadion. Dafür Lichtenberg, ein Kiez, der im Kino Terra Incognita ist. Aber es ist eben Ranischs ureigener Kiez, in dem er sein Heranwachsen erzählt. Der Film ist seinem Vater gewidmet. Es ist also ein sehr persönliches Werk. „Voll von Erinnerungen. Voll von Szenen und Gefühlen, mit denen ich mich hervorragend auskenne“, wie Ranisch zugibt. Dabei sieht Frithjof Gawenda wirklich wie die jüngere Version von Axel Ranisch aus. Und sein Dauer-Star Heiko Pinkowski wie seine ältere Version.

Dennoch ist der Film nicht rein autobiographisch zu verstehen. Im Laufe der vier Jahre, in denen er entstanden ist, hätten sich die Filmfiguren emanzipiert, so Ranisch, und seine beiden Hauptdarsteller „haben dieses Vater-Sohn-Gespann mit ganz eigenem Leben und Charme gefüllt.“

Auch wer das Kino verlässt, fühlt sich Disco

Der Regisseur inszenierte seinen Film erstaunlich souverän im Spannungsfeld zwischen Tragödie und Komödie, Kitsch und Plattenbau, Realismus und Surrealismus. Denn immer wieder gibt es auch herrlich absurde Momente. Wenn etwa die komatöse Mutter, die nie wieder das Bewusstsein erlangen wird, doch weiter eine tragende Rolle spielt.

Als der Film vor zehn Jahren in die Kinos kam, war die Presse begeistert. „Eine wunderbare Tragikomödie – zum Niederknien“, schwärmte „Zitty“. „Dieser Seelenwärmer ist zum Küssen gut und trifft mitten ins Herz“, urteilte die „AZ“. Der „Kulturspiegel“ schlagzeilte: „Wenn Kino einfach Spaß macht: Axel Ranischs spektakulär geglückte Vater-Sohn-Geschichte“. Und die Berliner Morgenpost befand damals, dass „der Filmtitel nicht nur der Titel ist, sondern auch die Gemütslage, in der man ihn verlässt.“