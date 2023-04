Johannes Oerding in Mercedes-Benz-Arena: Sänger begeistert Berlin

Am Samstagabend war Johannes Oerding in der Berliner Mercedes-Benz-Arena zu Gast. Nach über 2 Jahren ist er wieder in der Hauptstadt.

Mercedes-Benz-Arena "So schön": Wie Johannes Oerding die Berliner begeistert

Wenn schon ein intimes Konzert, dann wenigstens richtig mit einer gemütlichen Stehlampe und einer kleinen Bühnen inmitten der Fans. Johannes Oerding genießt in der Mercedes-Benz-Arena sein Solo auf Tuchfühlung mit den Zuschauern sichtlich. Und singt mit "Eins zu Eins Gespräch" einen seiner privatesten Songs. Eine Erinnerung an seine Kindheit. Der Aufmerksamkeitslevel ist hoch, obwohl Sekunden zuvor noch ausgelassen getanzt wurde.

Das Wechselbad der Gefühle, verpackt in authentische Tracks, ist eines der Erfolgsgeheimnisse von Johannes Oerding, mit dem er die Berliner begeistert. Nach über zwei Jahren macht der Musiker wieder Station an der Spree auf seiner "Plan A"-Tour. Benannt nach seinem aktuellen Album, das im letzten November erschien. Klar, dass der 41-Jährige das neue Songmaterial neben seinen Hits auch performt. Lässiger Pop mit Tunes wie die Single "Kaleidoskop" oder "Was wäre wenn".

Aber erst mal verspricht der Wahl-Hamburger den Fans, darunter Kollege Wincent Weiss, augenzwinkernd sechs Stunden Live-Musik. Und schwärmt selig: "Ach Berlin, das wird gut." Dann fordert er das Publikum in der gut besuchten, aber nicht komplett ausverkauften Mercedes-Benz Arena auf, sich den Menschen ringsum vorzustellen. Ihnen tief in die Augen zu schauen und zu sagen "So schön". Nachdem sich alle ganz doll lieb haben und sich die Atmosphäre auf wohlige Temperaturen eingepegelt hat, stimmt er den gleichnamigen Song an. Damit hat der sympathische Sänger die Herzen der Zuschauer endgültig gewonnen.

Johannes Oerdings Karriere kennt nur eine Richtung

Seit Jahren kennt die Karriere des gebürtigen Münsteraners nur eine Richtung: nach oben. Gold- und platinveredelte Alben sind genauso beredter Beweis wie ausverkaufte Tourneen. Oerding, bekanntlich Partner von Ina Müller, ist zudem beliebter TV-Host bei "Sing meinen Song" und "The Voice of Germany". Als Songwriter versteht er es, mal launige, mal melancholische Geschichten zu erzählen, die berühren und emotional einen Nerv treffen.

Begleitet von seiner vierköpfigen Band, überzeugt der blendend aufgelegte Musiker stimmlich ohnehin. Ein absoluter Knaller ist die Mehrfach-Variation des Liedes "Traurig aber wahr", in dem es um einen bösen bayerischen Journalisten geht. Die Berliner Presse lobt Oerding vorsorglich über den grünen Klee. Es gibt auch definitiv nichts zu kritteln an dem kurzen Ausflug in Techno-, Schlager- und Metal-Gefilde.

Außerdem steht die Bühnenpremiere des deutsch-türkischen Duetts "Stärker" mit The Voice-Kandidatin Zeynep Abcı auf dem Programm. Was mit Riesenjubel quittiert wird. Oerding greift dabei zur Gitarre, wie auch bei dem folgenden Song "100 Leben". Passend bei einem Publikum, in dem alle Altersklassen vereint sind, und das Johannes Oerding mit seinen enormen Live-Qualitäten frenetisch feiert.