Stefanie Stahl: Das Fotoalbum der Bestseller-Psychologin

Bis heute lebt Stefanie Stahl gern in Trier. Nicht nur wegen der schnellen Wegen und der vielen Leute, denen man in der Stadt zufällig über den Weg läuft. Sondern auch wegen der geliebten Mosellandschaft, die im Hintergrund auf dem Foto von ihr und ihrem Mann zu sehen ist.

Kaum zu übersehen, Stefanie Stahl liebt die Hündin. Die heißt übrigens Ripley wie die Heldin in den „Alien“-Filmen. Den Namen hat die Autorin aber nicht ausgesucht, denn die Hündin gehört der Nachbarin neben Stefanie Stahls Waldhaus in der Eifel, wo sie mit ihrem Mann gern wandern geht. Auch mit Ripley darf sie viel spazieren gehen und sie schon mal zwei Tage mit nach Trier nehmen. Ist sie doch ihre große Liebe. Neben ihrem Mann, versteht sich.

Aufgenommen in einem Café in Marokko, drückt das Foto von Stefanie Stahl ein Lebensgefühl von ihr aus. Sie liebt die fremden Kulturen. Vor allem die arabischen Kulturen. Als Kind hat sie mit ihren Eltern häufig in Tunesien auf Djerba Urlaub gemacht. Auch in Marokko war die Psychologin schon oft. Für sie ein Sehnsuchtsort. Wenn sie sich das Bild anschaut, das vor rund zwanzig Jahren geschossen wurde, wäre zumindest ein Teil von ihr gerne noch mal so jung.

Auf dem Foto umarmt Stefanie Stahl ihren Schulfreund, den Schauspieler Hans-Werner Meyer, auf der Bühne. Nach dem Abitur hat sie alle Schauspiel-Träume aber umgehend an den Nagel gehängt. Ihr Lieblingsthema war immer die Psychologie. Es hat sie brennend interessiert, wie Menschen funktionieren. Nur der extrem hohe Numerus Clausus von 1,0 bremste sie aus. Dann lag er kurz bei 2,3. Sie konnte ihr Glück kaum fassen und begann ihr Studium in Trier.

Berlin. Stefanie Stahl ist die bekannteste Psychologin Deutschlands. Ihre Bücher verkaufen sich millionenfach. Nachdem die gebürtige Hamburgerin mit ihrem Mega-Seller „Das Kind in dir muss Heimat finden“ sechs Mal hintereinander Platz 1 der Jahresbestsellerliste belegt hat, widmet sie sich in ihrem neuen Sachbuch „Wer wir sind“ (Kailash Verlag, 384 Seiten, 22 Euro) dem Bauplan der Psyche. Für sie ihr bisher anspruchsvollstes Buch. „Unsere Psyche hat Strukturen, die weltweit für uns alle gelten,“ weiß sie. Und schildert die komplexe Seelen-Architektur so nachvollziehbar, dass sie den Lesern damit einen Leitfaden für das eigene Leben an die Hand gibt.

„Viele Menschen können sich so selbst viel besser verstehen. Dadurch gewinnen sie Wahlmöglichkeiten, sich anders zu entscheiden oder zu verhalten,“ sagt Stefanie Stahl. Den Grundstein für ihre Liebe zur Psychologie legte ihre Mutter, die Heilpraktikerin für Psychotherapie war. Sie hatte „Psychologie heute“ vom ersten Heft an abonniert, das die 15-jährige Tochter verschlang.

In ihrem Elternhaus, in dem sie so behütet wie frei aufwuchs, gingen viele prominente Zeitgenossen ein und aus. Stefanie Stahl begegnete in ihrer bunten Kindheit unter anderem Willy Brandt und Helmut Schmidt.