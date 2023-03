Das Deutsche Kammerorchester feiert die weibliche Musik

„Weltfrauentag!“ hat das Deutsche Kammerorchester Berlin (DKO) fett auf seinen Programmzettel für das Konzert im Kammermusiksaal drucken lassen. Unter seinem Gründer und Konzertmeister, dem Geiger Gabriel Adorján, spielt es Werke ausschließlich von Komponistinnen.

Deutsches Kammerorchester: erstaunlich viele Überraschungen

In den letzten zehn Jahren ist namentlich in Deutschland sehr viel Musik aus weiblicher Hand überhaupt erst entdeckt, ausgegraben und erstmals aufgeführt worden. Musikhistorisches Mansplaining ruft dann zuweilen genussvoll in die Diskussion: „Nicht zu Unrecht vergessen!“ – oder ähnlich Wertschätzendes. Solche Werke spielt das bestens vorbereitete Deutsche Kammerorchester in seinem hervorragend zusammengestellten Programm übrigens nicht mehr – alle Musik dieses Abends überzeugt vollauf. Von den zahlreichen Entdeckungen der letzten Jahre bleiben erstaunlich viele übrig, um sie in den klassischen Kanon aufzunehmen.

Dame Ethel Mary Smyth (1858-1944).

Da ist zunächst die geniale, in Leipzig ausgebildete britische Brahms-Parteigängerin Ethel Smyth (1858-1944) – die teilweise sogar dermaßen gute Musik geschrieben hat, dass sie so ganz vergessen in den knapp 80 Jahren nach ihrem Tod gar nicht war. Die vom DKO Berlin gleich zu Beginn präsentierten Sätze aus ihrer Suite in E-Dur Opus 1a sind in lichten harmonischen Farben gehalten, sind weniger durch die zeitübliche Wagnersche Chromatik als durch tänzerische Ideen aus dem slawischen Raum inspiriert. Dass jeder musikalische Einfall in Harmonik und Kontrapunkt vielfältig ausgearbeitet wird, nimmt man in dieser geistvollen, mitreißenden Musik eher im innerlichen Vorbeitanzen wahr.

Das interpretatorische Ereignis des Abends ist die Geigensolistin Liv Migdal. Es stellt sich zunächst in einer eigenwilligen Bearbeitung ein, die die Komponistin Elena Kats-Chernin dem „Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach“ angedeihen lässt. Die Geigerin verblüfft schon beim ersten Strich mit einem ungewöhnlich großen Ton – der dabei aber von Migdal in jedem Augenblick abgerundet und aktiv geformt wird. Das macht Lust auf alles Folgende. Entsprechend gerät ihr besonders eindrucksvoll das Geigensolo „T’filah – Lonely Suite“ der international bekannten Gegenwartskomponistin Lera Auerbach, ein Stück aus melancholischen, faszinierend unregelmäßig geformten Figuren.

Eine Balance zwischen Zeitgeschmäckern und Epochen

Es ist ein eindrucksvoller Spagat zwischen Epochen, Zeitgeschmäckern und – bei aller Benachteiligung von Frauen über die Jahrhunderte – sozialen Selbstbildern von Musik schreibenden Frauen. Das macht auch der finale Gegensatz deutlich: zwischen dem selbstgewiss trauernden „Kaddish 1944“ der jungen Ewelina Nowicka und der polnischen Kriegsüberlebenden Grażyna Bacewicz, die sich in ihrem „Konzert für Streichorchester“ von 1948 mit der provokativen Hartnäckigkeit der Schönberg-Moderne im musikalischen Material verbeißt. Wer das alles hört, hat am Ende nicht nur viel kennen-, sondern auch viel dazugelernt.