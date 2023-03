Felix Römer zeigt sein Fotoalbum

Nach seiner Punker-Zeit, als sein Leben gemütlicher und er sanfter wurde, fing Felix Römer an, Musik von Tracy Chapman und Bob Marley zu hören. Das Foto hat Freund Lutz in Titisee/Neustadt gemacht. Die beiden waren unterwegs, um sich Freiburg anzuschauen. An der Stadtgrenze fuhr ihnen jemand drauf und Felix’ erstes Auto kaputt. Die beiden mussten daher in Freiburg übernachten. Was sie so schön fanden, dass sie dort ihren Zivildienst leisteten.

Foto: Privat