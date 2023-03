Ein Blick ins Album der Weltumseglerin Stefanie Voss

Bevor es nach ihrem erster langen Auslandsaufenthalt zurück ging, besuchte Stefanie Voss New York. Dabei entstand das Foto vor der Freiheitsstatue. Ihre Austausch-Zeit verbrachte sie 1991 in Kansas zur Zeit des ersten Golfkriegs. In Deutschland wurde für den Frieden demonstriert. Die Amerikaner standen hinter ihren Truppen. Sie fühlte sich sehr deutsch, erfuhr, was eine kulturelle Prägung ist, und musste die Diskrepanz zu ihren Gastgebern aushalten.

Foto: Privat