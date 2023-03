Neu im Kino „Gletschergrab“: Das ist Hitchcock on the Rocks

Sie ist eine taffe Frau, die junge isländische Bankangestellte Kristin (Vivian Ólafsdóttir). Gerade erst hat sie einen betrügerischen Großkunden entlarvt. Dann aber überstürzen sich die Ereignisse. Ihr jüngerer Bruder Elias (Atli Óskar Fjalarsson) meldet sich vom Vatnajökull aus, dem größten Gletscher des Landes, und ruft gehetzt, dass er verfolgt wird, bis die Verbindung abreißt.

Kurz darauf steht der Großkunde vor der Haustür und lässt sich nicht abschütteln. Aber dann steht da auch noch ein Fremder, der den Kunden eiskalt erschießt. Und dann auf Kristin zielt. Die flieht durch eine Katzenklappe – mit wenig Kleidung und barfuß in der eisigen Kälte von Island.

Nazi-Leichen am größten Gletscher von Island: Wie kamen die da hin?

Es ist der klassische Stoff eines Hitchcocks-Film. Von einem armen Mensch, der einer Tat beschuldigt wird, die er nicht begangen hat. Weshalb alle hinter ihm her sind, die Polizei wie die wahren Drahtzieher. So dass sie un­tertauchen und die wahren Täter selbst ermitteln muss.

Island als pittoreske Eislandschaft, das hätte auch zu Hitchcock gepasst, der ja gern touristische Flecken inszenierte, sei es das heiße Marokko oder die verschneite Schweiz. Das Einzige, was den Hitchcock-Stoff ein wenig moderner macht, ist die Tatsache, dass der Anti-Held, der über sich selbst hinauswachsen muss, hier eine Frau ist.

Der Trailer zum Film: „Gletschergrab“

Es gibt auch einen klassischen MacGuffin. Also das, wohinter alle her sind, auch wenn dem Zuschauer bis zum Schluss unklar ist, was es damit genau auf sich hat. In diesem Fall ist es ein uraltes Flugzeug, das im ewigen Eis verborgen war, bis der kleine Bruder Elias bei seinem Gletscher-Besuch darauf stieß.

Mit seinen Freunden buddelt er das Wrack aus, auf dem ein Hakenkreuz prangt. Offensichtlich war vor 60 Jahren ein Flugzeug der Nazis mit geheimer Mission nach Island unterwegs. Doch sowie Elias davon auf dem Handy spricht, wird er abgehört.

Plötzlich tauchen lauter Amerikaner auf, die Elias gefangen nehmen, seine Freunde töten und die isländische Polizei mit fadenscheinigen Gründen auf Kristin ansetzen. Der Einzige, an den sich die Flüchtende wenden kann, ist ihr britischer Ex Steve (Jack Fox). Doch wohin sie auch gehen, scheinen die anderen immer einen Schritt voraus zu sein.

Gletschergrab

Foto: Splendid

„Gletschergrab“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Thrillers von Arnaldur Indriðason, gedreht wurde in den immer erstaunlichen, bizarren Landschaften Islands. Um ein möglichst großes Publikum anzusprechen, gibt es gleich mehrere Gastauftritte.

Nur ein isländischer Riese bringt etwas Ironie in die allzu ernste Chose

Den Drahtzieher hinter allem gibt Iain Glen, den man als Beschützer aus der Kultserie „Game of Thrones“ kennt. Und der Killer, der auf Kristin angesetzt wird, wird gespielt von – „Tatort“-Kommissar Wotan Wilke Möhring, der hier mit ähnlich versteinerter Miene um sich ballert wie einst Til Schweiger in seinem internationalen Debüt „The Replacement Killers“.

Und doch: Trotz aller Action und Hitchcock-Anleihen bleibt Óskar Thór Axelssons Thriller träge, auch die Logik bleibt oft im Schnee stecken. Und das Ende ist nur ein Cliffhanger für einen Teil Zwei, von dem nicht abzusehen ist, ob er je gedreht wird. Einzig lichte Momente sind die Auftritte des isländischen Riesen Ólafur Darri Ólafsson, der etwas Ironie in die allzu ernste Chose bringt.