Deutsches Theater: Das Festival "Radar Ost" blickt in die Ukraine

Am Deutschen Theater stehen fünf Tage im Zeichen der östlichen Nachbarländer. Das Festival reagiert auf den Krieg in Europa.

Deutsches Theater Das Festival „Radar Ost“ blickt auch in die Ukraine

Als Zeichen der Solidarität und Anerkennung wurde vor fünf Jahren das internationale Theaterfestival ,,Radar Ost“ ins Leben gerufen. Die diesjährige Ausgabe wird der Ukraine gewidmet – eine Entscheidung, die bereits vor Putins Überfall auf das Land im Februar 2022 vom Veranstaltungskomitee getroffen wurde. Für Festivalkuratorin Birgit Lengers ist der Länderschwerpunkt hinsichtlich aktueller politischer Entwicklungen, jedoch von besonders großer Bedeutung: ,,Wie der Krieg endet, ist ungewiss. Woran wir nicht aufhören zu glauben und mit ,Radar Ost’ arbeiten, ist die Gewissheit, dass Theaterkunst uns lehrt, Widersprüche auszuhalten’’, schreibt sie. Das Festival möchte nicht nur gezielt die Theaterkultur der östlichen Nachbarländer unterstützen, sondern viel mehr auch das menschliche Miteinander jenseits der Bühne stärken.

Vom 8.-12. März lädt das Deutsche Theater zu sechs Gaststücken, Uraufführungen und Koproduktionen aus unter anderem Belarus, Slowenien, Georgien und der Ukraine ein. Zum Programm gehört auch die lange Lesenacht ,,[Alp]Traum Europa“, sowie das ,,The Night is Just Beginning“-Konzert vom Sängerinnen-Duo Mariana Sadovska und Svetlana Kundish.

Radar Ost: Tagebucheinträge im Luftschutzbunker

Den Auftakt zur Festivaleröffnung macht Tamara Trunovas ukrainische Uraufführung ,,Ha*l*t“, eine Neudeutung von Shakespeares altbekanntem Drama ,,Hamlet“. Das Gastspiel ,,human?“ der Künstlerinnen Marusia Inova und Nadiia Golubtsova, alias ,,mariia&magdalyna“ ist eine Zusammenarbeit mit der Elektromusikerin Khrystyna Kirik. In ihrem Stück findet sich das Trio 33 Tage nach Kriegsbeginn in einem Luftschutzbunker wieder. Auf ihrer Suche nach Trost und Antwort greifen sie auf Tagebucheinträge und Bibelzitate zurück.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Berlin in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das diesjährige Programm setzt besonders auf politisch motivierte Arbeiten. Die Produktion ,,Dogs of Europe“ (Nicolai Khalezin) des Belarus Free Theatres schafft es aufgrund streng überwachten Hausverbots im eigenen Land nicht auf die Bühne. ,,Radar Ost“ bietet ihnen bei sich die Möglichkeit, ihre Kunst ungeachtet vor offenem Publikum zu präsentieren. Birgit Lengers verspricht für die Zeit ,,Fünf Tage intensives Theater, sehr energetische, sehr musikalische Inszenierungen, politisches Theater und viel Frauenpower auf der Bühne“.

Deutsches Theater, Schumannstr. 13a, Mitte. Informationen hier.