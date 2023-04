Psychologe Leon Windscheid: Was man gegen Überforderung tun kann

Leon Windscheid ist der Shootingstar der Wissenschaftskommunikation. Dass er sich als Psychologe bestens mit Gefühlen auskennt und sie leicht verständlich erklären kann, beweist er nicht nur in seinem aktuellen Bestseller „Besser Fühlen“. Auch live begeisterte der 34-Jährige bereits über zehntausend Menschen. Jetzt folgt das zweite Bühnenprogramm „Gute Gefühle“, mit dem er am 4. und 5. Mai in der Columbiahalle gastiert. Im Gespräch verrät Leon Wind­scheid unter anderem, welche guten Seiten negative Gefühle haben.

Warum haben Sie beschlossen, als Psychologe mit Live-Programmen auf die Bühne zu gehen?

Ich komme nicht als Therapieersatz und bin auch kein Therapeut. Ich stehe als Wissenschaftskommunikator auf der Bühne, weil wir mit der Psychologie eine Wissenschaft voller Einsichten haben, die uns im Alltag vorwärts bringen können. Und ich den Leuten genau das mitgeben möchte. Ich habe diesen Weg für mich gewählt, bin jedoch auch sehr froh darüber, dass viele Kollegen Praxen betreiben, um Menschen zu helfen. Ich habe live die Wissenschaft im Gepäck. Aktuelle Kenntnisse aus der Forschung wie unglaublich spannende Hirnexperimente oder Sozialstudien. Und zwar so aufbereitet, dass man es gut versteht. Auch als Laie, der noch nie etwas mit dem Thema zu tun hatte. Eine Lösung für alles habe ich aber nicht. Es wird auch viel gelacht an dem Abend. Es ist ja eine Show. Lesen Sie auch: ADHS bei Erwachsenen: Expertin klärt auf - So nutzen Sie den "Hyperfokus"

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Nachfrage nach fundierten Wissenschaftsprogrammen und -büchern ist immens. Sind unsere Zeiten so herausfordernd für die psychische Gesundheit, dass es dieser Angebote bedarf?

Ja. Wir haben die Pandemie kaum weggesteckt in einer Welt, in der Klimakrise nicht mehr als Wort ausreicht, weil wir ja tatsächlich von einer Klimakatastrophe sprechen müssen. Wir leben in einer Welt, in der plötzlich dieser immer als selbstverständlich geltende Frieden in Europa mit einem Krieg aus dem Angeln gehoben wurde. Dann kommen noch Energiekrise und Inflation obendrauf. Da steht niemand da und sagt sich: Es ist gerade einfach, Mensch zu sein. Denn es ist hart Mensch zu sein in diesen Zeiten. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass sich viele Leute überfordert fühlen. Es ist das zentrale Gefühl unserer Zeit. Dass man sich dann fragt, wer kann mir neue Impulse geben oder einen Halt, finde ich ganz natürlich.

Warum kulminiert das Gefühl der Überforderung gerade heute so stark?

Weil eines dazu kommt: Klassische Strukturen, die dem früher entgegen gewirkt haben, wie eine Kirchengemeinde, die Familie oder eine Dorfgemeinschaft, brechen in vielen Leben weg. Dann sind auf einmal mehr Fragezeichen da als Antworten.

Ihr Programm heißt „Gute Gefühle“. Was verstehen Sie als Psychologe darunter?

Die wichtigste Erkenntnis ist eigentlich, dass wir in einer unfassbaren Happiness-Gesellschaft leben. Uns wird suggeriert, wir müssten die ganze Zeit glücklich sein. Keep smiling, selbst wenn es wie jetzt sehr hart ist. Oder es reden einem irgendwelche Erfolgscoaches ein, alles sei nur eine Frage des Mindsets. Für mich ist dadurch der Eindruck entstanden, dass wir in einer toxisch positiven Welt leben. Egal, wie schlimm es kommt oder wie schlecht ich mich fühle, ich muss immer gut drauf sein. Das ist ein Anspruch, der uns von außen reingegeben wird. Den haben wir aber so verinnerlicht, dass wir nicht mehr klarkommen, wenn wir merken, jetzt geht es mir nicht gut oder sich auf einmal negative Gefühle bemerkbar machen. Auch interessant: Prokrastination: Ewiges Aufschieben – Wann man sich Hilfe suchen sollte

Gibt es einen Weg raus aus diesem inneren Dilemma?

Ja. Deswegen versuche ich zu zeigen, was du fühlst, ist erst mal deine Realität. Diese begreifen wir schließlich über unser Fühlen. Das kann ich nicht berechnen oder mit einer Check-Liste abhaken. Liebe, Glück und Zufriedenheit mögen wir ja. Aber wir spüren auch Traurigkeit, Wut oder Überforderung, wenn unsere Welt aus den Fugen gerät. Diese Gefühle wollen wir nicht so gern haben. Aber der zentrale Punkt ist, dass sie eine Funktion haben. Deshalb ist für mich gutes Fühlen ein Umgang mit meinen Gefühlen, bei dem ich mir sage, ich nehme erst mal an, was da ist. Und versuche, das zu interpretieren und als Pluspunkt zu begreifen. Ich wehre mich nicht gegen meine Angst oder Niedergeschlagenheit

Was ist denn gut daran ist, wenn man wütend oder traurig ist?

