„Alle wollen geliebt werden“: Eine Frau unter Druck

Ina (Anne Ratte-Polle) will es allen recht machen. Den Menschen, die in ihrer Berliner Praxis in Psychotherapie sind, der schwer pubertierenden Tochter Elli (Lea Drinda), dem charmant manipulativen Lebensgefährten Reto (Urs Jucker) und nicht zuletzt der egozentrischen Mutter Tamara (Ulrike Willenbacher), die ihre Tochter wie eine Leibeigene rumkommandiert. Während alle ihren Egoismus ausleben, ist Ina immer zur Stelle, eine Frau unter Druck, den sie sich möglichst nicht anmerken lassen will. Bis sie nicht mehr kann.

So richtig in Schwung kommt dieser Neurosenschwank nicht

Die Tragikomödie „Alle wollen geliebt werden“ ist Katharina Wolls Abschlussfilm an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Für das Drehbuch, das sie mit Florian Plumeyer verfasste, wurde sie beim Filmfest München ausgezeichnet. Sie kondensiert die Konflikte auf einen einzigen Tag, an dem alles zusammenkommt, vom 70. Geburtstag der Mutter bis zu Inas ausstehender Arztdiagnose.

Das lässt die Situationen konstruiert und überfrachtet wirken, ohne wirklich Schwung zu haben. Vor allem fehlt jede Idee, das Geschehen jenseits üblicher Fernsehspielästhetik umzusetzen. Eingerahmt wird das Ganze durch Gespräche mit den Klienten, denen Ina empathische Ratschläge gibt und dabei langsam zu ihren eigenen Gefühlen findet. Anne Ratte-Polle ist verlässlich differenziert und fein als multipel geforderte und zunehmend verzweifelte Protagonistin, kann diesem Neurosenschwank aber letztlich auch nicht helfen.

Komödie D 2022, 80 min., von Katharina Woll, mit Anne Ratte-Polle, Lea Drinda, Ulrike Willenbacher, Urs Jucker, Hassan Akkouch