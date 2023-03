Bibbern für den Oscar: Eine kaputte Uhr als Glücksbringer

Am Sonntag werden die Oscars verliehen. „Im Westen nichts Neues“ ist neun Mal nominiert. Noch nie gab es so viele deutsche Chancen.

Ed Berger hatte noch nicht mal Zeit, um nach Deutschland zu kommen. Als die Oscar-Nominierungen am 24. Januar bekanntgegeben wurden, drehte er gerade in Rom die Netflix-Produktion „Conclave“. Und daran arbeitete er auch noch die letzten Tage, bevor er jetzt nach Los Angeles flog, wo in der Nacht zu Montag die 95. Oscars verliehen werden.

Er hatte gerade noch Zeit, sich einen neuen Smoking zu kaufen. Der deutsche Erfolgsregisseur wird aber auch zwei Talismane tragen: die Manschettenknöpfe und die – kaputte – Uhr seines Vaters. Der ist Ende letzten Jahres gestorben. Aber so, meint Berger, „ist er bei mir.“ Beistand wird er vielleicht brauchen. Denn für die Oscar-Nacht ist reichlich Nervenkitzel angesagt.

Ganz egal ob er gewinnt: Edward Berger hat schon Filmgeschichte geschrieben

Berger hat, insofern kann er sich ein wenig entspannen, schon jetzt Filmgeschichte geschrieben. Seine Verfilmung von Erich Maria Remarques Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“ ist für neun Oscars nominiert. Kein deutscher Film hat je so viele Nominierungen ergattern können, der Rekord lag 1983, vor genau 40 Jahren, bei sechs Nominierungen für Wolfgang Petersens „Das Boot“. Und noch nie war ein deutscher Film auch in der Hauptkategorie, als bester Film, nominiert. Das kann Berger für sich verbuchen.

Und das scheint fast schon eine Staatsangelegenheit. Neben dem Filmteam (darunter die Darsteller Felix Kammerer und Daniel Brühl) ist auch Kulturstaatsministerin Claudio Roth (Grüne) in L.A. In den vielen Nominierungen dieses Antikriegsfilms sieht sie „auch ein politisches Signal und Zeichen gegen Krieg mitten in Europa, gegen den menschenverachtenden Zynismus von Kriegstreibern wie Putin“. Aber wird der Film auch reüssieren?

Für neun Oscars nominiert: der deutsche Film „Im Westen nichts Neues“ mit Felix Kammerer (r.), Albrecht Schuch (l.) und Edin Hasanovic.

Foto: Reiner Bajo / dpa

„Im Westen nichts Neues“ gewann schon einmal den Haupt-Oscar. 1930 war das. Aber damals handelte es sich um die amerikanische Verfilmung. Die erste deutsche Adaption des Stoffes ist nun sowohl für den besten Film nominiert als auch für den besten nicht-englischsprachigen Film (in der Oscar-Academy spricht man, um niemanden mehr auszugrenzen, inzwischen vom „internationalen Film“).

Das gelang in der langen Geschichte des Oscars bislang erst acht Titeln, der letzte, „Parasite“ aus Südkorea, war 2020 der einzige, der auch beide Kategorien gewann. Alle acht Filme aber gewannen in der Auslands-Kategorie. Das ist schon mal ein gutes Omen für Berger. Das letzte Mal, das ein deutscher Film in der Kategorie reüssierte, ist schon 16 Jahre her: „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck.

Drei starke Favoriten - aber wer wird am Ende triumphieren?

Die Konkurrenz indes ist groß und stark. Auch wenn „Im Westen nichts Neues“ gerade sensationelle sieben Trophäen beim britischen Filmpreis BAFTA gewann (so viele wie noch keine andere ausländische Produktion), räumt gerade auch ein anderer Film einen Preis nach dem anderen ab: Die durchgeknallte Komödie „Everything Everywhere All At Once“, in der Verlierer aus dieser Welt zu Helden in Parallelwelten werden, reüssierte bei Hollywoods einflussreichen Verbänden der Schauspieler, Regisseure und Produzenten – und ist nun mit elf Nominierungen der große Oscar-Favorit.

Die Malaysierin Michelle Yeoh und der Vietnamese Ke Huy Quan haben dafür schon mehrere Darstellerpreise bekommen – als erste Asiaten. Mehr Diversität, das hat sich auch die Oscar-Academy nach dem Shitstorm #OscarsSoWhite auf die Fahnen geschrieben. „Everywhere“ wäre eine gute Gelegenheit, dies unter Beweis zu stellen.

Elf Mal nominiert: In „Everything Everywhere All At Once" mit Michelle Yeoh werden Verlierer in dieser Welt zu Helden in Paralleluniversen.

Foto: David Bornfriend / dpa

Aber dann gibt es da auch noch die kauzige irische Komödie „The Banhees of Inisherin“ um eine zerbrechende Freundschaft im Irland des Bürgerkriegs vor 100 Jahren, bei der abgeschnittene Finger und ein toter Esel wichtige Rollen spielen. Auch dieser Film ist neun Mal nominiert. Und hat schon eine stattliche Menge an Preisen angehäuft. Drei Favoriten, und alle keine klassische Hollywood-Kost: Die Nacht wird also spannend. Das können die Oscars auch gut gebrauchen, da die Zeremonien in den letzten Jahren immer langweiliger gerierten und von immer weniger Zuschauern auf der Welt verfolgt wurden.

