Gitte Haenning: Kleine Geheimnisse und große Peinlichkeiten

Sie kommt mit Regenschirm auf die Bühne. Einem, der genauso pink ist wie ihr Schal. Und sie singt „Wir geh’n im Regen durch die Stadt“, so verheißungsvoll, als könne man sich nichts Schöneres vorstellen. Dabei mussten die Zuschauer auch gerade durchs nasskalte Wetter, um ins Tipi am Kanzleramt zu kommen. Und dort sind gleich zwei Ölheizungen ausgefallen. Es ist kalt im Zelt. Aber wenn wer klagen könnte, dann wäre es Gitte Haenning selbst. Denn die ist erkältet. Und kommt trotzdem tapfer auf die Bühne, um die Premiere ihres neuen Programms „Für immer und neu“ zu feiern.

Und obschon die Sängerin stolze 76 ist und sie zwischen den Liedern immer mal hüstelt, sich auch mal schneuzen muss – trotz alledem hat die Dänin immer noch mehr Stimme als die meisten in ihrer Branche, selbst wenn sie jünger und gesund sind. Eine Riesentasse Tee, den Schal und ein paar Tempo-Taschentücher, mehr braucht sie nicht, um den Abend zu überstehen. Wann immer sie singt, scheint all das vergessen, ist sie in einer anderen Sphäre. Und dabei wird auch den Zuschauern bald warm ums Herz.

An diesem Abend leiht sie ihre Stimme den großen Songs von anderen

Am Flügel zu ihrer Rechten sitzt Sebastian Weiß, am Bass zur Linken Olaf Casimir. Zwei versierte Jazzmusiker, mehr braucht sie nicht, um musikalische Welten zu eröffnen. Dabei bedient die Dame nicht die Schlager, die man hierzulande von ihr kennt und erwartet. Erst singt sie zwei eher unbekannte Lieder, die sie 1968 in Dänemark eingespielt hat. Dann singt sie Schlager, aber nicht die, die sie berühmt gemacht haben, sondern solche, die sie damals abgelehnt hat.

„Peinlichkeits-Medley“ nennt sie das, und da kommen so Zeilen wie „Bums-da-bums-da-di“ oder „Unterwasser Cha-Cha-Cha“. Heititei-Lieder, die ihr ein Starproduzent aufzwängen wollte. Sie hat stattdessen den Vertrag gekündigt. Sie hat den Schlager-Zirkus immer nur ein wenig mitgemacht, aber immer gezeigt, wo ihre Schmerzgrenze ist. Das hat sie immer schon ausgezeichnet. Vielleicht ist sie auch deshalb immer noch im Musikgeschäft.

Der Erkältung trotz sie: Wenn Gitte Haening singt, scheint das vergessen, ist sie in einer anderen Sphäre.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Sie ist aber auch immer noch da, weil sie so eine grandiose Stimme hat. Und die leiht sie heute anderen. Den Stars der Neuen Deutschen Welle, für die sie sich damals gefreut hatte, als endlich auch die Popmusik in Deutschland angekommen ist. Also singt sie von Ulla Meinecke „Lieb ich dich zu leise“ und von Rio Reiser „Halt dich an deiner Liebe fest“. Nummern, die sie doch ganz neu interpretiert und ganz zu ihrem Eigenen macht.

Dazwischen erzählt sie ironisch von ihrer Karriere und rückt auch mit Wahrheiten heraus. Dass sie in den 80ern aufgegeben hat, ihre Textschwäche zu verheimlichen. Bis dahin wurden die immer irgendwo versteckt, seither hat sie einfach die Notenblätter vor sich. Sie gesteht auch, dass sie den Grand Prix nie mochte, aber immer wieder angefleht wurde, mitzumachen. Einmal habe sie dann doch nachgegeben, aber nur, weil ihr Dach repariert werden musste. Es wurde einer ihrer Erfolge: „Junger Tag“.

Erst als Zugabe kommen die Schlager von früher

Nach der Pause, eine Heizung läuft inzwischen, macht sie ungebrochen weiter, Schnupfen hin, Husten her. Und wagt sich jetzt sogar an „Mary Poppins“-Nummern von Julie Andrews und sehr jazzige Interpretationen amerikanischer Klassiker, von „Ol’ Man River“ über Paul Simons „Still Crazy after all These Years“ bis zu Chaplins „Smile“.

Und dann, erst als Zugabe, kommen doch noch, als weiteres Medley, Schlager von ihr, „Freu dich bloß nicht zu früh“ und „Ich will alles“. Und das Publikum singt freudig mit. Aber den Cowboy, den will sie diesmal nicht als Mann. Stattdessen schließt sie mit einem dänischen Lied, das sie in ihrer Heimat als Kinderstar gesungen hat. Gitte Haenning macht immer ihr Ding. Das macht sie so einzigartig. Dagegen kommt kein Starproduzent an. Und keine Erkältung.