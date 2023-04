Andrej Hermlins Wohlfühlsound für verregnete Tage

Andrej Hermlin und The Swinging Hermlins spielten in alter Big-Band-Tradition in der Philharmonie.

Wenn es aus grauen Wolken regnet und die Seele langsam Trübsinn bläst, muss man dringend musikalisch dagegen halten. Findet zumindest Andrej Hermlin. Der international renommierte Swing-Musiker aus Pankow stimmt mit seiner Big Band deshalb trotz oder wegen aller schlechter Wetterprognosen den Song „My Blue Heaven“ an.

Mit Walter Donaldsons Klassiker, der schon 1928 ein Riesenhit war, versprühte bereits Frank Old Blue Eyes Sinatra gute Laune. Jetzt sorgt der Song in der Philharmonie für federleichte Stimmung. Absolut passend für ein Konzert, das unter dem Motto „Swing Into Spring“ steht. Nachdem Bandleader Andrej Hermlin bereits mit Weihnachtssongs mit The Swinging Hermlins nach drei Jahren wieder auf die Konzertbühnen zurückkehrte, gibt es nun mit seinem Swing Dance Orchester endlich auch wieder richtigen Swing in großer Besetzung.

Der 58-jährige Hermlin und seine Musiker sind wie eh und je ganz dem Big-Band-Swing der 1930er-Jahre verpflichtet, der damals als Tanzmusik die Welt eroberte. Die Ära von Duke Ellington, Glenn Miller, Benny Goodman und Count Basie und ihren großen Orchestern steht auch an diesem Abend Pate. Wenngleich Andrej Hermlin ankündigt, bis auf wenige Ausnahmen werde seine Big Band zukünftig nur noch eigene Songs und Arrangements spielen.

Im Konzert erinnert der Bühnenlook an die Hochzeit des Swings

Erst einmal gibt es aber einen Mix aus Standards und neuen Titeln. Letztere klingen ebenfalls wunderbar retro wie weiland in dreißiger und vierziger Jahren. Schließlich ist eines der wichtigsten Prinzipien bei den Hermlins die größtmögliche Authentizität. Deshalb wird auf elektrische Verstärkung verzichtet. Auch Mikrofon, Notenpulte und die Bühnenlooks entsprechen der Hochzeit des Swings.

Der satte, warme Sound der 15 Musiker, darunter eine fabelhafte neunköpfige Bläsersektion, sowie die launige Conférencen von Andrej Hermlin am Flügel verleihen dem Auftritt eine wohlige Atmosphäre. Die Swing-typische Gleichzeitigkeit von kollektivem und solistischem Spiel gibt den Arrangements indes eine kontrastreiche Spannung.

Stars der Swing-Show sind die Kinder von Andrej Hermlin. Sohn David (22) ist ein geborener Showman. Egal, ob am Schlagzeug, als Sänger oder bei einer Stepp-Einlage. Tochter Rachel (19) begeistert mit ihrem strahlenden Alt. Sie singt unter anderem Billy Holidays legendären Titel „Strange Fruit“, der die Lynchmorde jener Zeit an schwarzen Amerikanern thematisiert. Ein Jahrhundert-Song. Rachel Hermlin gelingt eine ganz eigene, äußerst anrührende Interpretation. Ein Herzschlag-Moment.