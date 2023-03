"Die Fabelmans": Steven Spielbergs persönlichster Film

Das erste Mal ins Kino gehen: Für viele Kinder ist das ein ganz besonderer Moment. Nicht so für den kleinen Sammy. Da kann sein Vater, ein Technikingenieur, ihm noch so präzise erklären, welch faszinierende technische Abläufe dabei vonstatten gehen. Die Mutter versucht es anders und spricht verheißungsvoll: „Filme sind Träume, die man nie vergisst!“ Als die Eltern mit ihrem Kind dann im Kino sitzen, 1952, im Zirkusfilm „Die größte Schau der Welt“, da erweist sich das eher als Alptraum: Denn in einer Szene rast ein Zug in einen anderen. Und der kleine Sammy ist entsetzt.

Zu Weihnachten wünscht er sich dann jedoch eine Spielzeugeisenbahn. Und lässt immer wieder seine Züge ineinander krachen. Eine Art der Angstverarbeitung, wie die verständige Mutter ahnt. Da dabei das teure Spielzeug aber in Mitleidenschaft gezogen wird, leiht sie ihrem Spross heimlich die Kamera seines Vaters. So kann er den Crash einmal aufnehmen und immer wieder anschauen. Als Mutti den Film dann das erste Mal sehen darf, kommt sie aus dem Staunen nicht mehr heraus. Weil der kleine Bub hier mit zahllosen Einstellungen, Schnitten und verblüffenden Tricks einen richtigen Film gezaubert hat.

Mit 76 hat der Meisterregisseur seinen persönlichsten Film gedreht

Es ist der Beginn einer großen Karriere. Denn Steven Spielberg – der just auf der Berlinale frisch mit dem Goldenen Ehrenbären gekürte Meisterregisseur – erzählt in „Die Fabelmans“ kaum versteckt seine eigene Geschichte: also die, wie er als Kind davon träumte, Filme zu drehen, und wie er damit Menschen zum Träumen bringen sollte. Es ist sein persönlichster Film, in dem er erstmals von sich erzählt.

Und von seinen Eltern. Nachdem sein Vater im August 2020 im biblischen Alter von 103 Jahren gestorben ist, hat er sich endlich dazu getraut. Nachdem ihm seine Mutter, 2017 im ebenfalls hohen Alter von 97 Jahren gestorben, ihn immer wieder zu einer Verfilmung ermutigt hat: wo sie ihm doch so viele Steilvorlagen geliefert hätte.

Es war ein Clou, dass Spielberg mit diesem Film im Februar auf die Berlinale kam. Die bittere Pille, die man dabei schlucken musste, war die, dass der Film schon überall auf der Welt gestartet war. Inzwischen auch schon zwei Golden Globes, mehrere andere Preise und sieben Oscar-Nominierungen eingefahren hat. In deutschen Kinos ist er nun als Letztes zu erleben. Aber man mag es verwinden. Denn „Die Fabelmans“ ist eine der schönsten und persönlichsten Liebeserklärungen ans Kino, die je gedreht wurden.

Über mehrere Zeitsprünge wird hier – vom Bubenalter über die Teenie-Zeit bis zum Abschluss der High School – erzählt von einem Wunderkind, das seine Umwelt in Staunen versetzt mit fantasievollen und aufwändig gestalteten Super-8-Filmen, mit denen das Kind großes Kino erzeugt. Und dabei raffinierte Effekte ertüftelt, die selbst den Vater verblüffen. Dabei stellt der kleine Sammy nicht nur große Filmklassiker nach, der große Spielberg zitiert sich dabei mehrfach selbst. Beziehungsweise lässt augenzwinkernd erahnen, dass Szenen aus seinem immensen Oeuvre direkt aus Selbsterlebtem stammen.

Eine Passion, die plötzlich ihre Unschuld verliert

Eines Tages aber verliert diese kindliche Liebe zum Kino seine Unschuld. Weil Sammy (als Teenager gespielt vom Newcomer Gabriel LaBelle) auf seinen Aufnahmen vom familiären Campen in der Wildnis per Zufall entdeckt, dass seine geliebte Mutter Mitzi (hinreißend gespielt von Michelle Willliams) eine Affäre mit Bennie Loewy (Seth Rogen) hat, dem besten Freund des Vaters Burt (Paul Dano).