Das fragt sich erst mal jeder. Deshalb gibt es in der Show auch eine ganze Reihe von Live-Experimenten dazu. Es geht zum Beispiel um Traurigkeit. Dass man sich so fühlt ist gut, denn die Traurigkeit richtet die Aufmerksamkeit nach innen. Ich nehme so sehr viel stärker wahr, was gerade mit mir los ist und mit den Menschen in meinem Umfeld. Die Energie wird in die Richtung gelenkt, wo ich sie brauche, um mit einer schlimmen Situation oder einem Schicksalsschlag klarzukommen. Wenn ich sie nicht zulasse, entgeht mir die Möglichkeit, um etwas sacken zu lassen oder zu verarbeiten. Lesen Sie auch: Angst, Depression & Panik: Symptome und was Sie tun können

Das muss man aber erst mal üben.

Auf jeden Fall. Zum Glück gibt es da spannende Einsichten, die einen dazu anspornen. Eine davon ist, dass wir uns gegen Langeweile sträuben und uns stattdessen lieber berieseln lassen. Man kommt nach Hause, macht den Podcast oder den Fernseher an und fängt dann noch an zu kochen. Mit ruhigen Momenten kommt man gar nicht mehr klar. Doch die Wissenschaft zeigt sehr genau, dass wenn wir es schaffen, der Langeweile wieder Raum zu geben, uns in diesen Momenten viel bewusst wird über uns. Wenn ich auf dem richtigen Weg bin und mich das erfüllt, was ich tue, ist keine Langeweile da. Wenn ich in einem Modus bin, wo es nicht so gut läuft, was eher dem Holzweg des Lebens entspricht, kommt die Langeweile, um mir das zu zeigen. Wenn ich dieses Gefühl zulasse statt es wegzudrücken, habe ich viel gewonnen.

Haben die Menschen verlernt, sich einfach mal zu entspannen?

Genau. Dazu passt ein weiteres Thema in meinem Programm. Da geht es um das Fleißig sein und permanent Leistung abzurufen. Nie ganz zufrieden mit sich zu sein. Das ist eine Hamsterrad-Mentalität, die ganz viele von uns haben. Dem halte ich entgegen, dass das eigentlich unmenschlich und unnatürlich ist. Es wird uns von der Gesellschaft beigebracht, also von außen vorgehalten und wir versuchen, dem gerecht zu werden. Pressen noch mehr Energie aus unserem Kopf und verlernen es komplett, Momente der Ruhe auszuhalten, mal nichts zu tun und nehmen uns dadurch viel Lebensqualität weg. Auch interessant: Psyche: Glücks-Methode von umstrittenem US-Psychiater im Test

Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, sich mit dem guten Fühlen auseinanderzusetzen?

Ich bin als Naturwissenschaftler, als Psychologe, als jemand der dazu geforscht hat, unglaublich getrieben. Eine Art nerdiger Quadratschädel. Und als solcher sehe ich natürlich, dass in der Welt Leistung, rationales Geradeausdenken und null Fehler verlangt werden. Dabei schwingt mit, dass man Gefühle nicht braucht, wenn man funktionieren will. Dass man die Gefühle am besten gleich abstellen soll, kam mir so falsch vor, dass ich gedacht habe: Moment mal. Was wissen wir denn wirklich über die Macht unserer Gefühle? Was können wir über Angst sagen. Wissen wir, woher Wut kommt und was sie uns zeigen möchte. Woher kommt unser unglaublich hoher Anspruch an die Liebe. Daraufhin habe ich mit den führenden Wissenschaftlern aus der ganzen Welt gesprochen und sie nach neuen Erkenntnissen gefragt. Das war augenöffnend. Die Botschaft: Gefühle sind keine Duselei oder etwas, das uns davon abhält effizient zu funktionieren, sondern sie sind der Kern des Menschseins. Wer Mensch ist, muss fühlen.

Und was empfehlen Sie, um wirklich mal runterzukommen und zu entspannen?

Sich Auszeiten nehmen, die nicht mit Leistung assoziiert sind. Das macht den Unterschied. Man kann und soll sich hohe Ziele im Leben stecken. Aber wenn man viel von sich abverlangt, dann muss man auch darauf achten, dass man wie bei einer Waage auf der anderen Seite Momente hat, wo man gar nichts von sich verlangt. Viele haben da Riesenszenarien vor Augen. Wie nach Südfrankreich auswandern und nur noch im Schaukelstuhl sitzen. Oder die nächsten zwei Wochen freinehmen. Nee. Man kann sich dafür nach einem vollen Tag auch einfach mal einen Spaziergang durch die Natur gönnen.