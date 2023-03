Bei Roland Kaiser singen, tanzen und feiern die Fans mit

Roland Kaiser bleibt auch bei seinem Konzert "Perspektiven - Meine große Geburtstagstournee" in Berlin eine Klasse für sich.

Nach 30 Minuten ist es soweit: Aus vielen Tausend Kehlen erschallt der Refrain von "Santa Maria", Roland Kaisers größtem Hit. Hunderte rosa Prinzessinnen-Krönchen blinken dazu, während die Gesichter strahlen. Der Jubel danach ist ohrenbetäubend und minutenlang

Nur ein Höhepunkt von Roland Kaisers Konzert in der Mercedes-Benz Arena. Der sympathische Schlagerstar hat sich zum 70. Geburtstag im vergangenen Mai ein Geschenk gemacht. Seine „Perspektiven - Meine große Geburtstagstournee“. Die ist inzwischen in der zweiten Halbzeit angekommen. Und Roland Kaiser füllt damit zum zweiten Mal locker Berlins größte Indoor-Arena bis auf den letzten Platz. Wie beim Konzert im November 2022 zieht er auch diesmal gleich mehrere Generationen von Fans in seinen Bann. Und weil sein runder Geburtstag im letzten Jahr war, werden jetzt das Leben und die Liebe gefeiert.

Roland Kaiser steht seit mehr als 49 Jahren auf der Bühne

Mittlerweile steht der gebürtige Berliner mit Wohnsitz im westfälischen Münster seit über 49 Jahren auf der Bühne. Und er hat noch längst nicht vor aufzuhören. Ein Geheimnis seines Erfolges sind neben seinem Charisma seine Texte, die vielen aus der Seele sprechen. Kaiser ist nicht nur ein Meister der eindeutigen Zweideutigkeit. Er nennt es schon mal "Kuscheln plus". Und er versteht sich auch auf emotionale Worte, die nicht in kitschige Herzschmerz-Gefilde abdriften.

Neben Hits wie "Kurios", "Stark" oder "Dich zu lieben" stammen viele Lieder vom aktuellen Album „Perspektiven", nach dem die Tour benannt ist. Der Titel steht für Lebensthemen, die Roland Kaiser in seinen Liedern betrachtet. Es sind natürlich die zwischenmenschlichen Gefühle zwischen dem beschwingten Kennenlernen und einer zuweilen sehr schmerzhaften Trennung, die er besingt. "Freunde bleiben" etwa.

"Liebe kann uns retten" - einer der bewegendsten Momente des Abends

Der Song „Liebe kann uns retten“, geschrieben von Peter Plate von „Rosenstolz“ handelt indes davon. mit eigenen Hoffnungen und Wünschen eine bessere Welt zu gestalten. Einer der bewegendsten Momente des Abends. Der Kollege Gregor Meyle hat ihm "Bis zum letzten Atemzug" geschenkt. Roland Kaisers wohl persönlichsten Titel, den er ebenfalls höchst eindringlich performt.

Der Gentleman des deutschen Schlagers, der stets elegant im Dreiteiler mit Einstecktuch auftritt, ist Lied für Lied ein Phänomen. Und mit über 90 Millionen verkaufter Tonträger einer der erfolgreichsten deutschen Künstler aller Zeiten Auch nach fünf Dekaden rockt er mit seinem Gesang die Halle. Es wird heftig gefeiert, mitgesungen und getanzt.

Dazu gibt es eine aufwendige Lightshow, Videos und einen satten Sound. Für den sorgen seine siebenköpfige Band, ein Streichquartett und zwei Backgroundsängerinnen. Darunter die rotmähnige Tina Tandler an Saxofon und Akkordeon sowie Gitarrist Jörg Weißelberg, der Mann von Jeanette Biedermann,

Im Mittelpunkt steht aber natürlich der leidenschaftliche Vollblut-Entertainer Roland Kaiser. Authentisch und fulminant einmal mehr eine Klasse für sich.