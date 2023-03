European Month of Photography: "Drängende Gegenwart"

„Drängende Gegenwart“ heißt eine Ausstellung in Mitte über den Blick der jungen Generation auf die Weltlage.

European Month of Photography

European Month of Photography Wie junge Menschen die Probleme der Welt in Bilder fassen

Zum 10. Europäischen Monats der Fotografie (EMOP) gehört auch die Gemeinschaftsausstellung ,,Drängende Gegenwart. Der Blick der Jungen Generation“ in Mitte. Das schon länger leerstehende Bürogebäude in der Leipziger Straße 54 wurde rechtzeitig zum Ausstellungsort umfunktioniert. Auf zwei Etagen werden Arbeiten der insgesamt sieben teilnehmenden Schulen ausgestellt. Mit dabei der Lette Verein, die Fachhochschule Potsdam, Wiener Gastschule Friedl Kubelka und die Ostkreuzschule für Fotografie, die ihren Beitrag im Außenbereich vorstellt.

Frank Schumacher, Leiter des Lette Vereins und Vorsitzender der Sektion Bildung der Deutschen Gesellschaft für Photographie, führte für dieses Gemeinschaftsprojekt nämlich nicht nur alle Schulen zusammen, sondern arbeitete auch neun Monate lang mit ihnen an der Konzeptentwicklung. Vor allem wichtig dabei war die Kommunikation zwischen den Studierenden selbst und die Werke nach Thematik und nicht nach Schulen zu gruppieren.

„Drängende Gegenwart“: Ein Langzeitprojekt in Ghana

In den ausgestellten Aufnahmen spiegeln sich die Themen Identität, Heimat, Umwelt und Zerstörung wider. Die Motive gehen unter die Haut und sorgten schon bei der Eröffnung für Emotionen: Lisa Marie Asubonteng, Bachelorabsolventin der Hochschule für Technik und Wirtschaft, reiste für ihr Langzeitprojekt ,,The Holy Woman“ zu ihrer Familie nach Ghana und porträtierte dort Frauen, die von ihrer primär christlich-patriarchalischen Gesellschaft nach Missbrauchserfahrungen systematisch ausgegrenzt werden.

Marcia Friese von der Fachhochschule Potsdam fotografierte für ihr Kunstbuch ,,Wange an Wange“ die Wohnungsauflösung ihrer Mutter und setzte sich in einem bildnerischen Dialog mit dem Tod, dem Abschied und ihrem ganz eigenen Trauerprozess auseinander. Auf eine von vielen übersehene Thematik kam Lourens Samuel vom Lette Verein: Als nebenberuflicher Steward wurde er im Flugzeug auf die Folgen des weltweiten Sandmangels aufmerksam. Er dokumentierte dafür nicht nur die Notlage in Ländern wie den USA und Dubai, sondern produzierte auch zusätzlich auch einen kleinen Kurzfilm passend zum Sujet.

European Month of Photography: Der Ehrgeiz, nicht wegzuschauen

Hinter jeder einzelnen Projektarbeit verbirgt sich der Ehrgeiz, bei existenziellen Krisen und gesellschaftlichen Missständen nicht mehr weiter wegzuschauen. „Es geht hier nicht ums Berühmtwerden, sondern darum, etwas Entscheidendes zu vermitteln“, erklärt Meere Lehr, Studentin an der Fachhochschule Potsdam. Darin scheinen sich hier alle Akteure einig zu sein. Nach dieser gelungenen Zusammenarbeit möchte der EMOP auch in Zukunft anderen aufstrebenden Fotografinnen und Fotografen einen Raum zum aktiven Austausch bieten.

Drängende Gegenwart. Der Blick der jungen Generation. Leipziger Str. 54, Mitte. Informationen hier.