Die Prognosen, das haben die Oscars mit politischen Wahlen gemeinsam, sind wie immer herzlich unterschiedlich. Für die einen ist der Golden Globe der Oscar-Gratmesser; da gewann Steven Spielbergs Liebeserklärung ans Kino, „Die Fabelmans“. Für andere ist es der Regieverband Directors Guild of America – der zeichnete „Everytime Everywhere All at Once“ aus. Wieder andere führen die British Academy of Film and Television Arts an, bei denen „Im Westen nichts Neues“ Rekorde brach.

Wie immer lohnt auch ein Blick auf die großen Wettbüros

Bei so viel Widersprüchen lohnt auch ein Blick auf die internationalen Wettbüros, die tatsächlich meist sehr nahe liegen. Bei den Wettanbietern bet35 und betwin setzen die meisten auf „Everything“ mit 1.071 und 1.08. „Im Westen nichts Neues“ folgt, wenn schon mit deutlichem Abstand, auf Platz Zwei mit 12.0 bzw. 11.0, während „Banshees of Inisherin“ nur mit je 15.0 gelistet wird. Bei der Regie führen die beiden Daniels, Kwan und Scheinert, für „Everything“ (mit 1.08), gefolgt von Spielberg (7.0) und „Tár“-Regisseur Todd Field (21).

Bei den Schauspielern rangiert Brendan Fraser ganz vorn für „The Whale“, ihm könnte indes noch Austin Butler mit „Elvis“ in die Quere kommen. Bei den Schauspielerinnen schien lange die zweifache Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett für „Tár“ die Favoritin, hier holte Michelle Yeoh aber zuletzt auf. Auch für „Tár“ gibt es übrigens deutsche Oscar-Chancen. Denn der Film wurde in Berlin gedreht, die Kamera führte Florian Hoffmeister.

Der Teppich, über den die Stars wandeln, ist in diesem Jahr nicht rot, sondern champagnerfarben. Das hat schon viel Spott geerntet.

Foto: Barbara Munker / picture alliance/dpa

Gewöhnungsbedürftig in diesem Jahr ist der Teppich, denn der ist nicht mehr rot. Was schon reichlich Spott erntete, auch von Joe Kimmel, der die Oscar-Nacht moderiert: „Die Entscheidung für die Champagner-Farbe statt eines roten Teppichs zeigt doch, wie zuversichtlich wir sind, dass kein Blut vergossen wird.“

Ein Seitenhieb auf den Eklat des Vorjahres, als Will Smith Moderator Chris Rock für einen derben Witz über seine Frau ohrfeigte. Smith gewann danach den Oscar als Hauptdarsteller. Dieses Jahr aber wird nicht, wie üblich. der Sieger des Vorjahres den Preis überreichen. Will Smith ist für zehn Jahre von jeder Oscar-Zeremonie ausgeschlossen.

DIE FAVORITEN DER OSCAR-NACHT

„Everything Everywhere All At Once“ – 11 Nominierungen:

Bester Film; Regie und Drehbuch (Daniel Kwan und Daniel Scheinert); Hauptdarstellerin (Michelle Yeoh), Nebendarstellerin (Jamie Lee Curtis und Stephanie Hsu), Nebendarsteller (Ke Huy Quan); Schnitt; Filmmusik; Filmsong (Mitski); Kostümbild.

Der begehrste Filmpreis der Welt: der Oscar.

Foto: dpa Picture-Alliance

„The Banshees of Inisherin“ – 9 Nominierungen:

Bester Film; Regie und Drehbuch (Martin McDonagh); Hauptdarsteller (Colin Farrell); Nebendarstellerin (Kerry Condon); Nebendarsteller (Brendan Gleeson und Barry Keoghan); Schnitt; Filmmusik.

„Im Westen nichts Neues“ – 9 Nominierungen:

Bester Film; Bester fremdsprachiger Film; Drehbuch (Ed Berger u. a.); Kamera; Ausstattung; Filmmusik; Visuelle Effekte; Ton; Make-Up.

„Elvis“ – 8 Nominierungen:

Bester Film; Hauptdarsteller (Austin Butler); Kamera; Schnitt;

Ausstattung; Kostümbild; Ton; Make-Up.

„Die Fabelmans“ – 7 Nominierungen:

Bester Film; Regie und Drehbuch (Steven Spielberg); Hauptdarstellerin (Michelle Willliams); Nebendarsteller (Judd Hirsch); Filmmusik; Ausstattung.

„Tár“ – 6 Nominierungen:

Bester Film; Regie und Drehbuch (Todd Field); Hauptdarstellerin (Cate Blanchett); Kamera; Schnitt.

„Top Gun: Maverick“ – 6 Nominierungen:

Bester Film; Drehbuch (Christopher McQuarrie u. a.); Filmsong (Lady Gaga); Schnitt; Ton; Visuelle Effekte.