Anna Unterberger: Ein Blick ins Album der Schauspielerin

Katze Karli hat Anna Unterberger in ihrer gesamten Kindheit begleitet. Geboren und aufgewachsen in Südtirol, ging es mit dem Stubentiger in den großen Ferien immer ins Sommerhaus nahe Arhus, weil die Mutter der Schauspielerin aus Dänemark stammt. Sie hat zudem Theater mit Menschen mit Behinderung inszeniert. Und so neben einem bühnenbegeisterten Lehrer den Wunsch in Tochter Anna geweckt, später mal beruflich etwas Künstlerisches zu machen. Zur Wahl standen ursprünglich Schauspiel und Tanz.

Foto: Privat