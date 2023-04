Geschichten vom Wahnsinn der Liebe: „Rosalinde“

Wie jedes Jahr wird von einem Tag auf den anderen Frühling in Berlin. Plötzlich blüht es im Grau der Stadt und die Menschen sehen irgendwie viel hübscher aus als am Tag zuvor. Vorher gab es an den Straßenrändern Beleidigungen und heroingeschwärzte Alufolien, jetzt Bier und lachende Menschen. Und hin und wieder fängt ein schneller Blick oder ein Online-Flirt einen anderen, führt zu einem Gespräch, klebt sich im Gedächtnis fest und versperrt den Fokus. Und so stolpert man allein mit selbstvergessenem Grinsen durch die Straßen. Wird gelockt, getreten, aufgefangen und umzingelt von der Liebe. Und die ist eigentlich überall und unberechenbar, egal ob in Friedrichroda oder Berlin-Mitte.

Aber genau dort, nahe des Fernsehturms, in den Katakomben des Berliner Kulturareals „Alte Münze“, finden gerade die letzten Vorbereitungen für die Uraufführung eines Stücks statt, das davon erzählen will. Von der Liebe. Nur eben ganz anders. „Rosalinde“. Eine alternative Version von William Shakespeares „Romeo und Julia“. Am 14. April findet die Premiere statt. Dahinter steckt ein ziemlich frisch gegründetes, dreiköpfiges Theaterkollektiv: „KÜN5TLER1SCHE 1NTELL1GENZ“ aus Berlin, bestehend aus dem Autor Sören Hornung, Bühnenbildner Hannes Hartmann und dem Regisseur Janek Liebetruth. Die drei haben nach eigenen Aussagen erkannt, dass es Zeit wäre ein anderes Liebesnarrativ als das des glorifizierten Romeos zu beleuchten und Rosalinde sprechen zu lassen. Verkörpert wird die Figur von der Schauspielerin Carolin Wiedenbröker.

Sie und Janek Liebetruth sind an einem Morgen kurz vor der Premiere im Café in einem Gebäude der „Alten Münze“ anzutreffen. In Shakespeares Drama ist Rosalinde Romeos erste Liebe. Sie ziert sich aber vor seiner Verehrung, treibt ihn damit in den Wahnsinn, bis ihre Cousine Julia auftaucht und als Romeo bereits im zweiten Akt auf Rosalinde angesprochen wird, sagt er: „Ich kenne diesen Namen nicht und alles andere ist auch vergessen.”

Das war’s.

Das Kollektiv macht Rosalinde mit dem gleichnamigen Monolog von Sören Hornung jetzt zur Hauptperson. Eine alleinstehende Frau Anfang 30 in einer von Liebe besessenen und gesteuerten Gesellschaft. „Ich habe mit dem Stück auch irgendwie einen Teil meiner eigenen letzten Beziehungskrise aufgearbeitet”, sagt Janek Liebetruth beim Kaffee zwischen den Proben. Carolin Wiedenbröker sitzt neben ihm.

Rosalinde wird von einem 15-Jährigen umgarnt

Der Fotograf räuspert sich aus dem Hintergrund des Interviews und wendet sich an die Schauspielerin, bittet um eine Frage: „Und wie erarbeitet man dann so ein Stück über Liebeskummer?” Dankbar fröhliches Nicken am Tisch. Darum gehe es in diesem Stück gerade nicht. Jedenfalls nicht nur.

Die Figur der Rosalinde hört bereits vor ihrer Begegnung mit Romeo viel von der Liebe aus tragischen, verrückten Geschichten, sieht die Red Flags, als sie von einem völlig vernarrten und dazu gerade mal 15-jährigen Romeo umgarnt wird. Sie verstößt ihn. „Mir wurde bewusst, dass ich vor der Liebe nicht davonlaufen konnte. Also entschied ich mich, alles Nötige über sie zu lernen, damit ich nicht von ihr überrumpelt werden konnte“, heißt es im Stück.

Rosalinde schreibt ein Lied, das von den Gefahren der Liebe erzählt, um anderen Menschen damit zu helfen. Der Plan geht nach hinten los. Der Song wird zum Hit, die Menschen verlieben sich noch mehr und Rosalinde wird zum Star. Trotzdem wählt sie für sich die Seitenbühne. Wie das passiert, wird sich auf der Uraufführung zeigen.

Das Ganze findet an einem Freitagabend auf einem Technofloor statt, auf dem sonst getanzt wird, während andere Menschen in den Sitzlogen der städtischen Theaterbühnen sitzen. Das Kollektiv will an diesem Ort Menschen aus allen Milieus zusammenbringen.

Kann man sich vor der Liebe schützen? Carolin Wiedenbröker bei den Proben in der „Alten Münze“.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Während der Probe flimmern Fernseher an der Bühne, zeigen Videoinstallationen des Filmemachers Arda Funda, dabei läuft elektronische Musik der türkischen Künstlerin Ah! Kosmos. Die Handwerksarbeiten im Nebenraum zwingen die Schauspielerin, ihre Stimme über die Arbeit der Clubmaschinen zu legen.

„Je mehr ich versuchte, mich von der Liebe zu entfernen, desto schneller holte sie mich ein”, ruft Wiedenbröker und Janek Liebetruth, der ihr jetzt aufgeregt durch den Clubraum von einer Ecke in die andere folgt, lockt ihre Stimme aus der Verkrampfung in Verliebtheit. Dann wieder in Verachtung in Wut in Ekstase.

„Das ist ja die ganz große Frage…”, sagt der Fotograf, während er den beiden zusieht. „Was ist jetzt Liebe?”

„Eher doch, kann man sich vor Liebe schützen?”

„Das glaube ich aber ganz und gar nicht!”, sagt er und verlässt kurz darauf beschwingt den Raum.

Dabei führt das Stück mithilfe von Sören Hornungs wundervoll treibender, alltagspoetischer Sprache zu ganz anderen Schauplätzen der Gesellschaft. Zu den Szenen zwischen rauschender Ouvertüre oder theatralischem Abgesang einer Beziehung. Und zu den Tatorten der mit dem Stempel „aus Liebe” vertuschten täglichen Übergriffen und Verbrechen.

Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden

„Rosalinde“ ist ein Stück, das zeigen will, was Liebe alles anrichten kann und trägt gleichzeitig Hoffnung in sich, indem es Fragen aufwirft. Woher kommt meine Vorstellung von Liebe? Und wie kann die fernab der Klischees und des gesellschaftlichen Erwartungsdrucks eigentlich aussehen?

Eine Schleifmaschine unterbricht die Probe. Vor dem Club hält ein Bus, Menschen steigen ein und aus. Im Café über dem Technofloor sitzen zwei Frauen um die 30 vor einem breiten Fenster, das auf den von der Aprilsonne beleuchteten Innenhof des Geländes scheint.

„Ich bin ja immer voll gut darin, mich in Wunsch- und Traumvorstellungen zu verrennen”, klagt eine von beiden. „Ich warte noch immer auf den Prinzen mit dem weißen Pferd. Dabei weiß ich gar nicht, ob es das ist, was ich will.”

Es ist Frühling, Zeit für Liebe in all ihren Formen. Es ist Zeit für Rosalinde.

Alte Münze, Molkenmarkt 2, Mitte. 14.-16. April, 20 Uhr. Informationen: kuenstlerische-intelligenz.com