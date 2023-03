Sopranistin Fatma Said wandert durch die Wüstennacht

Im Rahmen ihrer aktuellen Residenz verlegte Fatma Said das Konzerthaus kurzerhand nach Ägypten. Zumindest vorübergehend. Sie zog ihr volles vokales Register, bot wundersam verschlungene Verzierungen und Gleittöne, ein äußerst leise und scheinbar endlos durch die Wüstennacht flüsterndes Vibrato, stürzte von der Kopfstimme unvermittelt in den gutturalen Brustton und schickte schwebende Vokalisen durch die brennende Luft, also Gesangsszenen ohne Text. Am Anfang eine Habanera von Ravel und ein arabisches Lied von Bizet, begleitet von der traditionellen Längsflöte. Das war eine mutige, sogar leichtsinnige Wahl, denn gegen die beiden französischen Granden mussten sich ihre ägyptischen Kollegen erstmal behaupten.

Einem gelang es am Sonnabend mit Bravour, Sherif Mohie El Din, Jahrgang 1964, der renommierteste zeitgenössische Komponist des Landes. Von ihm gibt es, was es von keinem anderen Ägypter gibt: eine 5-CD-Box mit seinen Werken. Die Idee, europäische und ägyptische Stil zu verschmelzen, ist nicht neu, sondern mindestens hundert Jahre alt. Aber Sherif Mohie El Din, der in Kairo und Paris studiert hat, realisiert sie auf faszinierend Weise. Seine drei Lieder nach Gedichten Amal Dunquls sind ihm so eindringlich wie unaufdringlich geraten. Fatma Said wanderte, Arm in Arm mit den Streichern des bestechend gut agierenden Konzerthausorchesters, durch geheimnisvolle Gefilde der Seele. Es ging den ganzen Abend fast nur um die Liebe, wozu auch eine neue, den arabischen Frauen gewidmete Textierung von Villoldos Tango „El choclo“ zählte.

Fatma Said hat in Berlin Gesang studiert und lebt auch in der Stadt

Das gesamte Programm mit ägyptischer Musik zu bestreiten, wagten Fatma Said, die in Berlin studiert und auch hier lebt, und die charismatische, ebenso elegante wie präzise mexikanische Dirigentin Alondra de la Parra nicht. Um den Saal zu Beben zu bringen, mussten Manuel de Fallas Suiten aus dem „Dreispitz“ ran. Begreiflich. Anderseits auch bedauerlich, denn Abu Bakr Khairat und Aziz El Shawan, die man zur zweiten klassischen Komponistengeneration Ägyptens zählt, haben ebenfalls sehr wirkungsvolle Orchesterwerke geschrieben, darunter auch Symphonien. Doch der populäre Rahmen der Veranstaltung erlaubte solch anspruchsvollen Exotismus nicht, zumal es eine Lebensaufgabe darstellt, sich in den Besitz dieser Partituren zu bringen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Also ging folglich dann etwas in die triviale Richtung. Fardi El Atrash und Mohammed Abdel Wahab waren zwei in ihrer Heimat äußerst beliebte und auf allen Medien omnipräsente Songwriter, mixten Chanson und Musical und Folklore durcheinander. Sie verstanden ihr Handwerk, aber es war eben nur Handwerk, gut gemacht, unterhaltsam, insofern als Rausschmeißer bestens geeignet. An der musikalischen Ägyptomanie beteiligte sich auch der Engländer James Withbourn mit der Vertonung einer ungefähr dreitausend Jahre alten Papyrusrolle. Er bearbeitete außerdem „Nashid al qassam“, eine patriotische Hymne, bei der Fatma Said fast die Tränen kamen. Und für deren finale Vokalisen sie das Mikrofon nutzte, was die auch auf Opernbühnen erfolgreiche Sopranistin eigentlich nicht nötig hat. Gesamturteil trotzdem aber überwiegend positiv. Berlin lag einen Abend lang am Nil, und wir vermissten weder Aida noch Omar Sharif.