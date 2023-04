In „Neneh Superstar“ erlebt ein schwarzes Mädchen Rassismus an einer Ballettschule. Doch der französische Film erzählt noch mehr.

Neu im Kino Subtiler Rassismus an der Ballettschule: „Neneh Superstar“

Ihre Schritte sitzen immer perfekt: ob auf dem Weg zum Bahnhof als Street Dancerin, durch die Etappen des harten Castings an der Ballettschule der Pariser Oper und schließlich im weißen Tutu an der Ballettstange, als die zwölfjährige Neneh (Oumy Bruni Garrel) tatsächlich den begehrten Ausbildungsplatz an der renommierten „École de Danse de l’Opéra national de Paris“ hat.

„Neneh Superstar“ und die Morphologie der Schwarzen

Nun, dafür muss Neneh auch mehr tun als andere, denn sie ist schwarz und der Rassismus in solch feiner Institution eher subtil gegenwärtig. Da schauen Balletttrainer besorgt auf die „schwierige“ Morphologie des schwarzen Körpers und dissen die anderen, spindeldürren Elevinnen die talentiertere Konkurrentin feinnervig, wie es so wohl nur an Internaten vorkommt („Schneewittchen kann nicht schwarz sein“).

„Neneh Superstar“: Direktorin mit falscher Augenfarbe

So hätte „Neneh Superstar“ von Ramzi Ben Sliman ein Allerwelts-Internatfilm werden können. Doch der weitet sich zur Sozialkomödie, wenn er im Alltag von Nenehs fürsorglichen Eltern samt hübscher Street Dance-Nummern von Neneh einen Blick auf die Black Community in den Banlieues wirft, die im Gegensatz zur kalten Gediegenheit in der Ballettschule steht.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wo Neneh vor allem mit der strengen Direktorin Marianne Belage (Maïwenn) kämpft, an der nicht nur ihre Augenfarbe falsch ist.

In seiner Gut-Böse-Ordnung etwas zu schematisch, bezaubert der Film letztendlich durch seine lebendige Hauptdarstellerin und sehr schöne Tanzeinlagen zwischen Klassik und Straße.