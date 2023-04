Friedrichswerdersche Kirche: Die Prinzessinnen sind zurück

Die Prinzessinnengruppe des preußischen Bildhauers Johann Gottfried Schadow kehrt nach zehn Jahren frisch restauriert in die Dauerausstellung der Friedrichswerderschen Kirche in Berlin zurück.

Die Prinzessinnengruppe des preußischen Bildhauers Johann Gottfried Schadow kehrt nach zehn Jahren frisch restauriert in die Dauerausstellung der Friedrichswerderschen Kirche zurück. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz veranstaltet aus dem Anlass am Wochenende 22. und 23. April ein kostenfreies Begrüßungsprogramm für die beiden Prinzessinnen Luise und Friederike oder besser für Berliner Familien. Für sie sind Rundgänge, Gespräche mit der Kuratorin und der Restauratorin und ein Streichquartett angekündigt. Die Skulptur gehört neben der Quadriga auf dem Brandenburger Tor zu Schadows berühmten Werken.

Das Standbild zeigt die preußische Kronprinzessin und spätere Königin Luise zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Friederike. Die Schwestern waren damals 17 und 15 Jahre alt. In der Schinkel-Kirche wurde die Gipsskulptur am Mittwoch aufgestellt. Es war die Zeit des vorsichtigen Hebens, Schiebens und Ruckelns. Die Prinzessinnengruppe ist nunmehr wieder das Prachtstück in der Dauerausstellung der Kirchen-Dependance, die zur Alten Nationalgalerie gehört.

Schadows Prinzessinnengruppe kehrt nach zehn Jahren wieder in die Friedrichswerdersche Kirche zurück.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Der Besucher kann sich künftig wieder die Gipsskulptur von 1795 in der Friedrichswerderschen Kirche anschauen und sie anschließend mit der Marmorgruppe von 1797 in der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel vergleichen. „Original ist sowohl der Gips, denn das war die Bilderfindung von Schadow, als auch der Marmor“, sagt Direktor Ralph Gleis: „Wir müssen von zwei Originalen sprechen.“ Allerdings wurde jetzt für die frühere Gipsversion auch ein Sockelabdruck drunter gesetzt, der auf die spätere Marmorversion zurückgeht. Es sieht zweifellos stattlicher, preußischer aus. Der Sockel wiegt rund 300 Kilogramm, die Gipsskulptur rund 400 Kilogramm.

In der Gipsversion trug Prinzessin Friederike noch geschlossene Schuhe

„Beim Gipsmodell sieht man die Hand Schadows noch am deutlichsten“, sagt Kuratorin Yvette Deseyve. Und es gibt zwischen beiden Versionen einige Unterschiede zu entdecken. „Im Gips sieht man noch, dass Friederike geschlossene Schuhe trägt. In Marmor hat man das antikisiert und es sind die offenen antiken Sandalen eingebracht worden.“ Im Gips sieht man auch, dass die beiden Frauen Augensterne haben, also Pupillen. Das habe man in Marmor zugunsten der Antikisierung mit einer glatten Pupille gestaltet, so die Kuratorin.

Eine der größten Überraschungen stellte sich bei einer vergleichenden Vermessung mit dem 3D-Scanner heraus. „Für die exquisite Werkstatt von Schadow spricht, dass 80 Prozent der Gruppe unter fünf Millimeter genau gearbeitet sind“, sagt Yvette Deseyve. Abgesehen von den bewussten Veränderungen wurde alles überraschend präzise umgesetzt. In der Restaurationsphase ist man überhaupt auf einige bemerkenswerte Dinge gestoßen. „Ursprünglich gab es eine andere Komposition“, erklärt Ralph Gleis. „Eine trug ein Körbchen, was dann zu einem Überspieltuch verändert wurde. Wer genau hinschaut, sieht beim Gips, dass Schadow wirklich ein Textil nahm, das hat er in Gips getunkt um das Werk gelegt und von hinten einfach mit einem Nagel befestigt.“ Schadows Nagel ist jetzt im Gips zu sehen, im geglätteten Marmor hingegen nicht.

Schadow hat sich nicht zweimal die Arbeit gemacht

„Wir haben auch herausgefunden, dass Schadow ein modulares Verfahren entwickelt hat“, erklärt die Kuratorin. Gleich nebenan in der Skulpturenausstellung ist beispielsweise Friederike als Büste zu sehen. Das war der Ursprung. Das Tonmodell hat Schadow in die Prinzessinnengruppe eingesetzt. Er hat sich nicht zweimal die Arbeit gemacht, so die Kuratorin, die Porträts zu formen. Er hat einfach einen Abguss eingesetzt. So brauchte Schadow weniger als acht Wochen vom Beginn der Porträtstudien bis zur Präsentation in der Akademieausstellung.

Bei der Restaurierung stieß man auf bis zu sieben Farbschichten und drei Bindemittelschichten. „Wir haben einige davon abnehmen können“, so die Kuratorin. „Man kann die Prinzessinnengruppe jetzt auch mit ganz anderen Details erleben. Wir haben Modellier- und Fingerabdrücke entdeckt, die wir auch an der Büste wiederfinden konnten.“

Friedrich Wilhelm III. hatte Probleme mit der Skulptur seiner Königin

Die Marmorskulptur war rund 90 Jahre lang in Schlossräumen verschwunden, weil Friedrich Wilhelm III. sie nicht mochte. Nachzulesen ist, dass dem König die Darstellung seiner Frau körperlich etwas zu freizügig war. Die Kuratorin favorisiert eine andere Erklärung. „Luise und Friederike sind in der Öffentlichkeit sehr modern aufgetreten. Sie waren ein Hingucker“, sagt Yvette Deseyve. „Knackpunkt war der Lebenswandel von Friederike. Der König wollte seine Frau nicht in Verbindung mit diesem anrüchigen Lebensstil von Friederike in Verbindung sehen.“

Während Königin Luise der Nachwelt als eine Art preußisches Glamourgirl nahegelegt wird, ist Friederike, Herzogin zu Mecklenburg, in der Geschichte eher vergessen. 15-jährig mit dem früh verstorbenen Preußenprinz Louis verheiratet, wurde die junge Witwe im Trauerjahr bereits wieder schwanger und musste zur Skandalvermeidung schnell wegverheiratet werden. Schadows Prinzessinnengruppe kündet von hoffnungsvolleren Zeiten.

Friedrichswerdersche Kirche, Werderscher Markt, Mitte. Aktionswochenende am 22. und 23. April von 10 bis 18 Uhr.