„Saint Omer“: Eine Mutter vor Gericht

Ein Film, der auf einem wahren Gerichtsfall basiert, aber so gar nichts von einem Gerichtsdrama hat: „St. Omer“ von Alice Diop.

Die Inspiration zu diesem Film ist ein wahrer Fall: Die 36-jährige Fabienne Kabou hat am 19. November 2013 ihre 15 Monate alte Tochter Adélaïde am Strand von Berck-sur-Mer ertränkt. Der Prozess, der Kabou gemacht wurde, erregte die Aufmerksamkeit der französischen Filmemacherin Alice Diop, die eigens zum Prozess nach Saint Omer fuhr.

Vor diesem Hintergrund würde man eigentlich erwarten, dass Diop ihre Beobachtungen in Form eines Gerichtsfilms verarbeitet. Aber obwohl der Film „Saint Omer“ zum großen Teil unmittelbar den Prozess abbildet, ist er das glatte Gegenteil eines Gerichtsfilms.

Wichtiger als der Kindsmord ist das Thema der komplizierten Mutterschaft

Das beginnt schon damit, dass keinerlei Spannung aus der Frage gemacht wird, ob Laurence Coly (Guslagie Malanda) – wie die Kabou nachempfundene Figur hier heißt – schuldig ist oder nicht. Und endet noch längst nicht damit, dass auch auf die anderen Tricks des Genres, überraschende Zeugenaussagen, plötzliche neue Beweise oder Winkelzüge der Advokaten, völlig verzichtet wird. Was nicht bedeutet, dass es im Lauf des Prozess nicht doch erstaunliche Enthüllungen gibt. Sie liegen nur eben ganz woanders, als man sie vom Genre kennt.

Diop, 1979 in Frankreich als Kind senegalesischer Eltern geboren und in einem Vorort von Paris aufgewachsen, machte sich mit Dokumentarfilmen einen Namen. 2021 gewann ihr Film „Wir“ den Preis der neuen Berlinale-Sektion Encounters. Darin begleitete sie eine bunte Mischung an Protagonisten bei ihrem Transfer aus multikulturell geprägten Vorortvierteln durch die Großstadt von Paris.

Für Fabienne Kabou interessierte sich die Regisseurin nicht nur wegen der Herkunft der Täterin – auch Kabou stammt aus dem Senegal. Wichtiger war ihr das Thema der komplizierten Mutterschaft und der damit einhergehenden Unsichtbarkeit.

Ein Leben im Unsichtbaren - in einer zutiefst gleichgültigen Gesellschaft

Kabou, so stellte sich heraus, hatte ihre Tochter heimlich zur Welt gebracht, nirgends angemeldet und noch nicht mal der eigenen Mutter davon erzählt. Einzig der Kindsvater, ein älterer, weißer Künstler, wusste von der Tochter, zeigte offenbar aber keinerlei Interesse.

Im Film lässt Diop die verzweifelte Frau selbst von diesem Leben in Unsichtbarkeit erzählen – gefilmt in langen Einstellungen mit wenigen Rückfragen an die Zeugin. Es entsteht das eindrucksvolle Bild einer erschreckenden Einsamkeit, die von einer zutiefst gleichgültigen Gesellschaft verschlimmert wird.

Auch für sich selbst hat Diop im Film eine Stellvertreterin gefunden. Die Schriftstellerin Rama (Kayije Kagame) beobachtet voll Anteilnahme den Prozess, der in ihr bedrückende Reflexionen in mehrere Richtungen auslöst.

Sie verfolgt den Prozess als Zuschauerin: Kayije Kagame als Rama.

Zum einen entdeckt sie, dass sie schwanger ist, zum anderen rufen die Aussagen des Prozesses in ihr Erinnerungen an die eigene Mutter wach, an deren Strenge und Sparzwänge, die ihr als Kind irrational und unerklärlich erschienen, sich der erwachsenen Frau aber als hilflose Reaktionen einer prekären Existenz erschließen.

„Saint Omer“ ist ein Film der stillen Beobachtungen und unausgesprochenen Erkenntnisse –und dass, obwohl sehr viel geredet wird. Diop hat viel Material der Original-Verhandlung in ihr Drehbuch eingearbeitet. So gelingt ihr auch der vielleicht größte Überraschungseffekt: Es waren nicht nur die oberflächlichen, sich gegen eine afrikanische Herkunft richtenden Vorurteile, die im Prozess ihre Wirkung entfalteten, sondern ein tiefer reichendes Abwerten.

Rassismus gerade da, wo man sich angeblich um Verständnis bemüht

Mit der Tatsache, dass es sich bei der Täterin nicht um eine Klischee-Unterprivilegierte handelte, sondern um eine nicht mehr ganz junge Frau, die an der Universität Architektur und Philosophie studiert hatte, konnten die sich neutral dünkenden Gerichtskräfte kaum umgehen.

Diops Films führt geradezu schmerzlich vor Augen, wie rassistisch manchmal das Denken gerade da sein kann, wo man sich angeblich um besonders großes Verständnis bemüht.