Nach dieser Entdeckung will Sammy nie wieder eine Kamera in die Hand nehmen. Weil sie Wahrheiten offenbart, die er nicht aussprechen, nicht aushalten kann. Doch als ihn die Mutter drängt, sein Talent nicht aufzugeben, und nicht versteht, wieso der Junge so abweisend ist, da schneidet er, nur für sie, die Schnipsel aus dem Camping-Film zusammen, die er für den Rest der Familie extra herausgeschnitten hat.

Eine Offenbarung: Michelle Williams als Mitzi Fabelman, hier bei dem Camping-Ausflug, der fatale Folgen haben wird.

Foto: Universal

Es ist ein großer Moment dieses Films. Weil die Zuschauer die Ausschnitte da schon kennen. Und in dem Moment nur sehen, welche Wirkung sie auf die Mutter hat, die sie zum ersten Mal sieht. Es ist auch ein Schockmoment, weil Mitzi erkennt, dass sie das Unglück in ihrer Ehe nicht länger verheimlichen kann. Was schließlich zur Trennung der Eltern führt. Bei der irgendwie auch der kleine Sohn – wenn auch gegen seinen klaren Willen – Regie geführt hat.

Die FiIme von Steven Spielberg schaut man danach vielleicht noch einmal ganz anders

Plötzlich wird einem klar, weshalb in den Filmen von Steven Spielberg so oft Kinder im Zentrum stehen, die aus kaputten Familien stammen und darunter leiden. Allen voran die Scheidungskinder aus seinem wohl größten Klassiker „E.T.“ (1982). Aber man könnte die ganze Filmographie Spielbergs vornehmen. Und wird immer wieder auf Kinder ohne Vater, ohne Mutter oder beides stoßen.

Und es ist kein Zufall, dass der Sammy-Darsteller LaBelle dem jungen Stevie Spielberg so ähnlich sieht. Auch wenn die Fabelmans einen fiktiven Namen tragen, so war auch Spielbergs Mutter Leah Adler, wie Mitzi Fabelman eine Frau, die ihre Karriere als Konzertpianistin aufgegeben, aber das Leben gefeiert hat. Und Spielbergs Vater Arnold Meyer Spielberg war, wie Burt Fabelman, ein Elektroingenieur, der ganz für seinen Job lebte. Und darüber zuweilen die Familie vergaß

Filmemacher unter sich: Steven Spielberg (r.) und sein jugendliches Alter Ego bei den Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen.

Foto: Universal

Die Kamera und die Filme werden für den jungen Fabelman/Spielberg schließlich auch zu einem Instrument, um sich selbst zu behaupten. Auch gegen eine feindlich gestimmte Umwelt. Denn als die Familie von New Jersey nach Arizona zieht, weil der Vater dort eine bessere Anstellung bekommt, da sind die Fabelmans plötzlich die einzigen Juden weit und breit.

Sammy wird in der Schule dafür gehänselt, gemobbt und verprügelt. Und der Film ist das einzige Macht- und Ausdrucksmittel, mit dem er sich wehren kann – und womit er zugleich die Aufmerksamkeit der Mädchen erweckt.

Zum Heulen schön. Aber auch zum Lachen

Das Filmemachen ist hier gleich ein mehrfacher Initiationsritus. Womit der junge Sammy die großen Gaben seiner Eltern vereint: Den virtuosen Umgang mit der Technik hat er von seinem Vater, von seiner Mutter aber die Kunstfertigkeit, den Glauben an die Träume und die Kraft der Emotionen. Das macht die „Fabelmans“ zu einem ganz fabelhaften Film voller großer Gefühle, die niemanden unberührt lassen.

70 Jahre nach seinem ersten Kinobesuch hat der 76-jährige Spielberg seine eigene Geschichte verarbeitet. Und schenkt uns einmal mehr einen großen, aufwühlenden Kinoabend. Zum Heulen schön. Aber auch zum Lachen.

Drama USA 2022, 151 min., von Steven Spielberg, mit Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Judd Hirsch, Meteo Zoryan, David Lynch